Kingston ra mắt ổ cứng NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD

Thái Tuấn

Thái Tuấn

17:03 | 16/07/2025
Đây là sản phẩm này hướng tới những người dùng đang tìm kiếm giải pháp nâng cấp bộ nhớ lưu trữ NVMe tốc độ cao, tiêu thụ ít điện năng cho các dòng máy tính xách tay và máy chơi game cầm tay, không áp dụng cho môi trường máy chủ.
Theo đó, ổ cứng SSD NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 sở hữu thiết kế nhỏ gọn một mặt theo chuẩn M.2 2230 (22x30mm), mang đến khả năng mở rộng dung lượng lên đến 2TB cho các hệ thống có không gian hạn chế. Nhờ trang bị bộ điều khiển Gen 4x4 NVMe mạnh mẽ, SSD Kingston NV3 2230 cho tốc độ đọc/ghi lên đến 6.000/5.000MB/giây, qua đó tạo ra một hệ thống có độ phản hồi cao hơn, đủ sức xử lý đa dạng các loại tác vụ.

“Chúng tôi rất vui mừng khi ra mắt SSD NV3 2230 để giúp người dùng nâng cấp không chỉ thiết bị mà họ sử dụng, mà còn là nâng cao trải nghiệm sử dụng của họ khi làm việc hoặc giải trí. Với tốc độ và sự ổn định, NV3 2230 là người bạn đồng hành lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung và game thủ đang tìm kiếm sản phẩm giúp họ cải thiện hiệu năng một cách rõ rệt.” Đại diện Kingston chia sẻ.

Với các tùy chọn dung lượng từ 500GB đến 2TB, Kingston NV3 2230 cung cấp không gian để phục vụ nhu cầu lưu trữ đa dạng của người dùng, từ ứng dụng, tệp tin, trò chơi, cho đến các nội dung khác. Đi kèm phần mềm Acronis® True Image for Kingston miễn phí 1 năm và ứng dụng quản lý Kingston SSD Manager, sản phẩm cho phép người dùng theo dõi tình trạng sức khỏe và dung lượng sử dụng của ổ đĩa, cập nhật firmware mới, cũng như xóa dữ liệu an toàn.

Chi tiết xem thêm tại kingston.com.

