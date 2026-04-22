OPPO Find X9 Ultra vừa ra mắt toàn cầu, đã mở đặt trước tại Việt Nam

Được biết, bộ đôi siêu phẩm Find X9 Series là Find X9 Ultra và Find X9s tiếp nối sự thành công của OPPO Find X9 và Find X9 Pro tại Việt Nam đã được ra mắt trước. Sự ra đời của bộ đôi siêu phẩm mới này sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm flagship của OPPO cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng ở phân khúc smartphone cao cấp.

Đặc biệt trong lần ra mắt này cả Find X9 Ultra và Find X9s đều được kỳ vọng sẽ mang đến những chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động và trải nghiệm flagship cao cấp, hoàn thiện dải sản phẩm Find X9 Series, và tiếp tục khẳng định năng lực tiên phong của OPPO trong cuộc đua công nghệ di động toàn cầu.

OPPO Find X9 Ultra chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Theo OPPO thì OPPO Find X9 Ultra sẽ tái định nghĩa chuẩn mực "Ultra"

Chúng ta hẳn còn nhớ trước đó OPPO cũng đã có dòng Find X8 Ultra, nhưng để thiết lập nên một dấu mốc lịch sử mới cho nhiếp ảnh di động, OPPO đã trang bị cho Find X9 Ultra hệ thống camera kép 200MP Hasselblad. Nổi bật trong hệ thống camera kép này là cảm biến chính 200MP đến từ Sony, hỗ trợ tăng cường lượng ánh sáng thu vào thêm 10% so với Find X8 Ultra.

Sức mạnh phần cứng này được tối ưu hoàn hảo nhờ công nghệ phơi sáng ba tầng theo thời gian thực, giúp dải tương phản động luôn xuất sắc ở cả tiêu cự 1x và 2x để mọi khung hình đạt độ cân bằng sáng tuyệt đối.

Đi cùng với cảm biến chính 200MP là camera tele chân dung Hasselblad 3x, Find X9 Ultra còn sở hữu độ phân giải siêu khủng 200MP cùng tiêu cự vàng 70mm, giúp nâng cấp khả năng thu sáng trên mỗi điểm ảnh lên tới 36% so với thế hệ trước và bảo toàn chất lượng hình ảnh ấn tượng hơn 23% ngay cả ở mức thu phóng 6x.

Khẳng định chuẩn mực Ultra với hệ thống zoom quang học thực 10x cùng độ phân giải 50MP tiên phong trên smartphone

Đặc biệt, trong khi hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện nay bị giới hạn khả năng zoom quang học ở mức 3x đến 5x do rào cản về không gian linh kiện thì OPPO Find X9 Ultra đã tạo nên một bước ngoặt mới khi tích hợp thành công khả năng zoom quang học thực 10x. Đột phá này được hiện thực hóa nhờ cấu trúc quang học hoàn toàn mới, cho phép thu gọn đáng kể mô-đun camera để giữ trọn thiết kế mỏng nhẹ của thiết bị.

Hơn thế nữa, OPPO còn trang bị công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và hệ thống chống rung tối tân, giúp triệt tiêu hiện tượng nhiễu hạt và rung lắc ở mức thu phóng cao, đảm bảo mỗi bức ảnh 10x đều đạt độ sắc nét và ổn định tuyệt đối.

Có thể khẳng định, bộ đôi cảm biến 200MP cùng siêu cảm biến zoom quang 10x 50MP chính là nền tảng vững chắc, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới toàn diện của OPPO Find X9 Ultra trải dài trên cả phần cứng lẫn các thuật toán nhiếp ảnh điện toán. Sự kết hợp này mang đến tự do sáng tạo với chất lượng ảnh siêu nét ở mọi tiêu cự, chính thức khẳng định vị thế "King of Mobile Photography".

Người anh em Find X9s cũng mang đậm chất Hasselblad

Người anh em Find X9s không chỉ mang đậm chất Hasselblad đi muôn nơi mà còn tạo nên cảm hứng bất tận cho mọi hành trình… nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những chuyến đi, Find X9s sở hữu bảng màu tươi sáng nhưng vẫn tinh tế. Với độ mỏng chỉ 7,99mm, thiết bị dễ dàng nằm gọn trong túi áo hoặc túi quần. Màn hình phẳng 6,59 inch được hoàn thiện với viền siêu mỏng chỉ 1,15mm cùng độ sáng tối đa 3600 nit, bảo đảm khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69, giúp bảo vệ máy trước các tình huống như nước bắn, bụi xâm nhập hay tia nước áp lực cao nhiệt độ cao. Cùng chứng nhận 5 sao của Swiss SGS về khả năng chống rơi và va đập, bên cạnh đó, cảm biến vân tay siêu âm 3D cùng công nghệ cảm ưng kháng nước nâng cao đáng kể độ chính xác của màn hình cảm ứng ngay cả khi sử dụng trong tình trạng tay ướt.

OPPO Find X9s sở hữu camera Tele Hasselblad 50MP zoom 3x

Đặc biệt, camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS, mang lại những khung hình ấn tượng từ chân dung trong ánh hoàng hôn đến cảnh đêm thành phố thiếu sáng. Camera Tele Hasselblad 50MP zoom 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch, mang đến khả năng zoom hàng đầu phân khúc cùng hiệu ứng nén phối cảnh tự nhiên, giúp tạo nên những bức chân dung mang đậm chất chuyên nghiệp. Camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120° hỗ trợ ghi lại những khung cảnh rộng lớn một cách trọn vẹn.

Vẫn là một hợp tác chiến lược cùng Hasselblad, nhưng ở Find X9s chế độ chân dung Hasselblad mang đến ảnh chân dung chất lượng cao với hiệu ứng xóa phông được AI hỗ trợ, giúp tách biệt chủ thể và hậu cảnh một cách chính xác. Ở chế độ bậc thầy Hasselblad mở ra khả năng kiểm soát thủ công các thông số như tốc độ màn trập, ISO, lấy nét và cân bằng sáng, đồng thời tích hợp 16 bộ giả lập màu phim để tái hiện chất ảnh của các cuộn phim analog kinh điển.

Trong khi chế độ XPan giả lập máy ảnh Hasselblad XPan huyền thoại, cho phép chụp ảnh với tỷ lệ panorama siêu rộng 65:24, biến mọi khoảnh khắc nhiếp ảnh phong cảnh hay đường phố thành những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian.

Với hàng loạt nâng cấp và đổi mới, Find X9 Ultra và Find X9s hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

Sự kiện ra mắt bộ đôi siêu phẩm Find X9 Ultra và Find X9s sẽ diễn ra vào ngày 05 tháng 05 năm 2026 với hàng loạt sự kiện độc đáo dành riêng cho người dùng Việt Nam. Theo dõi kênh thông tin chính thức của OPPO để cập nhật và đón chờ những thông tin mới nhất về sản phẩm và sự kiện này

Khách hàng đăng ký sớm OPPO Find X9 Ultra sẽ có cơ hội sở hữu bộ quà trị giá 22 triệu đồng

Từ ngày 22/4 đến ngày 24/4, khách hàng đăng ký chương trình đặc quyền OPPO Find X9 Ultra tại các kênh bán lẻ: Thế Giới Di Động, CellphoneS, Viettel Store, FPT Shop sẽ có cơ hội sở hữu bộ quà dành cho những khách hàng đặt trước với tổng giá trị lên đến 22.000.000 đồng bao gồm:

Bộ ống kính Tele OPPO Hasselblad Explorer và Bộ quà Pre-Order.

Tham khảo thông tin chi tiết tại

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