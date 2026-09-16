Công nghệ số
Blockchain

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo

Thế Kiên

Thế Kiên

14:44 | 16/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chiều ngày 15/9/2026 (theo giờ địa phương), tại Vienna, Cộng hòa Áo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có buổi làm việc với bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo (FMA), nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính và định hướng hợp tác giữa hai bên.
Bộ Tài chính: Chưa thu thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng vàng miếng từ 1/7/2026 Bộ Tài chính Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản về phát triển thị trường chứng khoán Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo.

Cùng dự buổi làm việc về phía Việt Nam có ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cảm ơn bà Mariana Kühnel và FMA đã dành cho Đoàn công tác sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; đồng thời đánh giá cao những thông tin phía Áo chia sẻ về quá trình đổi mới hoạt động quản lý, giám sát nhằm theo kịp sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và các loại tài sản mới. Chia sẻ với phía Áo.

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao
Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Về các nội dung cụ thể, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về thị trường tài sản mã hóa. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý thí điểm và dự kiến những tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên sẽ được cấp phép, đi vào hoạt động trong năm 2026. Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết cơ quan quản lý đang xây dựng cơ chế giám sát đối với tổ chức cung cấp dịch vụ và giao dịch của nhà đầu tư trên cơ sở tham chiếu các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), trong đó chú trọng quản lý rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư và phòng, chống rửa tiền. Việt Nam mong muốn tham khảo kinh nghiệm của FMA và các cơ quan quản lý Liên minh châu Âu trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về lĩnh vực này.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thứ trưởng cho biết khu vực này chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện theo hướng nâng cao năng lực quản trị, tài chính, tuân thủ và chuyển đổi số, qua đó giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các điều kiện tiếp cận tín dụng và thị trường vốn. Bổ sung thông tin về thị trường chứng khoán, Chủ tịch UBCKNN cho biết Việt Nam đang nghiên cứu sắp xếp lại các bảng giao dịch, trong đó có nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa, tính minh bạch, kỷ luật công bố thông tin và tăng cường giám sát, ngăn ngừa hành vi thao túng, làm giá.

bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo
bà Mariana Kühnel, tân Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo

Phản hồi các đề xuất của phía Việt Nam, bà Mariana Kühnel cho biết nhiều quy định về quản lý tài chính được quyết định ở cấp Liên minh châu Âu, trong khi FMA là cơ quan tham gia triển khai tại Áo. Đối với các vấn đề chuyên môn cụ thể, bà đề xuất hai bên tăng cường trao đổi trong khuôn khổ Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO), đồng thời tổ chức các cuộc họp kỹ thuật trực tuyến để chuyên gia hai bên chia sẻ thông tin và trao đổi sâu về những vấn đề cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhất trí với phương thức hợp tác do FMA đề xuất và bày tỏ tin tưởng các kênh phối hợp sẽ góp phần cụ thể hóa hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ chuyên môn giữa hai bên trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cảm ơn bà Mariana Kühnel và các đồng nghiệp FMA về những trao đổi cởi mở, thiết thực, góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý tài chính hai nước.

Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo là cơ quan giám sát tài chính độc lập, tự chủ và tích hợp của Cộng hòa Áo, được thành lập năm 2002, có trụ sở tại Vienna. FMA thực hiện giám sát đối với ngân hàng, bảo hiểm, quỹ hưu trí, công ty chứng khoán, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu tư, quỹ đầu tư, sở giao dịch chứng khoán, cơ sở hạ tầng thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về giám sát thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, phòng, chống rửa tiền và xử lý hoạt động tài chính không được cấp phép.
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi Nguyễn Đức Chi Mariana Kühnel Giám đốc điều hành Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo thị trường tài sản mã hóa Vũ Lê Thái Hoàng Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Áo

Bài liên quan

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Tọa đàm Kết nối đầu tư Việt Nam - Cộng hòa Áo: Mở rộng hợp tác, thu hút dòng vốn chất lượng cao

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Chính phủ duyệt đề án cải cách thị trường tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số

Có thể bạn quan tâm

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Blockchain
Người dân thủ đô Trung Quốc chỉ cần đưa điện thoại lên quét mã QR in trên bao bì là đọc được thông tin sản phẩm, nghe giọng đọc tự động và soi ngược tới tận lô sản xuất.
Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính sách số
Nghị quyết 262 giao Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP vào vận hành.
Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

Blockchain
Giữa hàng loạt vụ sàn giao dịch bị tấn công trong nhiều năm qua, ví lạnh nổi lên như lựa chọn nhiều nhà đầu tư tiền điện tử tin dùng để tự bảo vệ tài sản, nhờ khả năng cách ly hoàn toàn khóa riêng tư khỏi internet, dù bản thân thiết bị này cũng từng để lộ giới hạn bảo mật qua một số sự cố thực tế.
Dòng tiền 3,2 tỷ USD đổ vào các quỹ tiền mã hóa trong một tuần

Dòng tiền 3,2 tỷ USD đổ vào các quỹ tiền mã hóa trong một tuần

Blockchain
Các quỹ đầu tư tiền mã hóa ghi nhận dòng vốn ròng 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, mức cao nhất kể từ tháng 10/2025, cho thấy nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức đang tăng trở lại.
Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tiền số sai quy định có thể bị phạt 100 triệu đồng

Blockchain
Từ ngày 1/9/2026, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không qua đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Một số giao dịch với tài sản chỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

iPhone 18 Pro Max và Galaxy S26 Ultra: Nên chọn máy nào?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Thanh tra tỉnh Hưng Yên: Nước khoáng thiên nhiên Oris dùng đồng hồ đo lưu lượng hết hạn kiểm định

