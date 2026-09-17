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Bây giờ đã phải là thời điểm thích hợp để nâng cấp lên Galaxy Watch Ultra2?

Anh Tuấn

Anh Tuấn

09:45 | 17/09/2026
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Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là bây giờ đã là thời điểm thích hợp nhất để nâng cấp từ Galaxy Watch Ultra1 lên Galaxy Watch Ultra2 hay chưa?
Samsung ra mắt Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, giá bán từ 9,99 triệu đồng Samsung ra mắt Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9, giá bán từ 9,99 triệu đồng
Galaxy Watch 9 khác Galaxy Watch 8 ở đâu, giá chênh bao nhiêu? Galaxy Watch 9 khác Galaxy Watch 8 ở đâu, giá chênh bao nhiêu?
Samsung tham gia hội thảo đổi mới truyền thông y tế Samsung tham gia hội thảo đổi mới truyền thông y tế

Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.

Galaxy Watch Ultra2 là mẫu Galaxy Watch mạnh mẽ và tiên tiến nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại, vừa được Samsung ra mắt tại Galaxy Unpacked hồi tháng 8.
Galaxy Watch Ultra2 là mẫu Galaxy Watch mạnh mẽ và tiên tiến nhất vừa được Samsung ra mắt tại Galaxy Unpacked hồi tháng 8.

Được thiết kế dành cho những ai luôn muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc và cần một chiếc đồng hồ có thể đồng hành cùng nhịp sống năng động, dù là đi bộ đường dài, đạp xe hay thử sức với những trải nghiệm mới. Chính vì thế, ở thế hệ thứ 2 này, Samsung đã mang đến cho Galaxy Watch Ultra2 nhiều cải tiến đáng giá, đồng thời mang đến các tính năng chăm sóc sức khỏe tiên tiến, được tối ưu cho người dùng yêu cầu độ bền vượt trội và khả năng đồng hành trong mọi hành trình phiêu lưu.

Hướng tới người dùng yêu cầu cao về độ bền, chắc, cùng các tính năng theo dõi thể thao chuyên biệt, Galaxy Watch Ultra2 phù hợp hơn với những người yêu thích các môn thể thao ngoài trời để tận dụng tính năng Chạy địa hình, giúp dễ dàng theo dõi chi tiết độ cao, tiến độ leo dốc và tác động của địa hình, qua đó người dùng có thể kiểm soát cường độ tập luyện và hạn chế nguy cơ tập luyện quá sức.

Bên cạnh đó, thì Galaxy Watch Ultra2 cũng cung cấp hướng dẫn bổ sung nước theo thời gian thực thông qua tính năng Nutrition Alert. Với tính năng này, Galaxy Watch Ultra2 sẽ chỉ ra được lượng mồ hôi mất đi dựa trên trọng lượng cơ thể, giúp người dùng duy trì thể trạng và hướng tới mục tiêu chạy bộ.

Galaxy Watch Ultra2 là mẫu Galaxy Watch mạnh mẽ và tiên tiến nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại, vừa được Samsung ra mắt tại Galaxy Unpacked hồi tháng 8.
Galaxy Watch Ultra2 là mẫu Galaxy Watch mạnh mẽ và tiên tiến nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại, vừa được Samsung ra mắt tại Galaxy Unpacked hồi tháng 8.

Galaxy Watch Ultra2 khác gì so với Galaxy Watch Ultra và Galaxy Watch9

Với những tính năng được trang bị, Galaxy Watch Ultra2 cũng hướng đến người dùng cần một chiếc đồng hồ để cùng chinh phục lối sống năng động. So với thế hệ trước, thiết bị có khả năng chống bụi tốt hơn với chuẩn IP69K, đồng thời mang lại sự an tâm khi sử dụng dưới nước nhờ chuẩn 10 ATM.

Cụ thể, nếu so Galaxy Watch Ultra2 với Galaxy Watch9, chúng ta sẽ thấy việc Galaxy Watch Ultra2 đạt chứng nhận lặn chuyên nghiệp EN13319 có ý nghĩa như thế nào. Bên cạnh đó thì khả năng tự động theo dõi dữ liệu lặn theo thời gian thực như độ sâu, thời gian và nhiệt độ nước… ngay trên cổ tay sẽ mang đến cho người dùng một bảng tổng quát chi tiết và hiệu quả nhất.

Ngoài ra thì Samsung cũng trang bị cho Galaxy Watch Ultra2 các tính năng lặn nâng cao khác bao gồm theo dõi tốc độ lên/xuống và giới hạn lặn an toàn, dự kiến sẽ được cung cấp vào cuối năm nay thông qua ứng dụng Ultra2 Diving độc quyền của hãng. Đây là tính năng được Samsung phát triển cùng thương hiệu thiết bị lặn hàng đầu thế giới Mares, tính năng này sẽ mang đến cho bạn các thông tin cho tiết nhất về bộ môn lặn mà hiếm có smartwatch nào ở thời điểm hiện tại có thể làm được.

