Dyson lần đầu tiên công bố hơn 10 sản phẩm thông minh mới tại IFA 2026

Mở đầu sự kiện Dyson Unveiled tại Berlin, ông Jake Dyson, Kỹ sư trưởng tại Dyson, chia sẻ: “Từ trước đến nay, chúng tôi luôn tập trung phát triển kỹ thuật cơ khí của sản phẩm, dành hàng thập kỷ để cải tiến cách từng thiết bị vận hành về mặt cơ học. Giờ đây, chúng tôi đang chuyển mình từ những thiết bị thuần cơ học sang các thiết bị thông minh có khả năng quan sát, tư duy và phản hồi. Chúng tôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống thị giác và công nghệ máy học để giúp thiết bị có thể hiểu được môi trường mà chúng đang hoạt động. Cách tiếp cận này được áp dụng nhất quán trên mọi thiết bị của chúng tôi – dù đang hoạt động trong khoang miệng, trên mái tóc hay trong không gian sống của bạn.”

Cụ thể, tại đây Dyson đã mang đến 10 sản phẩm mới, được phát triển dựa trên định hướng công nghệ thông minh trên, bao gồm:

Bàn chải đánh răng duy nhất được trang bị camera, Dyson CameraJet™m giúp xác định chính xác các kẽ răng và loại bỏ hoàn toàn mảng bám. Robot làm sạch sàn Dyson Nurovi™ với công nghệ thông minh tiên tiến, mang đến khả năng làm sạch vượt trội. Máy lọc không khí Dyson HushJet™ với thiết kế mới, mang đến luồng không khí mạnh mẽ, êm ái và thông minh cho mọi không gian trong nhà. Máy lau nhà Dyson W1 PencilWash™ được tái thiết kế để mang lau mặt sàn sáng bóng, cùng sự tiện lợi tối ưu. Máy duỗi tóc Dyson Corrale Coolshine™ với công nghệ duỗi tóc thế hệ mới. Lược tạo kiểu Dyson Airsmooth™ ứng dụng công nghệ lược chải kép được cấp bằng sáng chế, giúp dễ dàng sấy khô, tạo phồng và làm mượt tóc. Và cuối cùng là dịch vụ MyDyson™, dịch vụ độc đáo dành cho khách hàng của Dyson.

Thông tin mở bán tại Việt Nam, xem tại: https://www.dyson.vn/vi-VN/events/unveiled-2026

Dyson CameraJet™

Dyson CameraJet™ là sản bàn chải đánh răng duy nhất trên thị trường được tích hợp camera giúp làm sạch kẽ răng và loại bỏ mảng bám. Để có thể mang đến trải nghiệm chăm sóc răng miệng hoàn toàn mới, Dyson đã kết hợp tất cả các bước từ đánh răng, làm sạch kẽ răng bằng tia nước và phân phối nước súc miệng trong cùng một thiết bị.

Đặc biệt với ống kính macro độ phân giải100k pixel đính kèm, kết hợp cùng công nghệ máy học Gap Optical Targeting™ của Dyson để xác định các kẽ răng theo thời gian thực, CameraJet sẽ tự động kích hoạt tia nước súc miệng chuẩn xác vào vị trí cần thiết.

Hệ thống quét 28 hình ảnh trực tiếp mỗi giây, sử dụng 16 triệu dòng mã lệnh và được huấn luyện trên hơn 470.000 hình ảnh nha khoa để phát hiện, theo dõi và dự đoán vị trí các kẽ răng, từ đó giúp tập trung làm sạch những khu vực thường tích tụ mảng bám.

