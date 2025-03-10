Bitcoin lao dốc hơn 5% sau kế hoạch dự trữ chiến lược của Trump

Giá tiền điện tử giảm vào thứ Hai do giá cả tiếp tục biến động sau khi lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký nhằm tạo ra quỹ dự trữ bitcoin chiến lược của Hoa Kỳ khiến các nhà đầu tư thất vọng. Ảnh: Getty.

Sự sụt giảm giá trên thị trường tiền số diễn ra ngay sau khi chính phủ Mỹ công bố kế hoạch thành lập Kho dự trữ tài sản kỹ thuật số vào thứ Năm tuần trước.

Theo thông tin được công bố, quỹ dự trữ này sẽ được tài trợ từ các khoản tiền mã hóa bị tịch thu trong các vụ án hình sự và dân sự, thay vì sử dụng ngân sách nhà nước để mua thêm Bitcoin từ thị trường. Quỹ sẽ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ trực tiếp quản lý.

Thông báo này đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư, những người kỳ vọng vào một chính sách can thiệp mạnh mẽ hơn từ chính phủ. Việc không có kế hoạch mua thêm Bitcoin đã làm dấy lên tâm lý lo ngại, kéo theo áp lực bán trên thị trường tiền số.

Thị trường tiền số chao đảo

Bitcoin không phải là đồng tiền điện tử duy nhất chịu tác động. Cả ether và XRP cũng ghi nhận mức giảm khoảng 7,5%. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng đang lan rộng trên toàn thị trường tiền điện tử.

Mặc dù phản ứng ngắn hạn của thị trường là tiêu cực, một số chuyên gia lại nhìn nhận động thái này với góc nhìn lạc quan hơn về triển vọng dài hạn.

Matt Hougan, Giám đốc đầu tư tại Bitwise Asset Management, đã chia sẻ quan điểm với chương trình "Squawk Box Asia" của CNBC: "Tôi hoàn toàn nghĩ rằng thị trường đã sai lầm. Thị trường thất vọng trong ngắn hạn vì chính phủ không nói rằng họ sẽ ngay lập tức bắt đầu mua 100.000 hoặc 200.000 bitcoin."

Hougan đã trích dẫn những bình luận từ David Sacks, cựu giám đốc AI và tiền điện tử của Nhà Trắng, người đã tiết lộ rằng Hoa Kỳ sẽ tìm kiếm "các chiến lược trung lập về ngân sách để mua thêm bitcoin, với điều kiện là các chiến lược đó không gây thêm chi phí cho người nộp thuế Hoa Kỳ."

Hougan còn nhấn mạnh về khía cạnh địa chính trị của quyết định này: "Tôi nghĩ câu hỏi đúng cần đặt ra là: liệu sắc lệnh hành pháp này có làm tăng khả năng trong tương lai, bitcoin sẽ là một loại tiền tệ hoặc tài sản quan trọng về mặt địa chính trị không? Liệu các chính phủ khác có tìm cách noi gương Hoa Kỳ và xây dựng dự trữ chiến lược của riêng họ không? Và với tôi, câu trả lời chắc chắn là có."

Ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của những câu hỏi này: "Lý do khiến các câu hỏi trở nên quan trọng là vì đó là câu hỏi quyết định xem bitcoin có giá là 80.000 đô la một đồng hay 1 triệu đô la một đồng."

Hougan mô tả sự sụt giảm giá hiện tại chỉ là một "thất bại ngắn hạn", gợi ý rằng các nhà đầu tư nên nhìn xa hơn những biến động ngắn hạn và tập trung vào ý nghĩa dài hạn của việc một quốc gia như Hoa Kỳ chính thức công nhận giá trị chiến lược của bitcoin.

Đối với những nhà đầu tư và người theo dõi thị trường, đây có thể là thời điểm quan trọng để đánh giá lại thế mạnh của tiền điện tử không chỉ như một tài sản đầu tư mà còn như một công cụ có tiềm năng địa chính trị trong tương lai.