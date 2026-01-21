Thủ tướng Greenland: Không loại trừ khả năng Mỹ hành động quân sự

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết vào tối thứ Ba rằng hòn đảo và người dân nơi đây nên chuẩn bị cho “mọi tình huống”. Ảnh minh họa: Getty.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối thứ Ba 20/1, ông Nielsen nhấn mạnh rằng dù kịch bản xung đột quân sự được đánh giá là khó xảy ra, Greenland không thể chủ quan trước những tuyên bố cứng rắn từ phía Washington.

“Khả năng sử dụng vũ lực không cao, nhưng vẫn chưa thể loại trừ. Lãnh đạo phía bên kia đã nói rất rõ rằng điều đó không bị loại bỏ khỏi các phương án. Vì vậy, chúng ta buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống,” Thủ tướng Greenland nói.

Greenland phát đi cảnh báo khẩn cấp

Theo ông Nielsen, chính phủ Greenland đang triển khai một chiến dịch thông tin nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của người dân trước các kịch bản xấu. Trong đó, chính quyền khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên dự trữ ít nhất năm ngày lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Song song với đó, Greenland sẽ thành lập một đội ứng phó khẩn cấp, quy tụ đại diện từ chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát và Bộ Chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch, nhằm phối hợp xử lý các tình huống an ninh bất ngờ.

“Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn và căng thẳng. Không ai mong muốn điều tồi tệ xảy ra, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tình hình leo thang,” ông Nielsen nhấn mạnh.

Trump tiếp tục để ngỏ phương án cứng rắn

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nêu cụ thể các bước đi mà ông sẽ thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu kiểm soát Greenland. Khi được hỏi về giới hạn hành động của mình, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Rồi các bạn sẽ biết.”

Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định Greenland có vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng Washington “phải có” hòn đảo này. Ông cũng tỏ ra coi nhẹ khả năng phản đối từ châu Âu.

“Tôi không nghĩ họ sẽ phản đối quá nhiều. Chúng ta cần Greenland, và họ không thể tự bảo vệ hòn đảo đó,” ông Trump nói tại Florida hôm thứ Ba ngày 20/1.

Đan Mạch và châu Âu gia tăng hiện diện quân sự

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, lực lượng vũ trang Đan Mạch đã công bố các hoạt động huấn luyện quân sự của châu Âu và Đan Mạch tại Greenland, đồng thời xác nhận đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Greenland và Bắc Đại Tây Dương.

Theo thông cáo, động thái này xuất phát từ “những thay đổi trong môi trường chính sách an ninh”, đặt ra các yêu cầu mới đối với nhiệm vụ phòng thủ Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương của Đan Mạch cũng như NATO – liên minh quân sự mà Mỹ là thành viên chủ chốt.

Không chỉ gây sức ép an ninh, Tổng thống Trump còn sử dụng công cụ kinh tế để thúc đẩy mục tiêu Greenland. Hôm thứ Bảy, ông đe dọa áp thuế cao hơn đối với tám quốc gia châu Âu, bắt đầu từ mức 10% vào ngày 1/2 và có thể tăng lên 25% từ ngày 1/6, nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua lại Greenland.

Đáp trả, các quốc gia châu Âu đang cân nhắc áp thuế trả đũa cùng những biện pháp trừng phạt kinh tế rộng hơn nhằm vào Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy căng thẳng thương mại và an ninh mới giữa hai bờ Đại Tây Dương.