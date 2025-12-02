Kinh tế số
Bitcoin ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

Doãn Huy

Doãn Huy

08:53 | 02/12/2025
Thị trường tiền điện tử mở đầu tháng mới bằng một cú rơi mạnh, khi Bitcoin và Ether đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch thứ Hai theo giờ Mỹ, đánh dấu ngày giảm tệ hại nhất của Bitcoin kể từ tháng 3.
Tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường rộng lớn hơn bao trùm các tài sản kỹ thuật số khi làn sóng bán tháo tiếp tục diễn ra vào tháng 12.

Tại thời điểm 16:19 ET, Bitcoin giao dịch ở mức 85.894 USD, giảm 6%, trong khi Ether rơi 8,4% xuống 2.776 USD. Các altcoin lớn cũng chìm trong sắc đỏ: Solana giảm hơn 9%, rơi xuống dưới 125 USD.

Áp lực từ Trung Quốc và tâm lý né rủi ro toàn thị trường

Làn sóng bán tháo bùng lên sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cuối tuần qua đưa ra cảnh báo mạnh tay về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Tuyên bố này lập tức kéo cổ phiếu các doanh nghiệp crypto niêm yết tại Hồng Kông giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần.

Sự suy yếu của crypto cũng trùng khớp với tâm lý e ngại rủi ro lan rộng trên thị trường tài chính toàn cầu, khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi lãi suất của Mỹ.

Đòn bẩy cao chạm ngưỡng cảnh báo, 400 triệu USD bị thanh lý

Ben Emons, Founder kiêm CIO của Fedwatch Advisors, cho biết tâm lý lo lắng chưa hạ nhiệt sau đợt bán tháo trước đó, và cú đảo chiều ngày thứ Hai chủ yếu xuất phát từ làn sóng thanh lý trị giá khoảng 400 triệu USD trên các sàn giao dịch.

Ông nhấn mạnh mức đòn bẩy cực lớn trên thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin – có nơi lên tới 200 lần. Tổng giá trị đòn bẩy trong futures crypto vĩnh viễn ước đạt 787 tỷ USD, vượt trội so với 135 tỷ USD trên các quỹ ETF.

“Vẫn còn quá nhiều đòn bẩy trong Bitcoin. Nếu giá không bật khỏi vùng đáy hiện tại, thị trường có thể tiếp tục chứng kiến thêm nhiều đợt thanh lý mạnh,” Emons nói.

Ông cũng cho rằng hoạt động bán tháo lần này nối tiếp cú điều chỉnh mạnh hồi tháng 10 – thời điểm Bitcoin thể hiện mức độ tương quan gia tăng với các chỉ số chứng khoán, đặc biệt là Nasdaq.

Theo Emons, điều đáng lo ngại hơn là động lực bán tháo chủ yếu đến từ nhà đầu tư bán lẻ, những người có xu hướng phản ứng mạnh và ít nhất quán hơn nhà đầu tư tổ chức.

Bên cạnh đó, bản chất phi tập trung, thiếu minh bạch của nhiều sàn giao dịch tài sản số khiến rủi ro thị trường càng lớn.

Zach Pandl, Giám đốc nghiên cứu tại Grayscale, nhận định xu hướng hiện tại đang đi xuống rõ rệt:

Open interest hợp đồng tương lai vĩnh viễn giảm, cho thấy đòn bẩy và vị thế đầu cơ bị thu hẹp.

Khối lượng giao dịch yếu trên cả sàn tập trung và phi tập trung, phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đang suy giảm.

Điều này đồng nghĩa khả năng hồi phục mạnh trong ngắn hạn là khá thấp, khi thị trường crypto tiếp tục phải đối mặt với sức ép từ chính sách tiền tệ Mỹ, rủi ro kinh tế vĩ mô và hoạt động tháo đòn bẩy quy mô lớn.

Thị trường tiền điện tử mở đầu tháng mới trong sắc đỏ khi Bitcoin, Ethereum và hàng loạt altcoin sụt mạnh trong phiên giao dịch sáng 1/12 theo giờ London, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro ngày càng gia tăng của nhà đầu tư toàn cầu.
