Tiền điện tử lao dốc khi kế hoạch dự trữ Bitcoin của Trump không đạt kỳ vọng

Ảnh minh họa: Getty

Theo dữ liệu từ Coin Metrics, giá Bitcoin giảm 3%, xuống còn 87.586,86 USD, và từng chạm mức thấp nhất 84.688,13 USD ngay sau thông báo. Các đồng tiền điện tử khác cũng lao dốc, đặc biệt là những đồng đã hưởng lợi từ tuyên bố trước đó của Trump. Ether giảm 2%, xuống còn 2.184,08 USD; XRP giảm 1%; SOL của Solana giảm 3%; trong khi ADA của Cardano giảm mạnh 13%.

David Sacks, cố vấn Nhà Trắng về tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo, giải thích rằng kho dự trữ Bitcoin này sẽ bao gồm số Bitcoin mà chính phủ Mỹ đã tịch thu từ các vụ thực thi pháp luật trước đây, với giá trị ước tính khoảng 17 tỷ USD. Ông nhấn mạnh rằng việc này “không tiêu tốn tiền thuế của người dân”. Kho dự trữ tài sản kỹ thuật số khác sẽ bao gồm các loại tiền điện tử bị tịch thu trong các vụ án hình sự hoặc dân sự, nhưng chính phủ không có kế hoạch mua thêm tài sản ngoài số lượng hiện có. Theo dữ liệu từ Arkham, Mỹ chỉ sở hữu 56 token Ether trị giá gần 119 triệu USD, và không có thông tin về việc nắm giữ XRP, SOL hay ADA.

Ảnh chụp màn hình

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng khi nhà đầu tư kỳ vọng chính phủ Mỹ sẽ trực tiếp mua Bitcoin để bổ sung vào kho dự trữ, tạo áp lực mua và đẩy giá lên. Tuy nhiên, thực tế rằng không có kế hoạch mua ngay lập tức đã dẫn đến đợt bán tháo trên thị trường. Steven Lubka, Giám đốc bộ phận khách hàng cá nhân tại Swan Bitcoin, nhận định: “Đây là một bước đi tích cực về dài hạn, nhưng thị trường đang mong chờ điều gì đó mang tính kích thích mạnh hơn trong ngắn hạn.”

Sắc lệnh cũng cho phép Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Thương mại xây dựng các chiến lược mua thêm Bitcoin mà không gây áp lực tài chính lên ngân sách liên bang. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể về thời điểm hoặc quy mô thực hiện các chiến lược này.

Thông báo này được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị Tiền điện tử Nhà Trắng đầu tiên, đồng thời diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính đang chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại và lo ngại lạm phát. JPMorgan cảnh báo rằng tiền điện tử khó có thể bứt phá mạnh trong ngắn hạn do bất ổn kinh tế vĩ mô và nhu cầu suy yếu.

Bitcoin đã từng quay trở lại mức 90.000 USD vào đầu tuần nhưng hiện đang giao dịch dưới ngưỡng này. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không giữ vững được mốc quan trọng này, Bitcoin có thể đối mặt với nguy cơ điều chỉnh sâu về 70.000 USD trong thời gian tới.