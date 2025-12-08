Quá trình 'thoát Trung' của Mỹ trong chiến tranh thương mại đã đạt đến đỉnh điểm

Theo dữ liệu của Wells Fargo, tỷ lệ khối lượng nhà cung cấp từ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc đã giảm từ 90% xuống 50% trong thập kỷ qua. Ảnh: Getty.

Theo phân tích của Wells Fargo Supply Chain Finance, tỷ lệ khối lượng hàng từ các nhà cung cấp tại Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc mà ngân hàng này xử lý đã giảm từ 90% xuống còn 50% trong vòng một thập kỷ. Jeremy Jansen, Giám đốc nguồn cung toàn cầu của Wells Fargo Supply Chain Finance, cho biết: “Từ năm 2018 đến năm 2020, sự đa dạng hóa khỏi Trung Quốc đã gần như tăng gấp đôi sau các hành động áp thuế đầu tiên của chính quyền Trump”.

Ông nhấn mạnh rằng quá trình “thoát Trung” không chỉ diễn ra đột ngột mà tiếp tục tăng tốc đều đặn từ sau cuộc chiến thương mại đầu tiên, đặc biệt tại các nền kinh tế Nam Á - Thái Bình Dương. “Hiện sự đa dạng hóa đã đạt mức 50/50 giữa khu vực Bắc Á - Thái Bình Dương và Nam Á”, Jansen nói. Những nhà cung cấp quy mô vừa đang dịch chuyển mạnh sang Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Dữ liệu từ công ty tình báo vận tải SONAR cho thấy lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, thương mại của Trung Quốc với Nam Á - Thái Bình Dương tăng vọt: Indonesia tăng 29,2%, Việt Nam 23%, Ấn Độ 19,4% và Thái Lan 4,3%. Riêng khối lượng container từ Việt Nam sang Mỹ tăng 23%, Thái Lan 9,3% và Indonesia 5,4%.

Doanh nghiệp Mỹ chịu sức ép vốn lưu động vì thuế quan tăng

Trong bối cảnh phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về kế hoạch áp thuế của Trump vẫn chưa được đưa ra, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang phải điều chỉnh nhanh để đối phó với chi phí thuế quan leo thang.

Ông Ajit Menon, Giám đốc tài chính thương mại Mỹ của HSBC, cho biết: “Nhu cầu vốn lưu động đã tăng mạnh sau Ngày Giải phóng do mức thuế trung bình đã nhảy từ 1,5% lên hai chữ số”. Những ngành có biên lợi nhuận thấp như dược phẩm generic hay may mặc - bán lẻ chịu tác động mạnh nhất do thiếu sức mạnh đàm phán.

Để ứng phó, nhiều đối tác thương mại đang đàm phán lại điều khoản thanh toán, làm tăng nhu cầu sử dụng các chương trình tài trợ thương mại. HSBC - ngân hàng tài trợ hơn 850 tỷ USD cho dòng chảy thương mại toàn cầu mỗi năm - đã tung ra nền tảng Trade Pay để hỗ trợ khách hàng tận dụng khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho.

Kể từ khi Trump áp thuế toàn diện vào tháng 4, nhu cầu tài trợ thương mại tại HSBC đã tăng khoảng 20% trên tất cả các phân khúc. Đây là hệ quả của việc lượng hàng tồn kho “đổ vào Mỹ” từ đầu 2025 nhằm tận dụng ưu đãi thuế đã dần cạn kiệt. “Các doanh nghiệp sẽ cần thêm vốn lưu động khi bước vào giai đoạn đàm phán điều khoản mới”, Menon nhận định.

Trong khảo sát với 1.000 doanh nghiệp Mỹ do HSBC thực hiện, hơn 70% cho biết họ đang chứng kiến nhu cầu vốn lưu động tăng theo từng năm - một tín hiệu cho thấy tác động của chiến tranh thương mại đang lan tỏa sâu vào hoạt động tài chính doanh nghiệp và chiến lược chuỗi cung ứng.