Synology ActiveProtect: giải pháp bảo vệ dữ liệu chuyên dụng dành cho doanh nghiệp

Với mục tiêu hướng đến thị trường bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp tại Việt Nam, ActiveProtect được thiết kế để tăng cường khả năng ứng phó rủi ro mạng của doanh nghiệp bằng cách đơn giản hóa quá trình bảo vệ dữ liệu phức tạp, đồng thời cung cấp nền tảng hỗ trợ toàn diện, bảo mật tiên tiến và khả năng mở rộng dung lượng dễ dàng. Toàn bộ hệ thống đều có mô hình chi phí rõ ràng.

Là công ty dẫn dầu trong lĩnh vực private cloud (mô hình dịch vụ đám mây được cung cấp độc quyền cho từng đơn vị), Synology hiện quản lý hơn 350 exabyte dữ liệu của trên 13 triệu máy chủ và được hơn một nửa các tập đoàn Fortune 500 tin dùng. Tính đến năm 2024, Synology đã bảo vệ hơn 25 triệu tài khoản và thiết bị trên toàn thế giới, đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp và khả năng phục hồi dữ liệu trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Bà Jola Lê - Quản lý Kinh doanh tại Việt Nam

“Bảo vệ dữ liệu nên là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp chứ không phải gánh nặng. ActiveProtect thể hiện chuyên môn của Synology trong kỹ thuật phần cứng và phần mềm cũng như những hiểu biết từ sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng. Chúng tôi tự tin rằng ActiveProtect sẽ vượt qua kỳ vọng của các doanh nghiệp về bảo vệ dữ liệu.”Bà Jia-Yu Liu, Phó Chủ tịch Điều hành Synology, chia sẻ.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm “Cảnh báo đỏ” theo Chỉ số Tội phạm Mạng Thế giới

Đại diện Synology cũng cho biết, làn sóng tấn công mạng ransomware (virus mã hoá) tại Việt Nam ngày càng gia tăng, điển hình là vụ tấn công vào các tổ chức tài chính lớn năm 2024. Điều này thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp bảo vệ dữ liệu ngày càng nghiêm ngặt. Việt Nam hiện nằm trong nhóm “Cảnh báo đỏ” theo Chỉ số Tội phạm Mạng Thế giới, có rủi ro đe dọa mạng cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 6 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tình trạng này gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các doanh nghiệp và tổ chức về sự cấp thiết phải triển khai các giải pháp an ninh mạng toàn diện và hiệu quả hơn.

Bà Thachawan, Quản lý Kinh doanh khu vực ĐNA của Synology phát biểu tại sự kiện

"Chưa bao giờ nhu cầu về một giải pháp bảo vệ dữ liệu an toàn, linh hoạt và dễ sử dụng lại trở thành ưu tiên như hiện nay, và ActiveProtect được định vị để đáp ứng nhu cầu đó tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản quý giá của họ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết," bà Thachawan Chinchanakarn, Quản lý Khu vực Đông Nam Á của Synology, chia sẻ.

Synology ActiveProtect mang đến 3 lựa chọn để doanh nghiệp có thể bảo vệ dữ liệu của mình

Cụ thể Synology ActiveProtect sẽ mang đến:

Giải pháp thống nhất: Kết hợp các tính năng sao lưu, khôi phục và quản lý dữ liệu vào một thiết bị duy nhất, giúp giảm thiểu tình trạng sử dụng nhiều phần cứng và phần mềm khác nhau, từ đó tiết kiệm chi phí và công sức bảo trì.

Hỗ trợ toàn diện: Bảo vệ toàn bộ các thiết bị như PC, Mac, máy chủ tệp (file server), máy chủ vật lý, máy ảo, cơ sở dữ liệu và dịch vụ Microsoft 365 qua một giao diện trực quan duy nhất.

Khả năng mở rộng quản lý: Bảng điều khiển ActiveProtect Manager (APM) giúp người dùng theo dõi hoặc giám sát lên đến 150.000 công việc hoặc 2.500 địa điểm, mang lại khả năng mở rộng, hiển thị dữ liệu cấp doanh nghiệp và quyền kiểm soát.

Bảo vệ nâng cao: Cung cấp tính năng sao lưu bất biến (immutable backup), khả năng cách ly dữ liệu (air-gap) và đảm bảo tuân thủ các quy định, giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa mạng.

Hiệu quả ở quy mô lớn: Cung cấp khả năng sao lưu gia tăng (incremental backup) tốc độ cao với công nghệ khử trùng lặp phía nguồn (source-side deduplication) toàn cầu, giảm tải mạng lên đến 99% và nhu cầu lưu trữ xuống 50%, nâng cao hiệu suất sao lưu và giảm thiểu chi phí vận hành.

Mô hình chi phí tối ưu: Doanh nghiệp có thể truy cập đầy đủ vào nền tảng hỗ trợ và các tính năng bảo vệ nâng cao chỉ với một lần mua mà không cần đăng ký bổ sung. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể quản lý lên đến ba máy chủ sao lưu miễn phí, nếu cần mở rộng quy mô trên nhiều thiết bị, có thể mua thêm giấy phép CMS bổ sung.

ActiveProtect ra đời để giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp

Được biết ActiveProtect ra đời để giải quyết những thách thức ngày càng gia tăng trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Từ khôi phục thông thường đến các kịch bản thảm họa, giải pháp này hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động một cách nhanh chóng và hiệu quả, bảo vệ dữ liệu quan trọng và giảm thiểu thời gian gián đoạn.

ActiveProtect hiện đã có mặt tại Việt Nam thông qua mạng lưới nhà phân phối và đối tác của Synology. Các doanh nghiệp Việt cũng có thể mượn ActiveProtect bản demo để sử dụng thử trong vòng 2 tuần. Chi tiết truy cập www.synology.com/products/ActiveProtectAppliance hoặc liên hệ với các đối tác của Synology tại Việt Nam.