CameraJet™ cũng cho phép người dùng xem hình ảnh trực tiếp của khoang miệng thông qua kết nối WiFi và Bluetooth, truy cập nội dung hướng dẫn làm sạch, theo dõi bản đồ những vùng đã làm sạch, nhận phản hồi được cá nhân hóa và tùy chọn chế độ đánh răng và phun tia nước thông qua ứng dụng MyDyson™. Hình ảnh trong khoang miệng sẽ không được ghi lại hoặc lưu trữ trên thiết bị hay trên đám mây.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV

Robot làm sạch Dyson Nurovi™ là dòng robot hoàn toàn mới, mang đến khả năng làm sạch thông minh cho không gian sống, với những đổi mới công nghệ của Dyson được tích hợp xuyên suốt thế hệ thiết bị mới này. Tên gọi “Nurovi” là sự kết hợp giữa công nghệ Neural Intelligence với hệ thống Vision mới nhất, tạo nên một dòng sản phẩm thông minh, được nghiên cứu phát triển kỹ lưỡng và mang đậm dấu ấn Dyson.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV tối đa hóa khả năng làm sạch

Cụ thể Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV có thể nhận diện và loại bỏ vết bẩn vô hình bằng AI được hỗ trợ bởi tia UV, công nghệ thị giác AI và hệ thống chiếu sáng dạng laser màu xanh lá để nhận diện gần 200 loại chất và vật thể trong gia đình, sau đó tiếp tục làm sạch cho đến khi vết bẩn được loại bỏ hoàn toàn. Con lăn ướt tự làm sạch sử dụng hệ thống cấp nước 12 điểm, liên tục đưa nước sạch được làm nóng đến 70°C để đánh bật và loại bỏ các vết bẩn cứng đầu, với khả năng tự làm sạch sau mỗi vòng quay.

Nurovi R3 tối đa hóa khả năng làm sạch với con lăn làm từ sợi microfiber có thể mở rộng thêm 40mm để làm sạch sát các mép tường và cạnh phòng. Động cơ công suất 30.000 Pa tạo ra lực hút mạnh hơn 65%, mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ trên cả sàn và thảm. Đế sạc vệ sinh, không túi và sử dụng công nghệ lốc xoáy sẽ tự động đổ bụi, làm sạch và sạc lại robot sau mỗi lần vệ sinh.

Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry

Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry là dòng robot hút bụi mới với đầu lau hình tam giác Reuleaux, giúp lau sạch các góc nhà. Được lấy cảm hứng từ tam giác Reuleaux, hình tam giác được tạo thành từ ba cung tròn, đầu lau hình tam giác Reuleaux mới của Dyson duy trì bề rộng không đổi, di chuyển mượt mà với chuyển động lệch tâm chính xác để tạo ra đường làm sạch vuông vắn, tiếp cận sâu vào các góc. Nhờ đó, robot hút bụi lau nhà Dyson R2 Nurovi™ Wash+Dry tối đa hóa khả năng tiếp xúc với các cạnh và góc nhà, mang lại độ bao phủ tốt hơn so với các thiết kế thông thường. Khả năng làm sạch sâu còn được tăng cường nhờ dùng nước ở 75°C, được làm nóng tại đế sạc để hỗ trợ loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.

Nurovi™ R2 cũng được trang bị hệ thống Twin-capture mới của Dyson, giúp phân tách bụi bẩn mịn và rác thô nhằm tối ưu hiệu quả làm sạch. Các sợi lông trên thanh chổi cơ học trực tiếp quét những mảnh vụn lớn vào bên trong máy, giảm sự phụ thuộc vào lực hút; đồng thời động cơ hút sẽ tập trung thu gom bụi mịn và các hạt bụi nhỏ hơn. Bằng cách kết hợp khả năng thu gom cơ học với lực hút mạnh và tập trung, hệ thống Twin-capture mới đem lại hiệu suất làm sạch hiệu quả và ổn định hơn trên nhiều loại rác bẩn khác nhau. Ngoài ra, cảm biến áp điện âm học Acoustic piezo có khả năng phát hiện thông minh mức độ bụi và loại sàn theo thời gian thực, tự động điều chỉnh lực hút và hành vi làm sạch để đạt hiệu suất tối ưu trên nhiều bề mặt.

