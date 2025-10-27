Novartis chi 12 tỷ đô la thâu tóm Avidity Biosciences, mở rộng lĩnh vực liệu pháp RNA tiên tiến

Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2026, sau khi Avidity tách riêng một số bộ phận kinh doanh, bao gồm các chương trình tim mạch giai đoạn đầu. Theo Giám đốc điều hành Vas Narasimhan, Avidity đã phát triển “những chương trình mạnh mẽ với khả năng cung cấp liệu pháp RNA hàng đầu cho mô cơ”, và Novartis kỳ vọng “sẽ thay đổi đáng kể quỹ đạo bệnh tật của bệnh nhân”.

Avidity nổi tiếng với công nghệ liên hợp oligonucleotide kháng thể (AOC), đây là một dạng liệu pháp RNA tiên tiến giúp điều chỉnh biểu hiện gen để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Thương vụ này được xem là bước đi chiến lược trong nỗ lực của Novartis nhằm tăng tốc R&D và mở rộng danh mục thuốc công nghệ cao.

Đầu năm nay, Novartis đã cam kết đầu tư 23 tỷ USD tại Mỹ để xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm trung tâm R&D mới ở San Diego, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác với Anthos Therapeutics và Regulus Therapeutics trong lĩnh vực tim mạch và thận. Sau thương vụ với Avidity, Novartis nâng dự báo tăng trưởng doanh thu kép giai đoạn 2024–2029 từ 5% lên 6%.