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Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt

Anh Thái

Anh Thái

14:13 | 29/04/2026
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Được biết, OPPO Find X9 Ultra cùng bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer sẽ chính thức ra mắt tại sự kiện "Finding Hội An" vào ngày 05/05/2026 tới đây.
OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026 OPPO Find X9 Ultra vừa ra mắt toàn cầu, đã mở đặt trước tại Việt Nam OPPO mở cuộc thi nhiếp ảnh toàn cầu 2026, lần đầu có hạng mục quay video

Và con số hơn 4.000 người đăng ký là tín hiệu tích cực trước thềm ra mắt chính thức, đồng thời cho thấy sức hút đáng kể của Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ýđây là lần đầu tiên OPPO mang một thiết bị thuộc phân khúc Ultra của dòng flagship Find X9 Series đến với người dùng trong nước.

Bên cạnh việc góp phần hoàn thiện dải sản phẩm flagship của OPPO, cột mốc này cũng phản ánh sự hưởng ứng rõ nét của thị trường Việt Nam đối với định hướng nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động mà thương hiệu đang theo đuổi. Thông qua Find X9 Ultra, OPPO tiếp tục khẳng định cam kết đó thông qua hệ thống camera kép 200MP Hasselblad, Camera Tele Hasselblad 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x, cùng bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, giúp mở rộng trải nghiệm nhiếp ảnh di động theo hướng chuyên nghiệp hơn cho người dùng.

Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt
Dù chưa chính thức mở bán, nhưng sức hút từ OPPO Find X9 Ultra và Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer đã tạo nên dấu ấn với hơn 4000 khách hàng đăng ký sở hữu sau 3 ngày

Chia sẻ về con số ấn tượng này, ông Văn Bá Luýt - Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam khẳng định: “Quyết định ra mắt Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược định vị phân khúc cao cấp của hãng. Chính sự đón nhận tích cực dành cho Find X9 Ultra ngay từ giai đoạn đăng ký cho thấy người dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm cao cấp trên smartphone, đặc biệt ở lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Với sự kết hợp giữa hệ thống phần cứng tối tân và hệ sinh thái nhiếp ảnh Hasselblad, chúng tôi kỳ vọng Find X9 Ultra sẽ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của những người dùng đam mê nhiếp ảnh di động và mang đến nhiều cảm hứng sáng tạo hơn.”

Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt
Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer là một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của OPPO Find X9 Ultra

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer là một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của chương trình này. Không dừng ở vai trò một phụ kiện mở rộng khả năng chụp xa, bộ lens được hoàn thiện để mang lại cảm giác rất gần với việc cầm trên tay một chiếc máy Hasselblad thu nhỏ, từ ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ phiên bản Hasselblad Earth Explorer, phần ốp lưng tích hợp nút bấm hai nấc cho thao tác lấy nét và chụp ảnh, cho đến vòng điều khiển zoom tạo cảm giác nhiếp ảnh rõ rệt hơn trong quá trình sử dụng.

Được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế máy ảnh Hasselblad, bộ phụ kiện mang đến trải nghiệm cầm nắm, thao tác và ghi hình gần hơn với một thiết bị nhiếp ảnh chuyên dụng

Đặc biệt khi kết hợp với Find X9 Ultra, ống kính Tele 300mm Hasselblad Explorer mở rộng đáng kể khả năng ghi hình ở các tiêu cự xa, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những khung hình có độ nén không gian rõ nét, chiều sâu ấn tượng và giàu chi tiết.

Bộ teleconverter sở hữu thân kim loại, cấu trúc 16 thấu kính để đạt tiêu cự tương đương 300mm, đồng thời mang lại cảm giác thao tác cơ học gần với trải nghiệm trên máy ảnh.

Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt
Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt

Cửu Trại Câu qua ống kính Find X9 Ultra, được chụp bởi NAG Chu Việt Hà

Chất lượng hình ảnh vượt trội này được thể hiện chân thực qua bộ ảnh chụp tại Cửu Trại Câu bởi Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nơi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên cùng những lớp cảnh ở khoảng cách lớn được tái hiện với chất ảnh rõ ràng, giàu cảm xúc và đậm tinh thần khám phá.

Chi tiết hơn về sản phẩm và chương trình mở bán chính thức bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s tại Việt Nam sẽ có tại sự kiện "Finding Hội An", diễn ra vào ngày 05/05/2026.

Theo dõi kênh thông tin chính thức của OPPO để cập nhật và đón chờ những thông tin mới nhất về sản phẩm.

OPPO OPPO Find X9 Ultra Find X9s OPPO Hasselblad Explorer Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu