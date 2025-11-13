Gaming
Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

03:34 | 13/11/2025
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mang đến cho cộng đồng game thủ và hệ thống phòng máy Việt Nam dòng màn hình Esport hiệu năng cao chuẩn thi đấu quốc tế, cùng thông điệp “Ultra Speed – Born to Win.”
Trong lần đầu ra mắt này, ANTGAMER mang đến loạt sản phẩm đột phá như màn hình 750Hz đầu tiên trên thế giới (ANT257PF), bộ ngoại vi eSports AGK, AGM và ANTX… qua đó ANTGAMER đã khẳng định vị thế tiên phong trong ngành công nghệ hiển thị tốc độ cao. Mỗi sản phẩm đều được chế tác với độ chính xác, tính ổn định và hiệu năng tối đa, đáp ứng nhu cầu của cả game thủ chuyên nghiệp lẫn người dùng đam mê công nghệ.

Không chỉ là thương hiệu thiết bị gaming, ANTGAMER còn đại diện cho một thế hệ mới của eSports toàn cầu – nơi tốc độ, công nghệ và đam mê hội tụ để tạo nên trải nghiệm vượt trội trên mọi đấu trường.

Chia sẻ về mẫu màn hình cao cấp hoàn toàn mới, đại diện ANTGAMER cho biết, trong thế giới eSports, mỗi phần nghìn giây có thể quyết định chiến thắng. Chính vì vậy màn hìnhANT257PF là mẫu màn hình gaming đầu tiên trên thế giới đạt tần số quét 750 Hz, mở ra kỷ nguyên mới của tốc độ. Theo đó, mỗi khung hình được tái tạo với độ mượt mà và độ phản hồi gần như tức thì, giúp bạn bắt trọn từng chuyển động, từng pha combat với độ chính xác tuyệt đối. Màn hìnhANT257PF còn sở hữu tấm nền Fast TN 24,1inch độ phân giải Full HD cùng thời gian phản hồi GtG chỉ 0,8 ms, đảm bảo mọi thao tác chuột và phím đều được phản hồi gần như ngay lập tức.

Với công nhệ hiển thị trung thực và sắc màu rực rỡ nhờ vào độ phủ màu 95% DCI-P3, màn hình ANT257PF giúp tái hiện chính xác từng khung cảnh, từ vùng tối sâu thẳm đến vệt sáng rực rỡ nhất. Mỗi trận đấu không chỉ nhanh hơn, mà còn đẹp hơn và chân thực hơn bao giờ hết.

Chưa dừng lại ở đó, với chứng nhận DisplayHDR 400, màn hình đạt độ sáng tối đa 400 nits, cho hình ảnh rõ nét, độ tương phản mạnh và chiều sâu ấn tượng. Bên cạnh các chuẩn kết nối phổ biến nhất hiện nay như cổng HDMI 2.1 × 2, DisplayPort 1.4 và jack 3.5 mm, ANT257PF tương thích hoàn hảo với mọi dàn PC, console hay setup eSports hiện đại.

Thiết kế tối giản, viền siêu mảnh và chân đế kim loại vững chắc, ANT257PF mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, sang trọng, sẵn sàng đồng hành trong mọi không gian thi đấu.

Bên cạnh đó thì thương hiệu ANTGAMER cũng đã tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của mình với loạt màn hình mới, bao gồm ANT255VF sở hữu tần số quét 540 Hz, ANT25DVFiL với tần số 400 Hz.

Cả 3 sản phẩm đều là sản phẩm chiến lược của ANTGAME tại thị trường Việt Nam, và cả ba model bao gồm ANT257PF (750 Hz), ANT255VF (540 Hz) và ANT25DVFIL (400 Hz) – ANTGAMER đều được phân phối bởi Công ty Cổ phần Tin học Mai Hoàng.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện thương hiệu ANTGAME nói “Việt Nam là một trong những thị trường Esport phát triển nhanh nhất châu Á. ANTGAMER mong muốn đồng hành cùng cộng đồng game thủ Việt, mang đến tốc độ, sự chính xác và hiệu năng tối đa trong từng khung hình.”

Ông Lương Quang Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Tin học Mai Hoàng cũng cho biết: “Mai Hoàng tự hào là cầu nối đưa những thương hiệu công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới đến thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin rằng ANTGAMER sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho các cyber, đội tuyển và game thủ chuyên nghiệp trong tương lai.”

