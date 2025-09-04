Chuyển động số
Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025

Bình Lê

Bình Lê

07:15 | 04/09/2025
Từ ngày 11 - 13/9/2025, tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế 2025 bao gồm: VIET INDUSTRY, CLEANFACT VIETNAM và RHVAC VIETNAM 2025. Sự kiện quy tụ gần 300 gian hàng từ hơn 10 quốc gia, trở thành cầu nối xúc tiến thương mại và hợp tác công nghệ trong các ngành công nghiệp mũi nhọn.
Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu vào kinh tế toàn cầu, chuỗi triển lãm năm 2025 được kỳ vọng là điểm hẹn chiến lược của cộng đồng doanh nghiệp.

Với quy mô lên tới 10.000 m² trưng bày, triển lãm dự kiến quy tụ gần 300 gian hàng đến từ trên 10 quốc gia, giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong những lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn như xây dựng công nghiệp, điện, tự động hóa, công nghệ phòng sạch, HVAC, hạ tầng bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025
Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 – 13/9/2025, tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước như: Eurovent, Robatherm, Daikin, LG, Phương Linh Group, Gree, Fujitsu, Saint Gobain,, Danfoss, Ziehl-Abegg, Acez Instruments, Air Filtech, Enco, Nippo Sanso, Trumpf, VSIP,... mang đến các giải pháp và xu hướng kỹ thuật tiên tiến nhất. Đặc biệt, sự góp mặt của Cụm gian hàng Hàn Quốc cùng các hiệp hội doanh nghiệp trong nước cũng góp phần tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác quốc tế.

Triển lãm dự kiến sẽ đón tiếp tới 10.000 lượt khách chuyên ngành, bao gồm chủ đầu tư, tổng thầu, kỹ sư, chuyên gia và đại diện các hiệp hội công nghiệp. Điều này không chỉ minh chứng cho tầm vóc của triển lãm, mà còn mở ra không gian hợp tác – kết nối – xúc tiến thương mại, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, bền vững và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Điểm khác biệt của chuỗi triển lãm qua các năm chính là các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên môn với sự tham gia của hiệp hội, tổ chức và diễn giả quốc tế, tập trung vào việc giải quyết các thách thức kỹ thuật, cập nhật xu hướng công nghệ và định hướng phát triển công nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025

Với quy mô 10.000 m² trưng bày, triển lãm giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến trong xây dựng công nghiệp, tự động hóa, công nghệ phòng sạch, HVAC, hạ tầng bán dẫn và trung tâm dữ liệu.

Trong khuôn khổ VIET INDUSTRY 2025 (Triển lãm Công nghiệp Việt Nam), một loạt các hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức, bám sát các xu hướng trọng yếu như chuyển đổi số, kinh tế xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Các chương trình nổi bật gồm:

Diễn đàn Công nghiệp cấp cao 2025: Với chủ đề "Xây dựng nền Công nghiệp Việt Nam tự chủ - hùng cường", diễn đàn nhằm mục tiêu thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng nội địa vững chắc, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và tăng khả năng làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghệ cao.

Hội thảo Bán dẫn 2025: Tập trung vào "Nền tảng hạ tầng và cơ sở vật chất", hội thảo sẽ cập nhật chiến lược đầu tư và phát triển hạ tầng bán dẫn từ công nghệ nhà máy, cơ sở vật chất đến vận hành sản xuất, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn Hạ tầng Trung tâm Dữ liệu 2025: Diễn đàn chia sẻ chiến lược đầu tư và thiết kế Data Center theo chuẩn Uptime Tier III/IV, tích hợp giải pháp tiết kiệm năng lượng, an toàn dữ liệu và hạ tầng xanh, đáp ứng xu hướng phát triển bền vững.

Hội thảo GMP 2025: Tập trung vào chuẩn mực EU-GMP/PIC/S trong sản xuất dược phẩm, kết nối các nhà máy, nhà cung ứng thiết bị – công nghệ và chuyên gia quốc tế. Sự kiện giúp doanh nghiệp cập nhật yêu cầu tuân thủ, chiến lược đầu tư, chuyển đổi số và quản lý chất lượng, từ đó tối ưu vận hành và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm toàn cầu.

Diễn đàn Đầu tư & Xây dựng nhà máy công nghiệp 2025: Thảo luận về định hướng phát triển nhà máy sản xuất theo mô hình bền vững – hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng chuyển đổi xanh.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025
Trong khuôn khổ VIET INDUSTRY 2025 (Triển lãm Công nghiệp Việt Nam), một loạt các hội thảo chuyên ngành sẽ được tổ chức, bám sát các xu hướng trọng yếu như chuyển đổi số, kinh tế xanh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiếp nối thành công của năm 2024, Triển lãm CLEANFACT VIETNAM 2025 & RHVAC VIETNAM 2025 sẽ tiếp tục tổ chức hai diễn đàn chuyên sâu, giới thiệu nhiều điểm nhấn công nghệ mới và xu hướng nổi bật của ngành HVACR đó là Hội thảo Công nghệ Phòng sạch 2025: Với chủ đề “Giải pháp phòng sạch cho ngành sản xuất điện tử và bán dẫn” và RHVAC Techshow 2025 & Tọa đàm: Tập trung vào chủ đề "Làm mát bền vững và Chất lượng không khí trong nhà".

Ngoài các hoạt động chuyên môn, đêm tiệc kết nối Lãnh đạo Cấp cao ngành công nghiệp 2025 với thông điệp “Hợp lực – Cất cánh Công nghiệp Việt, Tự chủ Hùng cường” sẽ tạo không gian để các lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, viện, trường và hiệp hội gặp gỡ và thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược. Đây cũng là dịp khẳng định tinh thần đồng hành và khát vọng chung đưa công nghiệp Việt Nam hội nhập sâu và vươn tầm quốc tế.

Một trong những yếu tố khẳng định tầm vóc và uy tín của triển lãm VIET INDUSTRY – CLEANFACT VIETNAM & RHVAC VIETNAM 2025 chính là sự hợp lực của các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước.

Sắp diễn ra chuỗi sự kiện quốc tế VIET INDUSTRY - CLEANFACT - RHVAC VIETNAM 2025

Chuỗi sự kiện được đồng tổ chức bởi Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương hiệu Quốc tế IBC và Intech Group, phối hợp cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), Mạng lưới RHVAC & Cleanroom Network và Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HANOIBA).

Sự kiện đồng thời nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ nhiều tổ chức, hiệp hội uy tín như VCCI – EDI, ASHRAE Vietnam Chapter, VAA, VAMI, BEXCO, KRAIA. Sự chung tay này không chỉ củng cố vị thế quốc tế của sự kiện, mà còn tạo nền tảng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp kết nối, chia sẻ tri thức và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Với sự góp mặt của các tổ chức đầu ngành và nội dung chuyên môn sâu, chuỗi triển lãm – hội thảo năm 2025 cam kết mang đến giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, trở thành cầu nối chiến lược giúp mở rộng mạng lưới hợp tác, nắm bắt xu hướng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ cao khu vực.

Viet Industry 2025

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