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
33°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
28°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
32°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
29°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
31°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa cường độ nặng
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
31°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa vừa
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
26°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa vừa
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
27°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 18/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 18/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 18/09/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 18/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 18/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 19/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 19/09/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 19/09/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 19/09/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 19/09/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 19/09/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 19/09/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 20/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 20/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 20/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 20/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 20/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 20/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 21/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 21/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 21/09/2026 06:00
34°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲120K 14,700 ▲120K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 14,010 ▲120K 14,610 ▲120K
Trang sức 99.99 14,020 ▲120K 14,620 ▲120K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17992 18267 18840
CAD 18120 18395 19012
CHF 31094 31472 32109
CNY 0 3833 3929
EUR 29380 29601 30678
GBP 34208 34599 35530
HKD 0 3183 3385
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14635 15222
SGD 19875 20157 20734
THB 696 760 813
USD (1,2) 25732 0 0
USD (5,10,20) 25771 0 0
USD (50,100) 25799 25813 26178
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,795 25,795 26,175
USD(1-2-5) 24,764 - -
USD(10-20) 24,764 - -
EUR 29,416 29,440 30,834
JPY 163.06 163.35 173.25
GBP 34,397 34,490 35,683
AUD 18,184 18,250 18,942
CAD 18,296 18,355 19,034
CHF 31,351 31,448 32,379
SGD 19,987 20,049 20,836
CNY - 3,799 3,945
HKD 3,245 3,255 3,392
KRW 17.51 18.26 19.87
THB 744.86 754.06 807.4
NZD 14,630 14,766 15,207
SEK - 2,613 2,706
DKK - 3,945 4,085
NOK - 2,732 2,832
LAK - 0.89 1.23
MYR 5,937.59 - 6,710.11
TWD 738.52 - 894.19
SAR - 6,798.41 7,161.28
KWD - 82,348 87,627
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,750 25,780 26,160
EUR 29,398 29,516 30,712
GBP 34,354 34,492 35,521
HKD 3,243 3,256 3,373
CHF 31,158 31,283 32,218
JPY 163.09 163.74 171.72
AUD 18,168 18,241 18,834
SGD 20,038 20,118 20,709
THB 760 763 800
CAD 18,306 18,380 18,970
NZD 14,678 15,221
KRW 18.12 20.06
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25810 25810 26170
AUD 18191 18291 19214
CAD 18300 18400 19411
CHF 31342 31372 32945
CNY 3815.2 3840.2 3975.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4010 0
EUR 29571 29601 31331
GBP 34532 34582 36342
HKD 0 3305 0
JPY 164.2 164.7 175.21
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2820 0
NZD 0 14752 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2660 0
SGD 20040 20170 20901
THB 0 726.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 14300000 14300000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Cập nhật: 16/09/2026 16:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,684 25,724 26,180
USD20 25,654 25,724 26,180
USD1 25,634 25,724 26,180
AUD 18,217 18,317 19,422
EUR 29,347 29,447 31,106
CAD 18,251 18,351 19,655
SGD 20,102 20,252 20,816
JPY 164.48 165.98 171.53
GBP 34,423 34,573 35,630
XAU 14,288,000 0 14,592,000
CNY 0 3,722 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/09/2026 16:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Cầu kính Rồng Mây tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10

Cầu kính Rồng Mây tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16

Mỹ đã chi bao nhiêu cho chiến tranh Iran?

Mỹ đã chi bao nhiêu cho chiến tranh Iran?

Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được

Trịnh Tường (Lào Cai): 260 đại biểu được 'cầm tay chỉ việc' về kỹ năng số và ứng dụng AI

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

UAG ra mắt loạt sản phẩm cho thế hệ iPhone 18 tại Việt Nam

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

BST Thu/Đông 2026 UNIQLO: C sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25.09

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Trường tiểu học đầu tiên tại TPHCM thông báo không thu quỹ trường, quỹ lớp năm học 2026-2027

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Công nhận văn bằng nước ngoài: Từ ngày 26/9, thủ tục được thực hiện hoàn toàn trực tuyến

Kết nối tri thức quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ bán dẫn - AI

Kết nối tri thức quốc tế, thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo công nghệ bán dẫn - AI

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

Một bang của Úc giới hạn thời gian sử dụng màn hình tại trường công lập

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhật Bản đứng trước đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

Nhật Bản đứng trước đợt tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index

SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index

Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 16/9: VN-Index có thể rung lắc quanh vùng 1.820 điểm

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

REDMI Note 17 Series ghi nhận mức tăng trưởng 160% chỉ sau 10 ngày ra mắt

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Kết nối doanh nghiệp và công nghệ tại chuỗi triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2026

Kết nối doanh nghiệp và công nghệ tại chuỗi triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2026

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Nữ Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Bộ Công Thương là ai?

Cựu CEO Green SM lập startup AVES, đặt mục tiêu ra mắt xe điện năm 2027

Cựu CEO Green SM lập startup AVES, đặt mục tiêu ra mắt xe điện năm 2027

VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

VNPT chọn RADCOM giám sát mạng chuyển vùng quốc tế bằng AI

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Kia K4 Hybrid ra mắt châu Âu với hai thiết kế thân xe

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Chiếc ô tô hẹp nhất thế giới sẽ trông như thế nào?

Thị trường xe Việt tháng 8: Mitsubishi Triton vượt Ford Ranger

Thị trường xe Việt tháng 8: Mitsubishi Triton vượt Ford Ranger

'BYD Fest 102 Mùa 2' tại Hà Nội: Nhiều giải pháp thiết thực và giá trị cho người dùng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

NK FC Online bảo vệ thành công ngôi vương FVPL Summer 2026

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Gen.G đánh bại HLE, giành chức vô địch LCK thứ 7

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10