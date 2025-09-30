Điện tử tiêu dùng
Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên

Hồng Anh

Hồng Anh

15:17 | 30/09/2025
Thấu hiểu điều này, Kingston Technology đã đưa ra những giải pháp nâng cấp thông minh, hiệu quả, và cực kỳ tiết kiệm. Thay vì phải chi một số tiền lớn để mua một thiết bị mới, các bạn sinh viên có thể tham khảo các sản phẩm ổ SSD và bộ nhớ RAM từ Kingston để nâng cấp PC và laptop nhằm cải thiện tốc độ xử lý, và tăng thêm không gian lưu trữ cho hệ thống.
Đối với những bạn sinh viên phải thường xuyên di chuyển, các giải pháp lưu trữ di động nhỏ gọn, tốc độ đọc ghi nhanh, và bền bỉ là giải pháp lý tưởng để lưu trữ tập tin và các dự án, nhờ đó các bạn có thể có được cỗ máy hiệu quả phục vụ cho nhu cầu học tập với chi phí thấp.

Sau đây là danh sách các sản phẩm Kingston phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên.

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Ổ SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2

Ổ SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2: Bứt phá trong học tập với ổ SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2, giải pháp hoàn hảo cho sinh viên theo học các ngành như kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế hoặc truyền thông đa phương tiện. Dù xử lý các mô hình 3D kích thước lớn, chỉnh sửa video độ phân giải cao, hay làm việc đa tác vụ, ổ SSD này vẫn đảm bảo hiệu năng cực nhanh, không độ trễ.

Tốc độ đọc/ghi lần lượt lên đến 14.800MB/giây và 14.000MB/giây

Sử dụng bộ điều khiển PCIe Gen5 x4 mới nhất và bộ nhớ NAND 3D TLC

Đa dạng tùy chọn dung lượng: 1024GB, 2048GB và 4096GB

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Bộ nhớ RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB

Bộ nhớ RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB: Được thiết kế hỗ trợ phần cứng thế hệ mới, mang đến hiệu năng vượt trội, không giới hạn trong việc chơi game giải trí thuần túy, bộ nhớ RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB giúp mỗi phiên học tập của sinh viên trở nên hiệu quả hơn. Bộ nhớ từ Kingston đảm bảo mang đến hiệu năng mượt mà, và ổn định dù sinh viên phải chạy các ứng dụng mô phỏng phức tạp, biên tập video, hay làm việc trên nhiều ứng dụng cùng lúc.

Tinh năng On-die ECC (ODECC) tăng độ ổn định khi chạy ở tốc độ cực cao.

Hai kênh phụ 32-bit giúp tăng hiệu quả hoạt động.

Khả năng quản lý nguồn tích hợp giúp tối ưu việc cung cấp điện.

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Ổ SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe

Ổ SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe: Khởi đầu một năm học mới thật thuận lợi với ổ SSD Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe, một bản nâng cấp lý tưởng cho sinh viên phải xử lý các tập tin dung lượng lớn, thực hiện các dự án sáng tạo hay đa nhiệm nhiều ứng dụng nặng. Từ chỉnh sửa video, thiết kế đến các tác vụ thường nhật, ổ NV3 giúp hệ thống luôn chạy nhanh, mượt mà, và sẵn sàng để đáp ứng mọi nhu cầu.

Giải pháp lưu trữ thế hệ mới được trang bị bộ điều khiển Gen 4x4 NVMe.

Tốc độ đọc/ghi lên đến 6.000/5.000MB/giây.

Thiết kế M.2 2280 (22x80mm) một mặt nhỏ gọn với dung lượng tối đa lên đến 4TB.

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Ổ SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2

Ổ SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2: Được thiết kế dành cho sinh viên thường xuyên thực hiện các công việc sáng tạo chuyên sâu như chỉnh sửa video 4K, dựng mô hình 3D, và làm việc trên các dự án có quy mô dữ liệu lớn, ổ SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe mang đến trải nghiệm học tập nâng tầm rõ rệt. Với tốc độ ấn tượng cùng hiệu năng mượt mà, đây là giải pháp lưu trữ hoàn hảo giúp sinh viên dẫn đầu trong học tập và hoàn thành đúng hạn mọi bài tập quan trọng.

