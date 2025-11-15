Valve trình làng bộ ba thiết bị phần cứng thế hệ mới

Valve cho ra mắt bộ ba thiết bị phần cứng hoàn toàn mới.

Bộ ba sản phẩm được Valve công bố lần lượt là: Steam Machine, tai nghe thực tế ảo Steam Frame, và tay cầm thế hệ mới Steam Controller. Tất cả sẽ ra mắt vào đầu năm 2026.

Steam Machine - hiệu năng gấp “sáu lần” Steam Deck

Thiết bị Steam Machine

Hiệu năng và thiết kế

Steam Machine được xem là bản mở rộng sức mạnh của Steam Deck, với hiệu năng cao gấp sáu lần và khả năng chạy toàn bộ thư viện Steam, bao gồm các game AAA yêu cầu cấu hình mạnh.

Máy vẫn sử dụng SteamOS nhưng cho phép người dùng cài đặt phần mềm hoặc hệ điều hành khác nếu muốn. Thiết kế nhỏ gọn chỉ khoảng 16 cm, tản nhiệt ổn định và ít gây tiếng ồn.

Dải LED RGB tích hợp thể hiện trạng thái hệ thống như tải game hoặc cập nhật.

Kết nối và khả năng mở rộng

Steam Machine hỗ trợ stream ổn định tới Steam Deck, Steam Frame hoặc thiết bị dùng Steam Link. Bộ thu không dây tích hợp cho phép kết nối tối đa bốn tay cầm.

Về cổng kết nối, máy có DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet, USB-C và bốn USB-A.

Cấu hình gồm CPU AMD Zen 4, GPU RDNA3, RAM 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6, SSD từ 512 GB đến 2 TB, mở rộng bằng microSD, cùng Wi-Fi 6E và Bluetooth 5.3.

Steam Frame - Thiết bị VR độc lập, có thể chạy toàn bộ thư viện game Steam

Thiết bị Steam Frame

Tính năng chính

Steam Frame là kính VR không dây hỗ trợ cả game VR và game thường.

Người dùng có thể chơi trực tiếp bằng phần cứng tích hợp nhờ chip Snapdragon 8 Gen 3 và 16 GB RAM, hoặc stream từ PC thông qua kết nối 6 GHz và Wi-Fi 6E.

Công nghệ theo dõi và hiển thị

Thiết bị sử dụng công nghệ Foveated Streaming với theo dõi mắt để tập trung độ nét vào vùng nhìn, giúp tăng chất lượng hình ảnh mà không tốn thêm băng thông.

Hệ thống bốn camera cùng cảm biến hồng ngoại hỗ trợ theo dõi không gian chính xác, kể cả khi ánh sáng yếu.

Màn hình đạt độ phân giải 2160×2160 mỗi mắt, tần số 72–144 Hz.

Thiết kế và pin

Steam Frame nặng 440 g, thiết kế cân bằng giúp đeo lâu không mỏi.

Máy dùng pin 21.6 Wh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W qua USB-C và chạy SteamOS 3.

Steam Controller - Tay cầm cho mọi nền tảng Steam

Thiết bị Steam Controller

Khả năng tương thích

Steam Controller mới hỗ trợ hầu hết thiết bị trong hệ sinh thái Steam, bao gồm PC, laptop, Steam Deck, Steam Machine, Steam Frame và cả điện thoại dùng Steam Link. Người chơi có thể tùy chỉnh sâu các thiết lập điều khiển bằng Steam Input.

Công nghệ nổi bật

Tay cầm sử dụng Puck không dây 2-trong-1, vừa làm bộ thu tín hiệu độ trễ thấp khoảng 8 ms, vừa là đế sạc từ tính.

Thiết bị tích hợp thumbstick từ tính, cảm biến Grip Sense kích hoạt gyro khi bóp nhẹ, hệ thống rung HD bốn motor và trackpad kép 34.5 mm hỗ trợ game FPS hoặc thao tác mô phỏng chuột.

Thông số chính

Tay cầm có thời lượng pin hơn 35 giờ, trọng lượng 292 g và hỗ trợ kết nối 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 hoặc USB-C.

Với bộ ba Steam Machine, Steam Frame và Steam Controller, Valve cho thấy họ không còn đơn thuần là nhà phát triển nền tảng phân phối game, mà đang từng bước hình thành một hệ sinh thái phần cứng hoàn chỉnh. Sự xuất hiện đồng loạt của ba thiết bị này không chỉ mở rộng lựa chọn cho game thủ, mà còn củng cố vị thế của Valve trong cuộc đua phần cứng giải trí số.