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Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026

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20:00 | 16/09/2026
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Hơn 500 gian hàng, 300 thương hiệu cùng 350 phiên kết nối 1:1 được triển khai trong ngày khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội.
Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025 Khai mạc chuỗi sự kiện quốc tế Viet Industry - Cleanfact & RHVAC Vietnam 2025

Ngày 16/9, chuỗi triển lãm quốc tế Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện diễn ra từ ngày 16-18/9 trên diện tích khoảng 10.000 m², quy tụ hơn 500 gian hàng của 300 thương hiệu trong nước và quốc tế.

Triển lãm tập trung các nhóm sản phẩm, giải pháp liên quan đến hạ tầng - xây dựng, vật liệu và kết cấu, cơ điện (MEP), điện - năng lượng, tự động hóa, điện lạnh, điều hòa không khí, thông gió, phòng sạch, kiểm soát môi trường, logistics, bất động sản công nghiệp và các hệ thống phụ trợ cho nhà máy.

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc triển lãm.

Sự kiện có sự tham gia của các đơn vị đồng tổ chức gồm VISRAE, HanoiBA, IBC, BEXCO Korea và INTECH Group, cùng đại diện VCCI-EDI, BACLINK, G500 M&E, VINATIPC, Keieijuku Vietnam, VEIA, SACA, REDSUN LAND, các tổ chức trong ngành, chủ đầu tư, tổng thầu, nhà sản xuất và đơn vị cung cấp công nghệ.

Ngay trong sáng khai mạc, triển lãm ghi nhận hơn 10.000 lượt đăng ký tham quan. Các hoạt động VIP Tour, Leadership Connect và chương trình Giao thương – Kết nối cung cầu được triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp cung cấp giải pháp với chủ đầu tư, tổng thầu và khách hàng chuyên ngành.

Cơ cấu trưng bày bám sát chuỗi đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy

Tại Viet Industry 2026, các nhóm ngành được bố trí theo chuỗi hạng mục từ xây dựng, kết cấu, vật liệu, panel, MEP - PCCC, điện - năng lượng, khí công nghiệp đến tự động hóa, môi trường, logistics, bất động sản công nghiệp và các tiện ích nhà máy.

Trong khi đó, Cleanfact & RHVAC tập trung vào các giải pháp điện lạnh, điều hòa không khí, thông gió, lọc bụi, phòng sạch, kiểm soát môi trường và hệ thống kỹ thuật dành cho các cơ sở có yêu cầu cao.

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Theo ông Cao Đại Thắng, Chủ tịch INTECH Group, đại diện đơn vị đồng tổ chức, việc tổ chức triển lãm theo hướng bám sát chuỗi giá trị đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm giải pháp của doanh nghiệp và các đơn vị tham gia dự án. Cách tiếp cận này cũng tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp về yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ và khả năng ứng dụng trong từng nhóm công trình, nhà máy.

Hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm, hàng trăm phiên kết nối giao thương

Một trong những nội dung trọng tâm của triển lãm là hoạt động kết nối doanh nghiệp. Trong ngày khai mạc, chương trình đã triển khai 350 phiên kết nối 1:1 giữa bên mua và bên cung cấp.

Tổng nhu cầu mua sắm được đăng ký cho giai đoạn 2026-2027 đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Danh sách khách mua và đại diện doanh nghiệp tham gia kết nối có Hợp Lực, VISICONS, VINACONEX, CNCTech Global, NAGACONS, GIZA, BATECO Group, HVC Group, Kinden Vietnam, MEGACON, NOVAON, NSN Construction & Engineering, cùng INTECH Group, Bee Techno, SAIGONTEL, Hòa Bình Minh và nhiều đơn vị khác.

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026

Gian hàng Cyber Power - nhà cung cấp giải pháp năng lượng toàn diện chuyên cung cấp các thiết bị lưu điện và hạ tầng nguồn điện chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Leadership Connect 2026 cũng được tổ chức, tạo không gian trao đổi giữa lãnh đạo doanh nghiệp, chủ đầu tư, tổng thầu và các đơn vị cung cấp giải pháp.

Ông Trần Văn Minh, Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA) cho biết chương trình hướng tới tăng cường kết nối giữa nhu cầu thực tế của các dự án với năng lực cung cấp của doanh nghiệp, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trong chuỗi công nghiệp.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và kết nối giao thương, các nội dung kỹ thuật tại triển lãm tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm trong các cơ sở sản xuất và công trình công nghệ cao.

Trong đó, HVAC cho các công trình công nghệ cao và phòng sạch là một trong những chủ đề chính. Các giải pháp phục vụ Data Center và hệ thống làm mát cho AI cũng được giới thiệu, gồm Chiller, Precision Cooling, CDU và Liquid Cooling.

Các nội dung về tối ưu năng lượng, sản xuất xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cũng được đưa vào chương trình trao đổi kỹ thuật tại triển lãm.

Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026
Hơn 500 gian hàng quy tụ tại Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026.

Tham gia trưng bày tại sự kiện có các thương hiệu như Midea, Danfoss Việt Nam, Gomec Việt Nam, Schneider Electric Việt Nam, Air Filtech, Kosmen, Hon Ming Technology Việt Nam, Hira Manufacturing, Beijing Trend Exposition, Ingersoll-Rand Việt Nam, Kirby Đông Nam Á cùng hàng trăm thương hiệu khác.

Với quy mô hơn 500 gian hàng và các hoạt động kết nối chuyên ngành, Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026 tiếp tục tập trung vào việc kết nối các bên trong hệ sinh thái đầu tư, xây dựng và vận hành nhà máy, đặc biệt ở các lĩnh vực công nghiệp và công trình công nghệ cao.

Triển lãm mở cửa đến ngày 18/9/2026 tại Hall 8, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Viet Industry – Cleanfact & RHVAC Vietnam 2026

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲1200K 146,500 ▲1200K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▲120K 14,650 ▲120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲70K 14,650 ▲70K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲70K 14,560 ▲70K
Trang sức 99.99 13,970 ▲70K 14,570 ▲70K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▲12K 14,652 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▲12K 14,653 ▲120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1275K 146 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1275K 1,461 ▲12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▲12K 145 ▼1293K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▲1188K 143,564 ▲1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▲900K 108,911 ▲900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼79248K 9,876 ▼88068K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲732K 88,609 ▲732K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▲699K 84,693 ▲699K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲500K 60,621 ▲500K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▲12K 1,465 ▲12K
Cập nhật: 16/09/2026 23:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18002 18276 18855
CAD 18131 18406 19025
CHF 31089 31467 32114
CNY 0 3833 3929
EUR 29359 29580 30663
GBP 34216 34607 35545
HKD 0 3183 3386
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14665 15250
SGD 19875 20157 20729
THB 697 760 813
USD (1,2) 25734 0 0
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