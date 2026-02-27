Galaxy S26 và bước ngoặt Agentic AI: Khi điện thoại học cách tự hành động

Lời tòa soạn: Có một câu hỏi mà bất kỳ nhà phân tích smartphone nào cũng phải đặt ra mỗi khi Samsung giới thiệu thế hệ Galaxy S mới: đây là nâng cấp thực chất hay chỉ là màn trình diễn thông số? Với Galaxy S26 Series, câu trả lời lần này phức tạp hơn mọi năm trước. Không phải vì con số đẹp hơn, nhanh hơn, hay mỏng hơn mà vì Samsung đã thay đổi chính câu hỏi mà người dùng nên đặt ra: chiếc điện thoại này có thể làm gì thay cho bạn, thay vì chỉ hỏi nó mạnh đến đâu.

Ảnh: Samsung

Thị trường smartphone 2026: Khi thông số kỹ thuật không còn là vũ khí

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử ngành điện thoại thông minh toàn cầu. Thị trường chính thức bước vào giai đoạn bão hòa về thông số kỹ thuật thuần túy, một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu thị trường từng dự báo nhưng không ít người cho là còn xa. Người tiêu dùng ngày nay khó nhận ra sự khác biệt thực tế giữa màn hình 120Hz và 144Hz trong sinh hoạt hàng ngày. Camera 200MP và 50MP tạo ra ảnh mà mắt thường khó phân biệt ở điều kiện ánh sáng tốt. Bộ xử lý thế hệ trước vẫn đủ mạnh để xử lý mọi tác vụ thông thường.

Galaxy S26 Series - khoảng cách giữa AI tạo sinh và AI thực thi không chỉ là về công nghệ, mà là về triết lý

Trước áp lực đó, các nhà sản xuất buộc phải chuyển dịch trọng tâm. Cuộc đua giờ không còn là "cấu hình phần cứng" mà là "năng lực thực thi tự chủ", hay nói theo ngôn ngữ kỹ thuật: Agentic AI. Samsung nhận ra điều này sớm hơn phần lớn đối thủ, và Galaxy S26 Series là câu trả lời mang tính hệ thống của họ.

Chiến lược định vị của Samsung cho dòng S26, đặc biệt phiên bản Ultra, phản ánh tư duy rất khác biệt. Thay vì xây dựng thiết bị như một công cụ thụ động chờ lệnh từ người dùng, Samsung muốn tạo ra điều họ gọi là "thực thể Agentic AI", một hệ thống có khả năng hiểu ngữ cảnh, tự lập kế hoạch và thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp mà không cần người dùng can thiệp từng bước.

Ảnh: Samsung

Agentic AI là gì và tại sao nó khác hoàn toàn với AI trên S25

Để hiểu tại sao Agentic AI là một bước nhảy vọt thực sự, cần nhìn lại điều mà Galaxy S25 đã làm được với AI tạo sinh (Generative AI). Trên S25, AI hoạt động theo mô hình phản hồi: người dùng đặt câu hỏi, AI trả lời. Người dùng yêu cầu tóm tắt văn bản, AI tóm tắt. Người dùng chọn ảnh và ra lệnh chỉnh sửa, AI thực hiện. Toàn bộ quá trình vẫn là con người chủ động, AI hỗ trợ, bản chất thụ động.

Galaxy S26 thay đổi vai trò đó từ gốc rễ. Agentic AI được xây dựng trên nền tảng tích hợp sâu Bixby cùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với hai tính năng trung tâm là Now Nudge và Now Brief. Hệ thống quan sát thói quen, học thói quen, và chủ động gợi ý hoặc thực hiện hành động. Cụ thể hơn: nếu người dùng có lịch họp lúc 9 giờ sáng và thường gọi xe trước 30 phút, Agentic AI có thể tự đặt xe mà không cần nhắc. Nếu người dùng nhận được email xác nhận chuyến bay, hệ thống có thể tự cập nhật lịch, đặt nhắc nhở check-in, thậm chí gợi ý đặt xe từ sân bay, tất cả trong một chuỗi hành động liên tục, không gián đoạn.

Ảnh: Samsung

Đây là điều mà các chuyên gia AI gọi là "multi-step task execution" - thực thi tác vụ đa bước. Khoảng cách giữa AI tạo sinh và AI thực thi không chỉ là về công nghệ, mà là về triết lý: AI không còn là công cụ, mà là đại lý (agent) hành động thay người dùng.

Tất nhiên, năng lực tự chủ đó đặt ra câu hỏi bảo mật nghiêm túc. Khi AI có quyền can thiệp vào ứng dụng ngân hàng, đặt xe hay thanh toán, rủi ro xâm phạm dữ liệu tăng lên đáng kể. Samsung xử lý thách thức này bằng lớp mã hóa hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC) kết hợp với tính năng Privacy Display thu hẹp góc nhìn vật lý màn hình.

Sức mạnh phần cứng đứng sau Agentic AI là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 với bộ xử lý thần kinh NPU tăng trưởng 39% so với thế hệ trước. Con số này cho phép các mô hình LLM chạy hoàn toàn trên thiết bị (on-device AI), không cần gửi dữ liệu lên đám mây, một yếu tố quan trọng về cả hiệu năng lẫn quyền riêng tư.

