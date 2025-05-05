Kingston khởi động chiến dịch 'Built on Commitment'

Thông qua chiến dịch này, Kingston cũng đồng thời củng cố cam kết của hãng đối với khách hàng, đối tác, và cộng đồng.

Điểm nhấn của chiến dịch là Biệt đội Cam kết (Commitment Squad), đại diện cho các giá trị cốt lõi của Kingston và tạo điều kiện cho người dùng tự tin sáng tạo, giải trí, và đổi mới. Nhân dịp này, Kingston cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi độc quyền trên toàn khu vực, mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

Theo đó, Biệt đội Cam kết đại diện bốn cam kết của Kingston, từ đó hiện thực hóa những giá trị truyền thống và khai phá tiềm năng vô tận để phục vụ người dùng. Dù là sáng tạo nội dung, chơi game, hay chinh phục những đỉnh cao mới trong thế giới số, Biệt đội Cam kết luôn đảm bảo người dùng có những công cụ tối ưu để tiến tới thành công.

Biệt đội Cam kết của Kingston

Biệt đội Cam kết của Kingston sẽ khám phá tiềm năng vô hạn với 4 nội dung chính, đó là

Hiệu suất: nhà khai phá dũng cảm của biệt đội, đại diện cho khía cạnh luôn vượt qua giới hạn để trở nên mạnh mẽ hơn của Kingston. Với Kingston, tốc độ và sức mạnh luôn là những yếu tố hàng đầu để mang đến những giải pháp hiệu suất cao giúp người dùng chạy được những tác vụ nặng nhất. Từ chơi game ở mức thiết lập cao nhất, biên tập video độ phân giải 4K, cho đến việc sử dụng các công cụ AI, Kingston cam kết cung cấp giúp hệ thống hoạt động với hiệu suất tối đa để người dùng có thể thao tác hiệu quả hơn. Khi sử dụng Kingston, người dùng sẽ luôn dẫn đầu về tốc độ, vượt qua mọi giới hạn, và đón đầu mọi thử thách một cách mượt mà.

Chất lượng: đại diện cho sự hoàn hảo, luôn chú trọng sự chính xác và tỉ mỉ. Đây chính là những điều mà Kingston luôn theo đuổi để tạo ra những sản phẩm đỉnh cao với sự tỉ mỉ và tận tâm. Dành cho những nhà sáng tạo nội dung luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, các giải pháp của Kingston đảm bảo quy trình làm việc diễn ra mượt mà, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào việc biến những ý tưởng thành hiện thực.

Độ tin cậy: đội trưởng của biệt đội, thể hiện sự cam kết của Kingston khi luôn đề cao sự ổn định và bền bỉ. Kingston luôn cam kết cung cấp các sản phẩm đáng tin cậy khi tất cả đều trải qua 100% try trình kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo khả năng vận hành liên tục, không có thời gian chết và luôn hoạt động ổn định. Dù người dùng đang cần xử lý các tác vụ công việc quan trọng hay tận hưởng những giây phút giải trí cùng trò chơi yêu thích, các giải pháp của Kingston mang đến sự an tâm và hỗ trợ vững chắc.

Dịch vụ: trái tim của biệt đội, đại diện cho sự ấm áp, gần gũi, và sẵn sàng hỗ trợ của Kingston. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của hãng luôn tận tâm để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và chủ động, đảm bảo người dùng không bao giờ đơn độc trong hành trình số. Công nghệ cao cấp luôn đi kèm dịch vụ chăm sóc chu đáo, Kingston luôn đồng hành cùng người dùng và sẵn sàng hỗ trợ như một người bạn đáng tin cậy.

Hiệu suất - Chất lượng - Độ tin cậy - Dịch vụ là 4 nội dung của chiến dịch lân

Chia sẻ về chiến dịch này, ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch Kinh doanh/Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), cho biết: “Tại Kingston, cam kết không chỉ là lời nói suông, nó định hình bản sắc của chúng tôi và thúc đẩy mọi hoạt động, từ đổi mới sáng tạo cho đến trải nghiệm khách hàng. Thông qua chiến dịch “Built on Commitment” và giới thiệu “Biệt đội Cam kết”, chúng tôi đang củng cố những giá trị cốt lõi và tạo điều kiện để người dùng bứt phá giới hạn, khám phá những tiềm năng mới.”

Chiến dịch được thực hiện trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự góp mặt của Biệt đội Cam kết cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn và chuỗi hoạt động sôi động trên Kingston Technology cũng như các nền tảng mạng xã hội.