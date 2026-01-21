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Thủ tướng Greenland: Không loại trừ khả năng Mỹ hành động quân sự

Thế Kiên

Thế Kiên

14:30 | 21/01/2026
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Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cảnh báo cần chuẩn bị cho “mọi tình huống”, bao gồm cả khả năng Mỹ sử dụng vũ lực, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép nhằm giành quyền kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ chiến lược ở Bắc Cực thuộc Vương quốc Đan Mạch.
Đan Mạch yêu cầu ông Trump ngừng các tuyên bố đe dọa nhằm vào Greenland Mỹ dọa áp thuế 200% với rượu vang Pháp Giá dầu Venezuela tăng 30%
Thủ tướng Greenland: Không loại trừ khả năng Mỹ hành động quân sự
Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết vào tối thứ Ba rằng hòn đảo và người dân nơi đây nên chuẩn bị cho “mọi tình huống”. Ảnh minh họa: Getty.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối thứ Ba 20/1, ông Nielsen nhấn mạnh rằng dù kịch bản xung đột quân sự được đánh giá là khó xảy ra, Greenland không thể chủ quan trước những tuyên bố cứng rắn từ phía Washington.

“Khả năng sử dụng vũ lực không cao, nhưng vẫn chưa thể loại trừ. Lãnh đạo phía bên kia đã nói rất rõ rằng điều đó không bị loại bỏ khỏi các phương án. Vì vậy, chúng ta buộc phải chuẩn bị cho mọi tình huống,” Thủ tướng Greenland nói.

Greenland phát đi cảnh báo khẩn cấp

Theo ông Nielsen, chính phủ Greenland đang triển khai một chiến dịch thông tin nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng của người dân trước các kịch bản xấu. Trong đó, chính quyền khuyến nghị mỗi hộ gia đình nên dự trữ ít nhất năm ngày lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Song song với đó, Greenland sẽ thành lập một đội ứng phó khẩn cấp, quy tụ đại diện từ chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát và Bộ Chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch, nhằm phối hợp xử lý các tình huống an ninh bất ngờ.

“Chúng ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn và căng thẳng. Không ai mong muốn điều tồi tệ xảy ra, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tình hình leo thang,” ông Nielsen nhấn mạnh.

Trump tiếp tục để ngỏ phương án cứng rắn

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối nêu cụ thể các bước đi mà ông sẽ thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu kiểm soát Greenland. Khi được hỏi về giới hạn hành động của mình, ông chỉ đáp ngắn gọn: “Rồi các bạn sẽ biết.”

Trước đó, ông Trump nhiều lần khẳng định Greenland có vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng Washington “phải có” hòn đảo này. Ông cũng tỏ ra coi nhẹ khả năng phản đối từ châu Âu.

“Tôi không nghĩ họ sẽ phản đối quá nhiều. Chúng ta cần Greenland, và họ không thể tự bảo vệ hòn đảo đó,” ông Trump nói tại Florida hôm thứ Ba ngày 20/1.

Đan Mạch và châu Âu gia tăng hiện diện quân sự

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, lực lượng vũ trang Đan Mạch đã công bố các hoạt động huấn luyện quân sự của châu Âu và Đan Mạch tại Greenland, đồng thời xác nhận đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Greenland và Bắc Đại Tây Dương.

Theo thông cáo, động thái này xuất phát từ “những thay đổi trong môi trường chính sách an ninh”, đặt ra các yêu cầu mới đối với nhiệm vụ phòng thủ Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương của Đan Mạch cũng như NATO – liên minh quân sự mà Mỹ là thành viên chủ chốt.

Không chỉ gây sức ép an ninh, Tổng thống Trump còn sử dụng công cụ kinh tế để thúc đẩy mục tiêu Greenland. Hôm thứ Bảy, ông đe dọa áp thuế cao hơn đối với tám quốc gia châu Âu, bắt đầu từ mức 10% vào ngày 1/2 và có thể tăng lên 25% từ ngày 1/6, nếu không đạt được thỏa thuận cho phép Mỹ mua lại Greenland.

Đáp trả, các quốc gia châu Âu đang cân nhắc áp thuế trả đũa cùng những biện pháp trừng phạt kinh tế rộng hơn nhằm vào Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy căng thẳng thương mại và an ninh mới giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Greenland Trump Mỹ Greenland Đan Mạch Bắc Cực Nato căng thẳng địa chính trị thuế quan Mỹ an ninh châu Âu

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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HKD 0 3221 3424
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NZD 0 14551 15138
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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NZD 0 14648 0
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THB 0 734.3 0
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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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