Dyson R1 Nurovi™ Dry

Robot hút bụi Dyson R1 Nurovi™ Dry là dòng robot làm sạch vượt trội trên sàn và thảm nhờ công nghệ Twin-capture như phiên bản R2, cùng lực hút 21.000 Pa để làm sạch sâu sàn nhà. Nurovi™ R1 cũng sử dụng hệ thống chổi quét cạnh được cải tiến, với góc đặt chính xác và bộ phận kết nối dạng lưới giúp chủ động kiểm soát lực và hướng chuyển động của chổi. Nhờ đó, bụi bẩn được hướng vào đường hút khí một cách chính xác và hiệu quả hơn, thay vì bị phát tán ra xung quanh, đồng thời hạn chế tóc quấn và rối quanh các sợi chổi. Chổi quét cạnh cũng có thể mở rộng để làm sạch sát tường và tiếp cận các góc, giúp tăng diện tích làm sạch tại những khu vực dễ bị bỏ sót.

Máy làm sạch ướt + khô Dyson W1 PencilWash™

Máy làm sạch ướt + khô Dyson W1 PencilWash™ mới, được cải tiến để lau sàn không để lại vệt, kết hợp sự tiện lợi “cầm lên là đi” và nay được bổ sung tính năng tự vệ sinh. Đây là phiên bản nâng cấp từ mẫu PencilWash™ đầu tiên được ra mắt vào đầu năm 2026. Theo đó,W1 PencilWash™ mới được cải tiến với con lăn có khả năng thấm hút cao hơn và hệ thống xử lý nước thải vệ sinh, giúp nâng cao hiệu suất làm sạch. Thiết bị cũng được tích hợp công nghệ tự làm sạch tại đế sạc, trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế nhẹ và thon gọn, mang lại sự tiện lợi tối đa.

Máy lọc không khí Dyson HushJet™ Compact Purifier

Máy lọc không khí Dyson HushJet™ Compact Purifier được ví như phiên bản khổng lồ của chiếc quạt cầm tay Dyson HushJet™ Mini Cool. Được lấy cảm hứng từ ngành hàng không, đầu phun HushJet™ Nozzle ứng dụng những nguyên lý kiểm soát luồng khí tiên tiến vào các thiết bị gia dụng. Các kỹ sư Dyson đã nghiên cứu cách máy bay giảm tiếng ồn khi di chuyển không khí ở tốc độ cực cao, sử dụng những thiết kế hình học đặc biệt để kiểm soát nhiễu động ngay từ nguồn. Nguyên lý này đã được ứng dụng cùng với thiết kế hơi kì lạ để có thể kiểm soát cả luồng khí và âm thanh một cách tốt nhất. Giờ đây, Dyson không chỉ sở hữu công nghệ luồng khí tiên tiến mà còn được ứng dụng trên toàn bộ dòng máy lọc không khí, máy sưởi và máy làm mát, mang đến khả năng lan tỏa luồng khí mạnh mẽ chưa từng có trong một thiết kế mới với cửa gió hướng thẳng trực diện.

Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV

Ở phiên bản nâng cấp, Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV được thiết kế dành cho những gia đình muốn nhanh chóng làm sạch không khí trong nhiều căn phòng. Nhờ công nghệ kỹ thuật khuếch tán luồng khí Dyson HushJet, máy có khả năng đưa luồng khí đi xa, giúp cải thiện khả năng luân chuyển không khí trong phòng và lọc không khí ở nhiều không gian.

Điểm nổi bật của máy nằm ở bộ nén áp suất thấp, lưu lượng khí cao, kết hợp với hệ thống lọc ba giai đoạn giúp giữ lại các hạt bụi, khí và phân hủy formaldehyde, mang đến tốc độ phân phối không khí sạch (CADR - Clean Air Delivery Rate) hàng đầu thị trường và khả năng thu giữ 99,999% các chất ô nhiễm có kích thước nhỏ đến 0,01 micron. Hệ thống khử khuẩn nay bổ sung tia UV giúp loại bỏ 99,9% vi khuẩn, cùng với công nghệ tạo ion tích hợp góp phần nâng cao hiệu quả lọc. Tất cả đều được vận hành êm ái, mang đến khả năng lọc mạnh mẽ mà không làm gián đoạn sinh hoạt hàng ngày.

