Dyson Clean+Wash Hygiene: Máy lau nhà không bộ lọc nhẹ nhất của Dyson

Theo công bố từ hãng, Dyson Clean+Wash Hygiene là dòng máy lau nhà nhẹ nhất của hãng với trọng lượng 3,82kg. Thiết bị hướng đến trải nghiệm làm sạch đơn giản, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng, đồng thời tối ưu hóa việc bảo dưỡng sau khi vận hành.

Dyson Clean+Wash Hygiene. Ảnh: Dyson

Dyson chính thức giới thiệu dòng máy lau nhà mới mang tên Dyson Clean+Wash Hygiene tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm tập trung giải quyết những vấn đề thường gặp trong quá trình vệ sinh sàn.

Thiết kế mỏng, linh hoạt trong không gian hẹp và khả năng tự làm sạch

Dyson Clean+Wash Hygiene có thiết kế đặt nằm với độ dày chỉ 113mm, cho phép người dùng làm sạch dưới gầm nội thất thấp như giường, sofa hoặc tủ. Trọng lượng nhẹ giúp thao tác dễ dàng, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Máy cũng được thiết kế với khả năng làm sạch sát mép tường nhờ cấu trúc ba cạnh, hỗ trợ xử lý hiệu quả các khu vực khó tiếp cận như chân tường và góc phòng.

Dung tích bình chứa nước sạch đạt 750mL, kết hợp với khả năng kiểm soát lượng nước, cho phép thiết bị làm sạch diện tích lên đến 350m² trong một lần sử dụng. Người dùng có thể tùy chỉnh bốn mức nước, bao gồm chế độ tăng cường để xử lý các vết bẩn cứng đầu.

Dyson Clean+Wash Hygiene có thiết kế đặt nằm với độ dày chỉ 113mm. Ảnh: Dyson

Một trong những tính năng đáng chú ý của Dyson Clean+Wash Hygiene là cơ chế tự làm sạch tích hợp. Sau khi sử dụng, máy tự động bơm nước sạch để rửa toàn bộ hệ thống, loại bỏ cặn bẩn còn sót lại trong đầu lau.

Tiếp đó, con lăn được sấy khô bằng khí nóng ở nhiệt độ 85°C trong khoảng 30 phút. Quá trình này giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và mùi hôi – hai vấn đề phổ biến ở các thiết bị lau sàn ướt.

Ngoài ra, hệ thống trục ép lò xo và lược chống rối được tích hợp nhằm loại bỏ tóc và rác bám trên con lăn ngay trong quá trình vận hành, giảm tình trạng quấn rối và tăng độ bền thiết bị.

Dyson Clean+Wash Hygiene áp dụng cơ chế tự làm sạch tích hợp. Ảnh: Dyson

Loại bỏ bộ lọc, giảm nguy cơ vi khuẩn và mùi hôi

Điểm thay đổi đáng chú ý của sản phẩm nằm ở thiết kế không sử dụng bộ lọc. Thay vì phụ thuộc vào các bộ lọc truyền thống, vốn dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và gây mùi khó chịu, Dyson Clean+Wash Hygiene áp dụng hệ thống tách chất bẩn trực tiếp ngay tại đầu lau.

Cơ chế này cho phép toàn bộ nước bẩn, rác vụn và tạp chất được giữ lại trong đầu máy, không di chuyển lên thân thiết bị. Nhờ đó, máy hạn chế tình trạng tắc nghẽn, đồng thời duy trì hiệu suất làm sạch ổn định trong thời gian dài. Việc loại bỏ bộ lọc cũng giúp giảm đáng kể công đoạn vệ sinh định kỳ, vốn là điểm bất tiện ở nhiều dòng máy lau sàn hiện nay.

Dyson Clean+Wash Hygiene áp dụng hệ thống tách chất bẩn trực tiếp ngay tại đầu lau. Ảnh: Dyson

Dyson trang bị cho sản phẩm đầu lăn làm từ sợi microfiber có mật độ cao, đạt khoảng 84.000 sợi/cm², kết hợp cùng 1.400 sợi nylon. Thiết kế này cho phép thiết bị xử lý đồng thời bụi khô, tóc rụng và các vết bẩn ướt chỉ trong một lần lau.

Đầu lăn hoạt động với tốc độ 250 vòng/phút, tạo lực hút và lực mao dẫn giúp thu gom hiệu quả chất lỏng và rác vụn. Hệ thống cấp nước 12 điểm liên tục cung cấp nước sạch cho toàn bộ bề mặt con lăn, đảm bảo quá trình lau luôn sử dụng nước sạch, hạn chế việc tái phân bố bụi bẩn lên sàn.

Đầu lăn Dyson Clean+Wash Hygiene hoạt động với tốc độ 250 vòng/phút. Ảnh: Dyson

Nhờ cơ chế này, thiết bị có thể giảm bước hút bụi trước khi lau, giúp rút ngắn thời gian vệ sinh, đồng thời hạn chế lượng nước dư trên sàn, góp phần làm khô nhanh và không để lại vệt.

Quan điểm từ nhà sáng lập và chiến lược phát triển của Dyson

Chia sẻ về sản phẩm, James Dyson cho biết điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khả năng duy trì độ sạch của con lăn trong suốt quá trình vận hành. Theo ông, việc loại bỏ bộ lọc giúp tránh tình trạng vi khuẩn tích tụ và hạn chế suy giảm hiệu suất theo thời gian.

Ông cũng nhấn mạnh thiết kế giữ chất bẩn tại đầu máy giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn và đơn giản hóa việc vệ sinh, từ đó nâng cao trải nghiệm người dùng.

Dyson Clean+Wash Hygiene được mở bán tại Việt Nam từ ngày 6/2/2026 với giá bán lẻ 18,99 triệu đồng. Sản phẩm được phân phối thông qua hệ thống cửa hàng Dyson và các kênh bán lẻ chính hãng trên toàn quốc.

Dyson Clean+Wash Hygiene được mở bán tại Việt Nam từ ngày 6/2/2026. Ảnh: Dyson

Việc ra mắt sản phẩm mới nằm trong chiến lược mở rộng danh mục thiết bị chăm sóc sàn của Dyson. Trong những năm gần đây, hãng đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu các công nghệ liên quan đến động cơ điện tốc độ cao, hệ thống cảm biến và trí tuệ nhân tạo.

Dyson hiện hoạt động tại hơn 85 thị trường với khoảng 450 cửa hàng trên toàn cầu. Công ty đặt trụ sở tại Singapore và vận hành các trung tâm nghiên cứu tại nhiều quốc gia, tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu gia đình.

Với Dyson Clean+Wash Hygiene, hãng tiếp tục theo đuổi hướng tiếp cận loại bỏ các thành phần gây bất tiện trong thiết kế truyền thống, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và tính vệ sinh. Sự xuất hiện của sản phẩm tại Việt Nam cho thấy thị trường trong nước tiếp tục được các thương hiệu công nghệ gia dụng quốc tế chú trọng trong giai đoạn tới.