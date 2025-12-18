SoftBank dẫn đầu đà lao dốc của cổ phiếu công nghệ Nhật Bản khi lo ngại chi tiêu AI lan sang châu Á

Cổ phiếu công nghệ Nhật Bản đồng loạt lao dốc khi lo ngại về chi tiêu cho hạ tầng AI tại Mỹ lan sang châu Á. SoftBank dẫn đầu đà giảm trên Nikkei 225, trong bối cảnh Nasdaq sụt mạnh do áp lực bán ở Oracle, Nvidia và Broadcom.

Chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm tới 7,25%, dẫn đầu mức giảm trong khu vực châu Á. Dù thu hẹp bớt đà lao dốc về cuối phiên, chỉ số này vẫn đóng cửa thấp hơn khoảng 3%. SoftBank, tập đoàn công nghệ và đầu tư lớn nhất Nhật Bản nằm trong nhóm cổ phiếu giảm mạnh nhất, phản ánh rõ tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đối với các khoản chi tiêu khổng lồ cho AI.

Đà giảm tại Tokyo diễn ra trong bối cảnh chỉ số Nasdaq Composite tại Mỹ, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ đã mất 1,81% trong phiên trước đó, khi cổ phiếu Oracle, Broadcom, Nvidia và nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI đồng loạt chịu áp lực bán.

Áp lực lên Oracle xuất hiện sau khi Financial Times đưa tin kế hoạch tài trợ trung tâm dữ liệu trị giá 10 tỷ USD của Blue Owl Capital dành cho công ty hạ tầng điện toán đám mây này tại bang Michigan đã bị đình trệ. Trước đó, Oracle cũng phải bác bỏ thông tin cho rằng họ trì hoãn một số dự án phục vụ OpenAI đến năm 2028.

SoftBank trong tháng qua liên tục chứng kiến biến động mạnh của giá cổ phiếu, khi giới đầu tư ngày càng thận trọng với tốc độ và quy mô chi tiêu cho AI. Đầu năm nay, tập đoàn này công bố kế hoạch đầu tư tới 500 tỷ USD vào hạ tầng AI tại Mỹ, hợp tác cùng OpenAI, Oracle và nhiều đối tác khác. Đến tháng 9, SoftBank tiếp tục công bố 5 địa điểm trung tâm dữ liệu AI mới tại Mỹ thuộc dự án Stargate – nền tảng hạ tầng AI toàn diện của OpenAI.

Không chỉ SoftBank, hàng loạt cổ phiếu công nghệ Nhật Bản khác cũng chịu áp lực bán. Trong khi đó, Advantest nhà cung cấp thiết bị kiểm thử bán dẫn có lúc giảm tới 5%. Các cổ phiếu như Lasertec, Renesas Electronics và Tokyo Electron đồng loạt mất từ 3% đến 4%.

Theo ông Jesper Koll, Giám đốc chuyên gia tại Monex Group (Tokyo), phần lớn thiết bị sử dụng trong trung tâm dữ liệu, trung tâm điện và phần cứng hỗ trợ AI đều được “sản xuất tại Nhật Bản và gần như chỉ có thể sản xuất tại Nhật Bản”. Điều này khiến cổ phiếu công nghệ Nhật, đặc biệt là nhóm liên quan đến AI, trở nên nhạy cảm hơn trước bất kỳ dấu hiệu chững lại nào của chi tiêu công nghệ tại Mỹ.

Dữ liệu thương mại công bố hôm thứ Tư 17/12, cho thấy xuất khẩu máy móc điện của Nhật Bản tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu các sản phẩm liên quan đến bán dẫn tăng mạnh 13%. Ông Koll nhận định, làn sóng chi tiêu công nghệ do Mỹ dẫn dắt đang thúc đẩy nhu cầu đối với máy móc và thiết bị chuyên dụng của Nhật Bản, song cũng khiến thị trường dễ tổn thương khi tâm lý đảo chiều.

Tại các thị trường khác trong khu vực, mức giảm của cổ phiếu công nghệ diễn ra thận trọng hơn. Samsung Electronics của Hàn Quốc giảm 0,93%, trong khi SK Hynix đảo chiều tăng 0,73%. TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.