Bitcoin đạt mốc kỷ lục mới trên 111.000 USD

Đà tăng này không chỉ đến từ sự hứng khởi của nhà đầu tư tổ chức mà còn do lo ngại kinh tế vĩ mô toàn cầu, khiến Bitcoin ngày càng được xem là nơi trú ẩn an toàn thay thế tiền pháp định.

Bitcoin lập đỉnh mới: 111.886 USD trong phiên giao dịch sớm tại London

Theo dữ liệu từ Coin Metrics, Bitcoin đã chạm mức 111.886,41 USD vào đầu phiên giao dịch sáng 22/5 (giờ London), đánh dấu một kỷ lục giá cao nhất mọi thời đại. Sau đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới điều chỉnh nhẹ, giao dịch quanh mức 111.012 USD lúc 07:03 sáng.

Sự tăng trưởng này diễn ra bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm vào phiên trước đó – một diễn biến cho thấy Bitcoin đang dần tách khỏi mối tương quan truyền thống với Nasdaq và các chỉ số công nghệ khác.

Theo ông James Butterfill, Giám đốc nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản CoinShares, đà tăng của Bitcoin được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính:

Động lực tăng giá tích cực trên thị trường,Lạc quan về môi trường pháp lý tiền điện tử tại Mỹ,

Và sự quan tâm ngày càng lớn từ các nhà đầu tư tổ chức.

Ông nhận định trong email gửi CNBC rằng “Bitcoin đang được nhà đầu tư xem như một hàng rào phòng ngừa rủi ro tài chính, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại gia tăng về ổn định tiền tệ”.

Bất ổn kinh tế toàn cầu thúc đẩy vai trò ‘vàng kỹ thuật số’ của Bitcoin

Một yếu tố đáng chú ý khác là việc Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ gần đây, làm gia tăng tâm lý lo ngại về hệ thống tài chính truyền thống. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang Bitcoin như một tài sản trú ẩn an toàn, tương tự vai trò của vàng trong các thời kỳ khủng hoảng.

Butterfill khẳng định: “Bitcoin đang nổi lên như một lựa chọn thay thế cho tiền pháp định trong bối cảnh bất ổn vĩ mô toàn cầu”.

Với việc giá Bitcoin liên tục lập đỉnh, giới phân tích dự báo khả năng đồng tiền này tiếp tục mở rộng xu hướng tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử vẫn tiềm ẩn biến động lớn, đặc biệt khi Mỹ đang trong giai đoạn điều chỉnh khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số.

Trong ngắn hạn, đà tăng của Bitcoin có thể được củng cố nếu dòng vốn tổ chức tiếp tục đổ vào, đặc biệt thông qua các sản phẩm ETF Bitcoin giao ngay, vốn đang được kỳ vọng chờ đợi tại Mỹ.