Qualcomm và Samsung tái hợp trên dòng Galaxy S26 Series

Đột phá 2nm: Exynos 2600 và tham vọng bán dẫn của Samsung

Nếu câu chuyện về Agentic AI là điểm nhấn chiến lược, thì thành tựu kỹ thuật đáng nói nhất của dòng S26 lại nằm ở một nơi ít được chú ý hơn: chip Exynos 2600 trên tiến trình sản xuất 2nm, được trang bị cho phiên bản Galaxy S26 và S26+ tiêu chuẩn.

Trong khi Galaxy S26 Ultra sử dụng chip Qualcomm, bộ đôi S26 và S26+ mang tiến trình 2nm đầu tiên trên thế giới trong một thiết bị tiêu dùng thực sự. Về mặt kỹ thuật, tiến trình 2nm mang lại hai lợi thế cốt lõi: hiệu suất năng lượng cao hơn và mật độ bóng bán dẫn lớn hơn trên cùng một diện tích silicon. Điều này có nghĩa là S26 và S26+ tiêu chuẩn có thể xử lý các tác vụ AI phức tạp trong khi tiêu thụ ít điện hơn, một yếu tố then chốt khi Agentic AI chạy liên tục trong nền.

Ảnh: Samsung

Phần cứng: Thiết kế phục vụ trải nghiệm, không phải để khoe khoang

Galaxy S26 Ultra năm nay có độ dày 7,9mm và trọng lượng 214g, mỏng hơn và nhẹ hơn so với S25 Ultra. Đây là điểm mà nhiều người dùng thực sự cảm nhận được sau vài giờ cầm nắm. Tuy nhiên, điều thú vị hơn là cách Samsung đạt được kết quả đó: thay vì giữ khung Titanium như S25 Ultra, họ chuyển sang nhôm Armor Aluminum.

Quyết định này bề ngoài trông như một sự nhượng bộ về vật liệu cao cấp, nhưng thực ra là một tính toán kỹ thuật. Nhôm tản nhiệt tốt hơn Titanium trong điều kiện tải nặng (như khi AI chạy liên tục), nhẹ hơn và dễ gia công hơn. Những người dùng coi trọng "cảm giác cao cấp" của Titanium có thể thất vọng. Nhưng những ai cần một thiết bị đủ nhẹ để dùng cả ngày trong công việc thực tế sẽ đánh giá cao sự đánh đổi này.

Ảnh: Samsung

Hệ thống camera trên S26 Ultra cũng cho thấy triết lý tương tự. Camera chính nâng cấp khẩu độ lên f/1.4 - khả năng thu sáng cải thiện 37% so với thế hệ trước. Camera tele 5x đạt f/2.9, cải thiện 47% về thu sáng. Công nghệ Horizontal Lock (Khóa đường chân trời) và định dạng video APV (Advanced Professional Video) hướng đến người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, cạnh tranh trực tiếp với định dạng ProRes mà Apple vốn xem là lợi thế độc quyền trên iPhone.

Màn hình Ultra tích hợp công nghệ mDNIe giúp cải thiện độ chính xác màu sắc gấp 4 lần so với thế hệ trước, một con số ấn tượng nếu được xác minh độc lập, song đây là lĩnh vực mà Samsung thường dẫn đầu trong các bài đánh giá hiệu chỉnh màu sắc.

Về pin và sạc: Samsung duy trì dung lượng 5.000mAh trong khi tốc độ sạc tăng lên 60W (Super Fast Charging 3.0), đủ để đạt 75% trong 30 phút. Đây là mức mà các đối thủ Trung Quốc như Xiaomi hay Vivo đã vượt qua từ lâu (với 80W, 100W hay thậm chí 120W), nhưng Samsung có lý do riêng để giữ ngưỡng này.

Ảnh: Samsung

Chuỗi cung ứng bán dẫn và áp lực giá tại Việt Nam

Không thể nói về Galaxy S26 mà bỏ qua bối cảnh kinh tế đang định hình mức giá của nó. Cơn sốt xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu trong hai năm 2024-2025 đã tạo ra một hiệu ứng không ai lường trước: nhu cầu bộ nhớ DRAM và NAND Flash từ phía máy chủ AI tăng vọt đột biến, kéo theo giá linh kiện dành cho smartphone leo thang.

Theo dữ liệu từ TrendForce và Omdia, giá DRAM di động loại LPDDR5X tăng 70% do ưu tiên sản xuất cho máy chủ AI, trong khi NAND Flash ghi nhận mức tăng trên 100% so với đầu năm 2025. Chi phí linh kiện cấu thành tăng 5-7% đã buộc Samsung phải điều chỉnh giá bán đầu ra.

