Tri ân khách hàng Việt, Sandisk ra mắt BST Snoopy Limited Edition

Hướng đến người dùng trẻ, người sáng tạo nội dung và cộng đồng fan Snoopy tại Việt Nam, BST giới hạn lần này bao gồm SANDISK® Snoopy™ Phone Drive và SANDISK® Snoopy™ Portable SSD, sở hữu hiệu năng mạnh mẽ, độ bền cao, đồng thời mang lại trải nghiệm sử dụng thú vị nhờ vào ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của nhân vật Snoopy.

Sandisk ra mắt BST Snoopy™ Limited Edition

Trong đó, SANDISK® Snoopy™ Phone Drive là thiết bị lưu trữ nhỏ gọn giúp chuyển dữ liệu nhanh chóng giữa smartphone và máy tính, phù hợp cho người dùng thường xuyên chụp ảnh, quay video và cần giải phóng dung lượng nhanh.

Còn SANDISK® Snoopy™ Portable SSD lại sở hữu tốc độ đọc/ghi cao, độ bền ưu việt và khả năng bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu làm việc, sáng tạo nội dung hoặc lưu trữ khi di chuyển.

BST Sandisk Snoopy™ Limited Edition đã chính thức lên kệ

Bộ sưu tập SanDisk® Snoopy™ Limited Edition đã được phân phối tại các đại lý và cửa hàng công nghệ: Phong Vũ, Thành Nhân… và hệ thống bán lẻ cũng như các sàn thương mại điện tử, với giá bán lẻ đề nghị:

SANDISK® Snoopy™ Phone Drive phiên bản 128GB có giá 239.000 đồng

SANDISK® Snoopy™ Portable SSD phiên bản 1TB có giá 4.090.000 đồng.

Chương trình mở bán đặc biệt BST Snoopy™ Limited Edition sẽ diễn ra từ 28/11 đến hết 31/12/2025 hoặc đến khi hết quà tặng. Bao gồm:

Phần quà tặng là 1 túi mù Bag Charm Snoopy (phiên bản giới hạn) dành cho khách hàng mua SANDISK® Snoopy™ Phone Drive hoặc SANDISK® Snoopy™ Portable SSD dung lượng từ 256GB trở lên trong thời gian kể trên.

Tặng Hộp đựng ổ cứng Snoopy phiên bản giới hạn, dành cho khách hàng mua bất kỳ sản phẩm SANDISK® Snoopy™ Portable SSD nào.

“Bộ sưu tập SanDisk® x Snoopy™ là lời tri ân dành cho cộng đồng người dùng yêu thích công nghệ và văn hóa đại chúng. Chúng tôi hy vọng phiên bản giới hạn này không chỉ mang đến sự tiện lợi trong lưu trữ mà còn truyền cảm hứng sáng tạo cho người dùng Việt Nam trong mọi hành trình.”Đại diện SanDisk chia sẻ.