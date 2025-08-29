Rheinmetall: Châu Âu phải bắt kịp sản lượng đạn dược của Nga

Tổng giám đốc điều hành Rheinmetall, Armin Papperger, nói với Báo chí rằng công ty phải hành động “nhanh chóng” để giúp châu Âu bắt kịp sản lượng đạn pháo của Nga. Ảnh: Getty.

Nga vượt xa châu Âu về sản lượng đạn pháo

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư, CEO Rheinmetall Armin Papperger cho biết Nga hiện có thể sản xuất từ 4 đến 5 triệu quả đạn pháo mỗi năm. Trong khi đó, toàn bộ châu Âu chỉ đạt khoảng 2 triệu quả, hơn một nửa do chính Rheinmetall cung cấp.

“Nhu cầu lớn nhất của châu Âu hiện nay là đạn pháo và tên lửa,” Papperger nhấn mạnh, đồng thời cho biết nhà máy mới của công ty tại Unterluess, miền Bắc nước Đức sẽ tập trung vào cả hai lĩnh vực này. Dự kiến, cơ sở này sẽ đạt công suất 350.000 quả đạn pháo mỗi năm vào năm 2027.

Berlin và nhiều thành viên NATO đã cam kết mở rộng chi tiêu quốc phòng trong thập kỷ tới. Đức đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi ngân sách quốc phòng lên 153 tỷ euro (178 tỷ USD) vào năm 2029, một phần nhờ cải cách quy định nợ công hồi đầu năm.

Papperger tiết lộ rằng Rheinmetall đã nhận được khoản thanh toán trước từ chính phủ Đức để kịp thời triển khai các dự án mở rộng. Ông cũng kỳ vọng các hợp đồng mới sẽ được ký kết trong quý IV năm nay và quý I năm 2026.

“Chính phủ Đức rất công bằng với chúng tôi. Tôi từng nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, ông ấy yêu cầu: hãy nhanh hơn nữa, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa,” Papperger chia sẻ.

NATO thúc giục tăng tốc sản xuất

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thư ký NATO Mark Rutte ca ngợi việc xây dựng nhà máy trong thời gian “đáng kinh ngạc” chỉ 14 tháng, coi đây là minh chứng cho nỗ lực công nghiệp quốc phòng châu Âu.

Rutte cảnh báo rằng Nga và Trung Quốc đang sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng với tốc độ đáng kinh ngạc nhưng thiếu minh bạch. Ông kêu gọi các nước phương Tây cần đẩy nhanh không chỉ sản xuất đạn pháo, mà còn cả xe tăng, hệ thống phòng không và tên lửa để bảo đảm an ninh tập thể.

Trong bối cảnh Mỹ có dấu hiệu do dự về cam kết lâu dài với Ukraine, châu Âu buộc phải tự tăng cường năng lực quốc phòng. Nhà máy mới của Rheinmetall được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược này, nhưng khoảng cách với Nga vẫn còn rất lớn.

Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của một cuộc chạy đua công nghiệp vũ khí trên lục địa già, nơi tốc độ và quy mô sản xuất đang trở thành yếu tố sống còn cho cả an ninh châu Âu lẫn NATO.