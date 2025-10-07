Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk. Ảnh: Youtube Ji-hun Bae

Một video mới của Đại học Hanyang (Hàn Quốc) đã mang đến một góc nhìn vui nhộn về nghiên cứu robot. Video cho thấy một bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk nổi tiếng trong bài hát Smooth Criminal của Michael Jackson.

Đoạn trình diễn kéo dài 40 giây, được công bố bởi nghiên cứu sinh Ji-Hun Bae tại Phòng thí nghiệm Nhận thức và Thao tác Robot (RoCogMan Lab), cho thấy bàn tay robot Tesollo DG-5F trượt các ngón tay của nó theo chuyển động như đang khiêu vũ.

Video được mô tả là “một bản parody học thuật được lấy cảm hứng từ robot hình người moonwalk của KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc)”. Phần mô tả video nêu rõ rằng trong khi KAIST thực hiện động tác bằng chân robot, thì Đại học Hanyang hài hước tái hiện lại bằng ngón tay robot. Theo mô tả của video, không chỉ robot hình người mà cả ngón tay robot cũng có thể nhảy múa.

Phòng thí nghiệm RoCogMan thuộc Khoa Robot của Đại học Hanyang nổi tiếng với các công trình trong lĩnh vực nhận thức robot, thao tác robot, và robot y tế. Video vừa là một phản hồi hài hước, vừa là màn trình diễn kỹ thuật của Đại học Hanyang sau khi Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) công bố video robot hình người thực hiện điệu moonwalk.

Màn trình diễn nhảy múa của sự khéo léo

Trong video, bàn tay robot Tesollo DG-5F, được gắn trên một cánh tay robot, nhẹ nhàng trượt hai ngón tay của mình trên mặt bàn theo nhịp điệu của bài hát Smooth Criminal.

Chuyển động đồng bộ này làm nổi bật độ khéo léo và khả năng điều khiển tinh tế của bàn tay, như thể các ngón tay đang nhảy múa theo điệu nhạc.

Bên cạnh yếu tố hài hước, màn trình diễn này thực chất minh họa khả năng kiểm soát vận động tinh vi và phối hợp khớp nối của DG-5F. Những đặc điểm của robot phù hợp với các nhiệm vụ đòi hỏi độ chính xác cao trong nghiên cứu, công nghiệp và robot y tế.

Bên trong Tesollo DG-5F: Độ chính xác trong thiết kế như con người

Được phát triển bởi TESOLLO Inc., DG-5F là bàn tay robot nhân hình năm ngón được truyền động hoàn toàn, với 20 bậc tự do (thông số DoF).

Mỗi khớp đều được điều khiển độc lập, cho phép bàn tay thực hiện các chuyển động phức tạp và phối hợp tương tự như tay người.

Dựa trên tỷ lệ của bàn tay nam giới trưởng thành, DG-5F hỗ trợ nhiều kiểu cầm nắm khác nhau như kẹp đầu ngón, nắm chặt và nắm chính xác, giúp nó có thể xử lý nhiều loại tác vụ, từ thao tác tinh vi đến cầm nắm chắc chắn.

Tùy chọn cảm biến lực chính xác cao ở đầu ngón tay cung cấp phản hồi xúc giác khớp với thời gian thực, hỗ trợ các chức năng như phát hiện trượt và điều khiển lực thích ứng, rất quan trọng khi robot tương tác với môi trường động.

Được chế tạo từ vật liệu nhẹ nhưng có độ bền cao, DG-5F được thiết kế cho hiệu suất mạnh mẽ trong các ứng dụng công nghiệp và nghiên cứu.

Khả năng tương thích với ROS2 cho phép nó dễ dàng tích hợp với các hệ thống và trình mô phỏng robot hiện có khiến DG-5F trở nên linh hoạt trong các nghiên cứu về thao tác dựa trên AI, tương tác người - máy và điều khiển linh hoạt.

Phòng thí nghiệm RoCogMan: Từ độ chính xác đến sự dí dỏm

Dù bàn tay moonwalk có vẻ chỉ là một thử nghiệm mang tính giải trí, nhưng nó phản ánh sứ mệnh rộng lớn hơn của Phòng thí nghiệm RoCogMan: phát triển những robot có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tinh vi trong thế giới thực.

Nghiên cứu của phòng bao gồm nhận dạng vật thể, điều khiển dựa trên thị giác, và robot y tế, trong đó có các hệ thống kích thích từ xuyên sọ (TMS) và phát triển tay giả cho người bị cụt chi.

Trong một lĩnh vực thường được định nghĩa bởi tính chức năng và nghiêm túc, màn trình diễn ngắn 40 giây này của Phòng thí nghiệm RoCogMan, Đại học Hanyang, nổi bật như một lời nhắc hóm hỉnh rằng ngay cả những ngón tay robot cũng có thể moonwalk.