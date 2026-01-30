Tổng thống Donald Trump: London đối mặt hậu quả nếu xích lại gần Bắc Kinh

Ông Trump cảnh báo Anh rằng việc giao dịch kinh doanh với Trung Quốc sẽ “rất nguy hiểm” đối với nước này. Ảnh:Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gửi lời cảnh báo cứng rắn tới Vương quốc Anh về việc mở rộng hợp tác kinh doanh với Trung Quốc, trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đang tiến hành chuyến thăm Bắc Kinh nhằm thiết lập lại quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng.

Theo Reuters, phát biểu bên lề buổi ra mắt bộ phim “Melania” tại Trung tâm Kennedy hôm thứ Năm, ông Trump cho rằng việc London tăng cường hợp tác với Bắc Kinh là “rất nguy hiểm”, đồng thời đưa ra những bình luận tương tự về Canada – quốc gia gần đây cũng thúc đẩy quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Anh – Trung tìm cách “làm ấm” quan hệ

Chuyến công du Trung Quốc kéo dài bốn ngày của ông Starmer - chuyến đi đầu tiên của một thủ tướng Anh trong tám năm - được xem là tín hiệu rõ ràng cho nỗ lực tái thiết quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn.

Sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh, Bắc Kinh đã đồng ý giảm một nửa thuế nhập khẩu đối với rượu whisky Anh xuống còn 5% và xác nhận miễn thị thực cho công dân Anh lưu trú dưới 30 ngày. Song song với đó, hãng dược phẩm AstraZeneca cam kết đầu tư 15 tỷ USD vào Trung Quốc đến năm 2030 để mở rộng sản xuất và nghiên cứu.

Dẫn đầu đoàn gần 60 lãnh đạo doanh nghiệp, ông Starmer gọi các thỏa thuận trên là “những bước tiến thực sự quan trọng”, mang ý nghĩa biểu tượng cho định hướng mới trong quan hệ hai nước.

Tuy nhiên, Nhà Trắng dường như không hài lòng với động thái này. Ông Trump cảnh báo rằng việc Canada và Anh xích lại gần Trung Quốc có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí từng đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Canada nếu Ottawa ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh.

“Không thể coi Trung Quốc là giải pháp,” Trump nói, theo Reuters, đồng thời khẳng định rằng ông vẫn có mối quan hệ cá nhân tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Anh tìm cách giữ thế cân bằng

Trước chuyến đi, ông Starmer nói với Bloomberg rằng London không cần phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh. Theo ông, Anh có thể tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế với Trung Quốc trong khi vẫn duy trì liên minh chiến lược về an ninh và quốc phòng với Mỹ.

Gabriel Wildau, giám đốc điều hành công ty tư vấn chính trị Teoneo, nhận định rằng Thủ tướng Anh đang theo đuổi chiến lược “cân bằng lại” thay vì một sự tái cấu trúc toàn diện trong chính sách với Trung Quốc, đây là động thái có thể khiến các đồng minh phương Tây lo ngại.

“Vị thế khó xử của Anh giữa hai siêu cường mang tính cấu trúc, không chỉ gắn với riêng chính quyền Trump,” Wildau nói.

Phương Tây tìm kiếm sự linh hoạt

Theo giới quan sát, không chỉ Anh, nhiều quốc gia phương Tây cũng đang thăm dò khả năng mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong bối cảnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump khiến quan hệ đồng minh trở nên khó đoán.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã tiếp đón hàng loạt lãnh đạo châu Âu và châu Á, bao gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Thủ tướng Ireland Micheál Martin.

“Thay vì tái cấu trúc quan hệ, các chính phủ này đang tìm kiếm sự linh hoạt thông qua các liên minh theo từng vấn đề với Trung Quốc và với nhau để giảm phụ thuộc vào Mỹ,” Wildau kết luận.