Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Đức Thuận

Đức Thuận

17:57 | 27/10/2025
Tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Novartis vừa công bố kế hoạch mua lại công ty công nghệ sinh học Mỹ Avidity Biosciences với giá khoảng 12 tỷ USD tiền mặt, tương đương 72 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 46% so với giá đóng cửa của Avidity phiên giao dịch cuối tuần qua.
Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2026, sau khi Avidity tách riêng một số bộ phận kinh doanh, bao gồm các chương trình tim mạch giai đoạn đầu. Theo Giám đốc điều hành Vas Narasimhan, Avidity đã phát triển “những chương trình mạnh mẽ với khả năng cung cấp liệu pháp RNA hàng đầu cho mô cơ”, và Novartis kỳ vọng “sẽ thay đổi đáng kể quỹ đạo bệnh tật của bệnh nhân”.

Avidity nổi tiếng với công nghệ liên hợp oligonucleotide kháng thể (AOC), đây là một dạng liệu pháp RNA tiên tiến giúp điều chỉnh biểu hiện gen để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Thương vụ này được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực của Novartis nhằm tăng tốc R&D và mở rộng danh mục thuốc công nghệ cao.

Đầu năm nay, Novartis đã cam kết đầu tư 23 tỷ USD tại Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm trung tâm R&D mới ở San Diego, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác với Anthos Therapeutics và Regulus Therapeutics trong lĩnh vực tim mạch và thận. Sau thương vụ với Avidity, Novartis nâng dự báo tăng trưởng doanh thu kép giai đoạn 2024–2029 từ 5% lên 6%.

Ngày 22/10, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược". Sự kiện tập trung bàn luận về chiến lược tăng trưởng GDP, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa, cùng triển vọng các kênh đầu tư như chứng khoán, vàng và bạc trong giai đoạn tới.
Ngân hàng Barclays (Anh) đã nâng triển vọng lợi nhuận và công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu bảng Anh (tương đương 670 triệu USD), bất chấp lợi nhuận quý 3 giảm nhẹ so với kỳ vọng.
Phương thức này giúp người Việt nhận tiền nhanh chóng, an toàn và tiện lợi từ bất kỳ ngân hàng nào qua số tài khoản là số điện thoại, kể cả khi người gửi không sử dụng MoMo.
Trong khi nhiều thị trường phương Tây vẫn đang loay hoay với khung pháp lý và nhận thức về tiền điện tử, khu vực châu Á lại đang nổi lên như vùng tiên phong trong việc áp dụng stablecoin
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng 15/10, khi nhóm cổ phiếu hàng xa xỉ đồng loạt tăng mạnh, giúp khu vực này phục hồi sau đợt giảm sâu hai tuần gần đây.
