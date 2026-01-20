Mỹ dọa áp thuế 200% với rượu vang Pháp

Trump dọa áp thuế 200% rượu vang Pháp

Phát biểu với báo chí tại Miami hôm nay 20/1, ông Trump công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Pháp, đồng thời khẳng định sẵn sàng sử dụng biện pháp trừng phạt thương mại như một đòn bẩy chính trị.

“Chẳng ai muốn ông ta cả vì ông ta sắp rời nhiệm sở rồi. Nếu họ tỏ ra thù địch, tôi sẽ áp thuế 200% lên rượu vang và rượu sâm panh của ông ta,” ông Trump nói.

“Ông ấy nói vậy sao? Thật ra cũng chẳng ai muốn ông ấy tham gia, vì ông ấy sắp rời nhiệm sở rồi. Nhưng nếu ông ấy muốn tỏ ra thù địch, tôi sẽ áp thuế 200% với rượu vang và sâm panh của Pháp. Rồi ông ấy sẽ phải tham gia thôi, dù không bắt buộc”, ông Trump nói.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ kết thúc vào tháng 5/2027, và theo Hiến pháp Pháp, ông không được phép tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

“Hội đồng Hòa bình” gây tranh cãi

“Hội đồng Hòa bình” - theo mô tả là một cơ chế quốc tế được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua vào tháng 11 năm ngoái, nhằm giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Cơ quan này được cho là đã mời nhiều lãnh đạo thế giới tham gia, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Việc ông Macron được cho là không muốn tham gia hội đồng đã nhanh chóng trở thành điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ – Pháp, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang tìm cách khẳng định vai trò trung tâm của Washington trong các sáng kiến hòa bình toàn cầu.

Greenland tiếp tục là “điểm nóng” địa chính trị

Không dừng lại ở đó, ông Trump còn tái khẳng định tham vọng kiểm soát Greenland, đồng thời tỏ ra coi nhẹ khả năng phản kháng từ châu Âu.

“Chúng ta phải có nó… Họ không thể bảo vệ nó được,” ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ các lập luận về chủ quyền lịch sử của Đan Mạch đối với Greenland, cho rằng sự hiện diện hàng trăm năm không đồng nghĩa với quyền sở hữu.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch từ năm 1721, chính thức trở thành một phần của vương quốc này vào năm 1953. Đến năm 2009, Đan Mạch trao quyền tự trị rộng rãi cho Greenland, ngoại trừ chính sách đối ngoại và quốc phòng.

Nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại xuyên Đại Tây Dương

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế lên tới 25% đối với 8 quốc gia châu Âu, trong đó có cả Anh, cho đến khi Washington đạt được quyền kiểm soát Greenland. Ông cũng không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, dù Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ưu tiên của ông Trump vẫn là “mua lại” hòn đảo này.

Đáp trả, các quốc gia châu Âu đang cân nhắc các biện pháp thuế quan trả đũa và trừng phạt kinh tế quy mô lớn đối với Mỹ, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy đối đầu thương mại và địa chính trị mới giữa hai bờ Đại Tây Dương.