Dyson HushJet™ Pure Cool + Ioniser + UV

Dyson cũng đồng thời ra mắt một phiên bản nhỏ gọn hơn mang tên Dyson HushJet™ Pure Cool + Ioniser + UV. Đây là mẫu máy lọc không khí hiệu suất cao được thiết kế với kích thước trung bình, mang đến khả năng lọc mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp với những ai muốn nhanh chóng làm sạch không khí trong các không gian lớn mà không cần đến một hệ thống lọc kích thước lớn.

Các sản phẩm trong dòng máy lọc không khí thế hệ mới này có khả năng lọc mạnh hơn tới 3 lần so với các sản phẩm tiền nhiệm, đưa luồng không khí sạch đi xa hơn trong phòng, giúp tăng cường hiệu quả làm sạch không khí trên toàn bộ không gian, đồng thời mang đến khả năng làm mát cho người dùng.

Dyson HushJet™ Hot Cool Pure+.

Ngoài ra, Dyson cũng mang đến một mẫu máy lọc không khí mới, đó là Dyson HushJet™ Hot Cool Pure+. Đây là mẫu máy lọc không khí 3-trong-1 mạnh mẽ nhất của Dyson. Cụ thể Dyson HushJet™ Hot Cool Pure+ kết hợp khả năng lọc không khí, sưởi ấm và làm mát cho người dùng trong cùng một sản phẩm, mang đến không gian dễ chịu bất cứ mùa nào trong năm. Sản phẩm phù hợp với những không gian cần đồng thời duy trì nhiệt độ dễ chịu và kiểm soát chất lượng không khí, sử dụng công nghệ khuếch tán luồng khí HushJet™ để tạo ra luồng khí mạnh mẽ, có thể sưởi ấm hoặc làm mát, mang lại sự thoải mái tối đa cho không gian sống.

Máy duỗi tóc Corrale CoolShine™

Bên cạnh đó Dyson cũng mang đến 2 lựa chọn chăm sóc tóc mới đó là máy duỗi tóc Corrale CoolShine™ và lược tạo kiểu bằng khí nóng Dyson Airsmooth™.

Trong đó, máy duỗi tóc Corrale CoolShine™ là bước đột phá trong công nghệ tạo kiểu bằng nhiệt, tái định nghĩa cách tóc được duỗi, tạo kiểu và hoàn thiện. Được thiết kế với khả năng kiểm soát nhiệt chính xác, tấm kẹp linh hoạt và công nghệ làm mát, thiết bị chăm sóc tóc mới nhất này của Dyson mang đến mái tóc thẳng mượt, bóng khỏe và hạn chế mức độ hư tổn do nhiệt, đồng thời giảm số lần phải kéo tóc và mang đến khả năng kiểm soát tạo kiểu ở một tầm cao mới.

Kế thừa những cải tiến kỹ thuật từ mẫu máy duỗi tóc Corrale nguyên bản, Dyson kết hợp công nghệ tấm kẹp linh hoạt tiên phong với đầu gắn làm mát Corrale CoolShine™ mới, giúp giảm hư tổn lên tới 29%. Sự kết hợp này thay đổi cách duỗi tóc truyền thống vốn phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt, mang đến một phương pháp tạo kiểu mới, vừa cho hiệu quả và độ chính xác cao, vừa chú trọng đến sức khỏe của tóc. Hai công nghệ này cùng giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất khi tạo kiểu bằng tấm nhiệt: làm tóc thẳng mượt, giữ nếp lâu dài mà vẫn hạn chế tóc tiếp xúc với nhiệt độ cao không cần thiết.