Và để mang đến những trải nghiệm này một cách mượt mà nhất, Samsung cũng đã trang bị cho Galaxy Watch Ultra2 nền tảng vi xử lý Snapdragon Wear Elite mạnh mẽ cùng viên pin dung lượng 800 mAh, tăng 35% so với thế hệ tiền nhiệm.

Galaxy Watch Ultra2 cũng là mẫu Galaxy Watch đầu tiên đạt độ sáng lên tới 5.000 nit, giúp người dùng tận hưởng các tính năng yêu thích mọi lúc, mọi nơi.

Galaxy Watch Ultra2 là mẫu Galaxy Watch mạnh mẽ và tiên tiến nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại, vừa được Samsung ra mắt tại Galaxy Unpacked hồi tháng 8.
Galaxy Watch Ultra2 mang đến nhiều cải tiến đáng giá

Vậy với những người yêu thích hoạt động ngoài trời thì sao?

Câu trả lời là Galaxy Watch Ultra2 có thể đáp ứng hoàn hảo, thậm chí hơn cả những gì mà người dùng mong đợi ở một chiếc smartwatch.

Cụ thể như ở tính năng Sleep Apnea, tính năng đã được FDA cấp phép, sẽ cung cấp cho bạn các thông tin chuyên sâu giúp phát hiện các dấu hiệu tiềm ẩn của chứng ngưng thở khi ngủ từ mức độ trung bình đến nặng trong khi người dùng ngủ.

Hay chỉ số Vitals sẽ giúp bạn theo dõi các chỉ số sức khỏe nền tảng của người dùng trong khi ngủ và đưa ra các cảnh báo kịp thời khi phát hiện những thay đổi bất thường.

Một tính năng cũng rất hay ho khác đó chính là Hearing, giúp bảo vệ sức khỏe thính giác lâu dài bằng cách cảnh báo khi phát hiện mức độ tiếng ồn vượt ngưỡng an toàn.

Hơn tất cả, đó là khi bạn lựa chọn được một thiết bị đáp ứng đúng nhu cầu của bạn thì thiết bị đó sẽ có giá trị thực tế khó lòng đo đếm được. Và Galaxy Watch Ultra2 ngoài các tính năng hữu ích kể trên còn sở hữu thiết kế bền bỉ và luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong cuộc sống thường ngày, dù là đi làm, đi chơi hay luyện tập thể thao.

Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 đã có trên kệ tại các nhà mạng, hệ thống bán lẻ, Samsung.com và các cửa hàng Trải nghiệm Samsung tại 106 thị trường trên toàn cầu.

Người dùng Galaxy Watch Ultra2 và Galaxy Watch9 cũng sẽ được hưởng các ưu đãi dùng thử độc quyền, bao gồm 60 ngày sử dụng Strava và 2 tháng sử dụng iFIT miễn phí. Các ưu đãi này sẽ giúp bạn làm quen với các hoạt động theo dõi quá trình luyện tập chuẩn chỉnh ngay trên cổ tay, mang đến trải nghiệm tập luyện tuyệt vời hơn thông qua các ứng dụng từ các đối tác chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu thế giới.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại Galaxy Watch Ultra2Galaxy Watch9

Samsung Samsung Galaxy Watch Ultra2 smartwatch smartwatch cao cấp cho hoạt động ngoài trời

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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26°C
Thừa Thiên Huế

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25°C
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,800 ▼700K 145,800 ▼700K
Cập nhật: 17/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Nghệ An 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
Miếng SJC Thái Bình 14,280 ▼70K 14,580 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼20K 14,630 ▼20K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,940 ▼20K 14,540 ▼20K
Trang sức 99.99 13,950 ▼20K 14,550 ▼20K
Cập nhật: 17/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,428 ▼7K 14,582 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,428 ▼7K 14,583 ▼70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,423 ▲1280K 1,453 ▲1307K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,423 ▲1280K 1,454 ▼7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,398 ▼7K 1,443 ▲1298K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼693K 142,871 ▼693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼525K 108,386 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▲79588K 98,284 ▲88408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼427K 88,182 ▼427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼408K 84,285 ▼408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼292K 60,329 ▼292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,428 ▼7K 1,458 ▼7K
Cập nhật: 17/09/2026 10:45
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Cập nhật: 17/09/2026 10:45

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Synology® ActiveProtect Manager 2.0, mở rộng hỗ trợ nền tảng và tăng cường bảo mật với AI

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