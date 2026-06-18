Quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool chính thức mở bán tại Việt Nam

Nhờ trang bị động cơ DC không chổi than quay 65.000 vòng/phút, quạt có thể tạo ra luồng gió mạnh mẽ với tốc độ lên đến 25m/giây. Trang bị 5 cấp độ gió cùng chế độ Boost tăng cường, thiết bị cho phép người dùng điều chỉnh khả năng làm mát theo từng nhu cầu - êm ái khi cần thư giãn hoặc tập trung làm việc, mạnh mẽ khi cần xua tan cái nóng và giải nhiệt tức thì.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là ở con số 38mm gắn liền với triết lý thiết kế và kỹ thuật của Dyson.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là ở con số 38mm gắn liền với triết lý thiết kế và kỹ thuật của Dyson. Đây là dấu ấn cho định hướng nhất quán của Dyson trong việc tạo ra những sản phẩm nhỏ gọn nhẹ, nhưng vẫn sở hữu hiệu suất vượt trội. Chỉ tương đương với đường kính của một mặt đồng hồ, 38mm chính là chuẩn mực thiết kế được Dyson áp dụng đồng bộ cho máy sấy tóc Supersonic r™, máy hút bụi PencilVac™, và mới nhất là quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool.

HushJet™ Mini Cool còn được trang bị công nghệ HushJet™ từ Dyson tạo nên luồng gió mạnh mẽ lên đến 25m/giây

Ngoài ra, quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool còn được trang bị công nghệ HushJet™ từ Dyson tạo nên luồng gió mạnh mẽ lên đến 25m/giây, mang lại hiệu quả làm mát tức thì, cho phép người dùng thoải mái tận hưởng từng khoảnh khắc bất chấp cái nóng oi ả.

Ảnh minh họa.

Với triết lý âm học của thương hiệu tập trung vào việc xây dựng sự thư thái trong từng cung bậc âm sắc. Quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool được tích hợp vòi phun HushJet™ vào quạt, đội ngũ kỹ sư đã tinh chỉnh các dải tần số nhằm loại bỏ tiếng rít chói tai và tiếng ồn của động cơ. Qua đó, sản phẩm mang lại trải nghiệm làm mát mạnh mẽ, đồng thời duy trì chất âm êm ái, dễ chịu.

Quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool được bán ra với 3 màu sắc Xám đá/Hồng phấn (Stone/Blush)/ Xanh mực/Xanh cobalt (Ink/ Cobalt)/ và Carnelian/Sky (Đỏ cam/Xanh da trời).

Đi cùng với quạt là bộ phụ kiện gồm dây đeo cổ, giá đỡ kèm sạc, dây cáp sạc USB-C và túi đựng tiện lợi.

Đi cùng với quạt là bộ phụ kiện gồm dây đeo cổ, giá đỡ kèm sạc, dây cáp sạc USB-C và túi đựng tiện lợi.

Ngoài ra, người dùng có thể cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng với các phụ kiện mua rời như giá đỡ đa năng giúp cố định quạt vào xe đẩy em bé, hay kẹp cài dành cho quai túi xách hoặc trang phục. Với hệ sinh thái phụ kiện này, việc mang theo luồng gió mát lành bên mình trở nên dễ dàng và phong cách hơn bao giờ hết.

Quạt cầm tay HushJet™ Mini Cool chính thức lên kệ tại Việt Nam với giá bán 3.590.000 đồng.