Với kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật kiểm soát nhiệt, Dyson đã phát triển đầu gắn làm mát Corrale CoolShine™ với các ống dẫn nhiệt bên trong đầu làm mát, giúp đưa lượng nhiệt dư thừa ra khỏi tóc trong quá trình tạo kiểu. Theod đó Corrale CoolShine™ là đầu phụ kiện ứng dụng công nghệ làm mát hoàn toàn mới của Dyson, được trang bị các ống dẫn nhiệt chứa lượng nước được kiểm soát chính xác. Trong quá trình tạo kiểu, khi tóc được làm nóng, các ống dẫn nhiệt sẽ hút lượng nhiệt dư thừa ra khỏi tóc, đồng thời làm mát tóc trong lúc tạo kiểu và giúp hạn chế lượng nhiệt còn lại tác động lên tóc. Nhờ đó, tóc có cảm giác mát hơn khi chạm vào cả trong và sau khi tạo kiểu, đồng thời trở nên mềm mại và mượt mà hơn. Tóc sau khi tạo kiểu có cảm giác mát hơn khi chạm vào, mềm mại và bóng mượt, với độ bóng tăng tới 154% so với tóc không qua xử lý.

Thiết kế nhẹ và nhỏ gọn giúp thao tác dễ dàng hơn, tạo kiểu nhanh hơn, duỗi tóc dễ dàng và chính xác hơn với ít lần kéo tóc hơn, đồng thời giữ kiểu tóc lên đến 24 giờ.

Lược tạo kiểu bằng khí nóng Dyson Airsmooth™

Lược tạo kiểu bằng khí nóng Dyson Airsmooth™ là lược tạo kiểu bằng khí nóng chuyên dụng đầu tiên của Dyson, được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình tạo kiểu hằng ngày mà vẫn mang lại kết quả như ý. Kết hợp công nghệ luồng khí tiên phong của Dyson, cùng công nghệ chải PivotFlex™ và chống rối Anti-snag, thiết bị giúp sấy khô, làm mượt và tạo độ phồng cho tóc, giúp tạo nên kiểu tóc “blow-out” tự nhiên, chỉn chu trên mọi chất tóc từ tóc thẳng, gợn sóng đến tóc xoăn và xoăn xù.

Điểm nổi bật của thiết bị là hệ thống răng lược chải kép được cấp bằng sáng chế, được thiết kế để định hướng tóc vào nếp thay vì tác động mạnh lên tóc. Răng lược chống rối Anti-snag sử dụng cấu trúc vòng độc đáo có khả năng thu gọn để gỡ rối từng sợi tóc một cách dễ dàng, giảm tình trạng tóc mắc vào lông chải và cải thiện cảm giác thoải mái cho da đầu trong quá trình tạo kiểu. Răng lược PivotFlex™ có thiết kế đế mở để khuếch tán và kiểm soát luồng khí áp suất cao, giúp giảm xù và hạn chế gây rối tóc. Với khả năng uốn cong tới 90 độ, thiết kế thuôn giúp tóc quấn và thả ra mượt mà, tạo độ căng mà không gây rối. Hai loại răng lược được sắp xếp theo hình giọt nước, phối hợp với nhau để kéo giãn các lọn tóc xoăn và xoăn xù, giảm xù rối và làm mượt tóc từ chân đến ngọn chỉ trong một chuyển động.

Được hỗ trợ bởi công nghệ Kiểm soát nhiệt thông minh có khả năng đo nhiệt độ 100 lần mỗi giây, Dyson Airsmooth™ mang đến trải nghiệm kiểm soát và tạo kiểu tóc thoải mái, đồng thời giúp bảo vệ cấu trúc tự nhiên của chất tóc tự nhiên theo thời gian sử dụng. Được thiết kế để đồng hành cùng người dùng ở mọi lúc, mọi nơi nơi, thiết bị cũng hỗ trợ điện áp toàn cầu, giúp duy trì quy trình tạo kiểu tóc ổn định và khỏe mạnh dù bạn ở bất cứ đâu.