Qualcomm ra mắt Snapdragon 8 Gen 5 với sức mạnh ngang ngửa flagship

Snapdragon 8 Gen 5 và Snapdragon 8 Elite Gen 5

Thông số kỹ thuật Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 thuộc dòng 8-series nhưng được định vị thấp hơn Snapdragon 8 Elite Gen 5. Con chip này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm flagship cho các thiết bị có mức giá mềm hơn trong năm tới.

Tương tự đàn anh Elite, Snapdragon 8 Gen 5 vẫn được sản xuất trên tiến trình 3 nm tiên tiến của TSMC.

CPU của chip gồm 2 nhân prime với xung nhịp 3.8 GHz và 6 nhân hiệu năng chạy ở mức 3.32 GHz. Tuy nhiên, xung nhịp được điều chỉnh giảm nhẹ để phân cấp sản phẩm.

GPU tích hợp trên Snapdragon 8 Gen 5 là phiên bản Adreno 840 cắt giảm, hỗ trợ Frame Motion Engine 3.0 tương tự Snapdragon 8 Elite Gen.

Ngoài CPU và GPU, Snapdragon 8 Gen 5 còn sở hữu ISP Spectra và modem X80 5G Modem-RF System, vốn là modem từng xuất hiện trên Snapdragon 8 Elite của năm trước. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo trải nghiệm kết nối và xử lý hình ảnh của thiết bị vẫn nằm ở mức cao.

Để tối ưu chi phí, Qualcomm đã thực hiện một số cắt giảm trên phiên bản này. Đáng chú ý là việc loại bỏ khả năng quay video 8K - một tính năng vốn có trên dòng Elite. Bù lại, chip vẫn hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ khung hình 120 FPS, xử lý hình ảnh AI thời gian thực, Ray-tracing cho game thủ và các chuẩn kết nối tối tân nhất hiện nay như Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 và mạng 5G tốc độ lên tới 10 Gbps.

So với Snapdragon 8 Gen 3 ra mắt cách đây hai năm, Qualcomm cho biết 8 Gen 5 mang lại mức tăng 36% về hiệu năng CPU, 11% về GPU, 46% về nhiệm vụ AI và tiết kiệm 13% điện năng tổng thể.

Các smartphone đầu tiên hỗ trợ sử dụng Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm xác nhận các thiết bị thương mại sẽ ra mắt trong vài tuần tới, với OnePlus 15R là mẫu đầu tiên trên toàn cầu. OnePlus còn hợp tác đồng phát triển chip này với Qualcomm để tối ưu hiệu suất và tản nhiệt, hứa hẹn pin lớn hơn (có thể lên 8.000 mAh) và giá cạnh tranh. Các thương hiệu khác bao gồm:

iQOO (Neo 11)

Vivo (S50 Pro Mini hoặc X300 FE)

Motorola (Edge 70 Ultra)

Honor, Meizu

Ở Việt Nam, các mẫu từ Vivo và iQOO có thể cập bến sớm qua kênh phân phối chính hãng, mang đến lựa chọn flagship killer với giá dưới 20 triệu đồng.

Việc ra mắt Snapdragon 8 Gen 5 giúp Qualcomm đa dạng hóa dòng 8-series, tránh tình trạng "flagship quá đắt đỏ" sau Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chip Snapdragon 8 Gen 5 ngoài nâng tầm gaming (thêm 1 giờ 48 phút chơi game so với Gen 3), còn đẩy mạnh AI on-device, như xử lý video 4K/60fps bằng AI hoặc zoom âm thanh thông minh.