Cách Samsung xử lý áp lực đó rất tinh tế. Thay vì tăng giá ở từng mức cấu hình, họ loại bỏ hoàn toàn phiên bản 128GB, bản tiêu chuẩn vốn giúp giá khởi điểm trông thấp hơn. Bản thấp nhất của dòng S26 giờ là 256GB, nghĩa là người mua bắt buộc phải chi tiền cho dung lượng mà họ chưa chắc cần. Đây là chiến thuật đặt lại kỳ vọng giá, thiết lập tiêu chuẩn bộ nhớ mới song song với việc che đi sự leo thang của mức giá sàn.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 Series lên kệ với giá từ 25,99 triệu đồng, cụ thể: phiên bản S26 256GB khởi điểm từ 25,99 triệu đồng, S26+ từ 29,99 triệu đồng, S26 Ultra từ 36,99 triệu đồng, và S26 Ultra bản 16GB RAM/1TB lên tới 51,99 triệu đồng. Với mức giá gần 52 triệu đồng cho một chiếc điện thoại flagship là ngưỡng tâm lý mới, cũng là lần đầu tiên một smartphone Samsung chính hãng tiến gần đến mức giá của một chiếc laptop tầm trung.

Để giảm rào cản tâm lý, Samsung triển khai chương trình "nâng cấp bộ nhớ miễn phí" cho phép khách hàng mua phiên bản 512GB với giá của 256GB, tiết kiệm thực tế từ 4,5 đến 6 triệu đồng tùy phiên bản. Đây là đòn kích cầu khéo léo: người dùng cảm thấy họ đang "được lợi" trong khi Samsung vẫn đảm bảo doanh thu trên mỗi máy bán ra.

Ai nên mua Galaxy S26 Ultra, ai nên chờ?

Câu hỏi thực dụng nhất mà người tiêu dùng Việt Nam đặt ra không phải là công nghệ bên trong có tiên tiến không, mà là: chi 37-52 triệu đồng có xứng đáng không?

Câu trả lời phụ thuộc vào điểm xuất phát. Người dùng đang dùng Galaxy S22 hoặc S23 Series sẽ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên nhiều chiều: hiệu năng chip nhanh hơn hẳn, tốc độ sạc gấp đôi, camera thu sáng tốt hơn nhiều trong điều kiện thiếu sáng, và quan trọng nhất là một hệ sinh thái AI hoàn toàn khác về bản chất. Với nhóm này, S26 Ultra là một lựa chọn hợp lý nếu tài chính cho phép.

Người dùng Galaxy S25 Ultra ở vị thế khác. Snapdragon 8 Elite trên S25 vẫn là bộ xử lý mạnh mẽ trong năm 2026. Giới công nghệ nhận định, nhiều tính năng Agentic AI có thể được đẩy về qua cập nhật phần mềm One UI 8.5. Với nhóm này, chờ đợi thêm 12-18 tháng để xem hệ sinh thái Agentic AI trưởng thành hơn là lựa chọn khôn ngoan về mặt tài chính.

Định vị cạnh tranh: Samsung đang chơi ở sân nào?

Galaxy S26 Series tạo ra ba thách thức cạnh tranh rõ ràng. Về mặt AI, Samsung đặt mình đối diện trực tiếp với Google Pixel, dòng máy mà Google vốn tự hào là "AI-first smartphone" và gián tiếp thách thức Apple về khả năng AI trên thiết bị.

Về mặt nhiếp ảnh chuyên nghiệp, định dạng APV Video nhắm thẳng vào Apple ProRes, một tuyên chiến rõ ràng trong thị trường content creator. Về mặt phần cứng, chip Exynos 2600 2nm là thông điệp gửi đến TSMC rằng Samsung Foundry đang hiện diện nghiêm túc ở phân khúc tiên tiến nhất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng thách thức lớn nhất của Samsung không đến từ Apple hay Google. Nó đến từ chính hệ sinh thái Agentic AI mà họ đang xây dựng: liệu các ứng dụng của bên thứ ba có tích hợp sâu đủ để Agentic AI hoạt động trơn tru, hay người dùng sẽ thấy trợ lý AI này "thông minh" nhưng thiếu thực tế?

Một tuyên ngôn, không phải một sản phẩm

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 Series, đặc biệt là phiên bản Ultra là sản phẩm mang hai tầng ý nghĩa. Tầng thứ nhất là thương mại: Samsung cần giữ thị phần trong bối cảnh giá linh kiện tăng cao và cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc ngày càng mạnh. Tầng thứ hai là chiến lược dài hạn: Samsung đang dùng Galaxy S26 để khẳng định rằng họ chứ không phải Apple, Google hay bất kỳ ai khác sẽ định nghĩa thế hệ smartphone tiếp theo.

Thành công hay thất bại của tuyên ngôn đó không nằm ở bảng thông số hay mức giá bán. Nó nằm ở một câu hỏi đơn giản hơn: sau sáu tháng sử dụng, người dùng S26 Ultra có thực sự cảm thấy thiết bị đang "làm việc" cho họ hay chỉ là một chiếc điện thoại đắt tiền hơn với những tính năng AI mà họ quên mất sự tồn tại?

Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ quyết định liệu kỷ nguyên Agentic AI có thực sự bắt đầu vào năm 2026, hay chúng ta vẫn đang chứng kiến một màn ra mắt hoành tráng của một ý tưởng chưa đến lúc chín muồi.