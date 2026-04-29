Hơn 4.000 người đăng ký sở hữu siêu phẩm OPPO Find X9 Ultra trước thềm ra mắt

Và con số hơn 4.000 người đăng ký là tín hiệu tích cực trước thềm ra mắt chính thức, đồng thời cho thấy sức hút đáng kể của Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ýđây là lần đầu tiên OPPO mang một thiết bị thuộc phân khúc Ultra của dòng flagship Find X9 Series đến với người dùng trong nước.

Bên cạnh việc góp phần hoàn thiện dải sản phẩm flagship của OPPO, cột mốc này cũng phản ánh sự hưởng ứng rõ nét của thị trường Việt Nam đối với định hướng nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động mà thương hiệu đang theo đuổi. Thông qua Find X9 Ultra, OPPO tiếp tục khẳng định cam kết đó thông qua hệ thống camera kép 200MP Hasselblad, Camera Tele Hasselblad 50MP hỗ trợ zoom quang học 10x, cùng bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer, giúp mở rộng trải nghiệm nhiếp ảnh di động theo hướng chuyên nghiệp hơn cho người dùng.

Dù chưa chính thức mở bán, nhưng sức hút từ OPPO Find X9 Ultra và Bộ Ống Kính Tele OPPO Hasselblad Explorer đã tạo nên dấu ấn với hơn 4000 khách hàng đăng ký sở hữu sau 3 ngày

Chia sẻ về con số ấn tượng này, ông Văn Bá Luýt - Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam khẳng định: “Quyết định ra mắt Find X9 Ultra tại thị trường Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược định vị phân khúc cao cấp của hãng. Chính sự đón nhận tích cực dành cho Find X9 Ultra ngay từ giai đoạn đăng ký cho thấy người dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm cao cấp trên smartphone, đặc biệt ở lĩnh vực nhiếp ảnh di động. Với sự kết hợp giữa hệ thống phần cứng tối tân và hệ sinh thái nhiếp ảnh Hasselblad, chúng tôi kỳ vọng Find X9 Ultra sẽ đáp ứng được nhu cầu khắt khe của những người dùng đam mê nhiếp ảnh di động và mang đến nhiều cảm hứng sáng tạo hơn.”

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer là một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của OPPO Find X9 Ultra

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer là một trong những điểm tạo nên sức hút khác biệt của chương trình này. Không dừng ở vai trò một phụ kiện mở rộng khả năng chụp xa, bộ lens được hoàn thiện để mang lại cảm giác rất gần với việc cầm trên tay một chiếc máy Hasselblad thu nhỏ, từ ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ phiên bản Hasselblad Earth Explorer, phần ốp lưng tích hợp nút bấm hai nấc cho thao tác lấy nét và chụp ảnh, cho đến vòng điều khiển zoom tạo cảm giác nhiếp ảnh rõ rệt hơn trong quá trình sử dụng.

Được lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế máy ảnh Hasselblad, bộ phụ kiện mang đến trải nghiệm cầm nắm, thao tác và ghi hình gần hơn với một thiết bị nhiếp ảnh chuyên dụng

Đặc biệt khi kết hợp với Find X9 Ultra, ống kính Tele 300mm Hasselblad Explorer mở rộng đáng kể khả năng ghi hình ở các tiêu cự xa, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những khung hình có độ nén không gian rõ nét, chiều sâu ấn tượng và giàu chi tiết.

Bộ teleconverter sở hữu thân kim loại, cấu trúc 16 thấu kính để đạt tiêu cự tương đương 300mm, đồng thời mang lại cảm giác thao tác cơ học gần với trải nghiệm trên máy ảnh.

Cửu Trại Câu qua ống kính Find X9 Ultra, được chụp bởi NAG Chu Việt Hà

Chất lượng hình ảnh vượt trội này được thể hiện chân thực qua bộ ảnh chụp tại Cửu Trại Câu bởi Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà nơi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên cùng những lớp cảnh ở khoảng cách lớn được tái hiện với chất ảnh rõ ràng, giàu cảm xúc và đậm tinh thần khám phá.

Chi tiết hơn về sản phẩm và chương trình mở bán chính thức bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s tại Việt Nam sẽ có tại sự kiện "Finding Hội An", diễn ra vào ngày 05/05/2026.

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