Hiệu năng mạnh mẽ nhờ sử dụng bộ điều khiển Gen 4x4 NVMe mới nhất và bộ nhớ NAND 3D TLC

Thiết kế M.2 2280 nhỏ gọn.

Tốc độ đọc/ghi lên đến 7.000MB/giây.

Bộ tản nhiệt nhôm graphene mỏng nhẹ.

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Ổ SSD di động Kingston XS1000R

Ổ SSD di động Kingston XS1000R: Bất kể bạn đang đến lớp, tham gia các dự án nhóm, hay quản lý các tập tin truyền thông cho bài thuyết trình, Kingston XS1000R là lựa chọn lưu trữ di động lý tưởng dành cho sinh viên thường xuyên di chuyển. Với thiết kế nhỏ gọn, tốc độ sao chép nhanh chóng, và cực kỳ bền bỉ, sản phẩm giúp mở rộng dung lượng thiềt bị, sao lưu bài vở, và bảo vệ các tệp quan trọng mọi lúc mọi nơi.

Tốc độ truyền tải lên đến 1.050MB/giây với cổng kết nối USB 3.2 Gen 2.

Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng bỏ vào túi.

Đi kèm cáp USB-C® sang USB-A và bộ chuyển đổi USB-A sang USB-C để tương thích với nhiều thiết bị như PC, Mac, máy tính bảng, máy chơi game, TV thông minh, iPhone và điện thoại Android.

Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên
Ổ SSD di động Kingston XS2000

Ổ SSD di động Kingston XS2000: Đối với sinh viên theo học các chuyên ngành truyền thông đa phương tiện, điện ảnh, thiết kế, hoặc nhiếp ảnh, ổ SSD di động Kingston XS2000 là trợ thủ đắc lực cho việc quản lý tập tin dung lượng lớn trong mọi hành trình. Dù bạn đang ở đâu, tốc độ vượt trội cùng dung lượng lên đến 2TB của XS2000 giúp việc truyền tải video 4K, chỉnh sửa hình ảnh độ phân giải cao, và sao lưu các dự án học tập đều trở nên dễ dàng và nhanh chóng.

Tốc độ truyền tải lên đến 2.000MB/giây với cổng kết nối USB 3.2 Gen 2x2.

Chuẩn kháng nước và bụi IP55 với vỏ bọc cao su có thể tháo rời.

Với tốc độ chuyển hình ảnh lên đến 400 ảnh HD mỗi giây và truyền tải một một video độ phân giải 4K có thời lượng 1 giờ đồng hồ dưới 30 giây, ổ SSD di động Kingston XS2000 trở thành người bạn đồng hành thiết yếu để chỉnh sửa hình ảnh độ phân giải cao và video 8K trong những chuyến đi.

Ổ SSD di động Kingston XS2000
USB Kingston DataTraveler® Exodia™ S

USB Kingston DataTraveler® Exodia™ S: là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi hoạt động học tập hàng ngày của sinh viên. Với thiết kế nhỏ gọn lý tưởng để lưu trữ bài vở, bài thuyết trình, video, hay những bài nhạc khi phải di chuyển giữa các lớp học và sao chép qua các thiết bị, ổ USB của Kingston mang đến một giải pháp lưu trữ USB 3.2 Gen1 đơn giản, hợp túi tiền, bền bỉ, và dễ dàng mang theo.

Truyền tải và lưu trữ tập tin, dự án và các tập tin truyền thông đa phương tiện dễ dàng

Nhiều tùy chọn dung lượng lên đến 512GB để đáp ứng mọi nhu cầu học tập

Thiết kế nắp dạng xoay tiện lợi tránh bị rơi khi sử dụng cùng nhiều màu sắc để lựa chọn

Bảo hành 5 năm với độ bền bỉ tuyệt đối từ Kingston®

Chi tiết xem thêm tại kingston.com.

Kingston sản phẩm lưu trữ dành cho học sinh sinh viên

