Nhiều người đang sử dụng iPhone, kể cả iPhone 17, bắt đầu quan tâm đến Galaxy S26. Trải nghiệm thực tế cho thấy thiết bị của Samsung mang lại nhiều khác biệt trong cách sử dụng hằng ngày. Những điểm mạnh về thiết kế, camera và pin tạo nên sức hút rõ rệt.

Người dùng iPhone bắt đầu chú ý đến Galaxy S26 nhờ thiết kế gọn nhẹ, camera linh hoạt và thời lượng pin bền bỉ.

Sự thay đổi này khiến một bộ phận người dùng iPhone suy nghĩ lại khi chọn điện thoại. Galaxy S26 mang đến cảm giác linh hoạt và thuận tiện trong nhiều tình huống sử dụng.

Thiết kế gọn nhẹ, camera linh hoạt

Galaxy S26 tạo ấn tượng ngay từ lần cầm đầu tiên. Máy mỏng và gọn hơn iPhone 17 nên người dùng dễ điều khiển trong các thao tác hằng ngày. Thiết bị cho phép sử dụng bằng một tay khá thuận tiện. Người dùng thao tác nhanh mà không cần đổi cách cầm.

Mặt lưng máy mang lại cảm giác cao cấp nhưng khá trơn. Điều này khiến một số người cẩn trọng hơn khi sử dụng.

Samsung giữ phong cách thiết kế quen thuộc từ Galaxy S25. Hãng chỉ chỉnh nhẹ cụm camera. Tổng thể máy vẫn giữ vẻ sang trọng. Màu tím coban tạo điểm nhấn cá tính nhưng không gây cảm giác lòe loẹt. Tuy vậy mặt lưng vẫn dễ bám dấu vân tay.

Với người yêu thích chụp ảnh, Galaxy S26 tạo lợi thế nhờ camera tele và khả năng zoom quang 3x linh hoạt.

Camera là điểm khác biệt rõ rệt. Trong khi iPhone 17 dùng camera kép, Galaxy S26 trang bị thêm ống kính tele và zoom quang 3x. Hệ thống này mở rộng lựa chọn chụp ảnh cho người dùng. Ảnh chân dung cho hiệu ứng xóa phông rõ và tự nhiên hơn.

Hiệu năng ổn định, pin tạo cảm giác yên tâm

Galaxy S26 thể hiện lợi thế khi sử dụng trong những chuyến đi dài ngày. Máy hoạt động ổn định ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt. Trong cùng điều kiện, iPhone 17 có dấu hiệu chậm hơn.

Galaxy S26 vẫn giữ hiệu suất ổn định. Khu vực camera đôi lúc hơi nóng nhưng không gây khó chịu khi sử dụng.

Pin cũng là yếu tố nhiều người quan tâm. Người dùng iPhone 17 thường phải kiểm tra pin khá thường xuyên. Galaxy S26 mang lại cảm giác yên tâm hơn nhờ thời lượng pin lâu.

Mức giá của Galaxy S26 cũng thấp hơn iPhone 17 khoảng 2 triệu đồng. Sự chênh lệch này khiến nhiều người cân nhắc khi lựa chọn.

Những yếu tố trên khiến Galaxy S26 trở thành lựa chọn đáng chú ý. Thiết bị mang lại nhiều tính năng linh hoạt và trải nghiệm đầy đủ hơn. Điều này khiến không ít người dùng iPhone bắt đầu suy nghĩ lại về lựa chọn quen thuộc của mình.