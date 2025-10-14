Doanh nghiệp số
VINAFIS - USSEC bắt tay hợp tác thúc đẩy thủy sản Việt Nam phát triển bền vững

Gia Hân

Gia Hân

20:50 | 14/10/2025
Chiều 13/10 tại Hà Nội, Hội Thủy sản Việt Nam (VINAFIS) và Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Hoa Kỳ (USSEC) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm với môi trường.
Hợp tác chiến lược vì mục tiêu phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Thư ký Hội Thủy sản Việt Nam cho biết, VINAFIS là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp trong ngành thủy sản nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người làm nghề cá, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của ngành và đất nước.

Theo ông Dũng, mục tiêu lâu dài của hợp tác giữa VINAFIS và USSEC là thúc đẩy khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững, thông qua các hoạt động đào tạo kỹ thuật, trao đổi kiến thức và chia sẻ thông tin chuyên ngành.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy phát triển ngành thủy sản Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm với môi trường. Ảnh TNNN

Hai bên sẽ hỗ trợ áp dụng các chứng nhận bền vững quốc tế, bao gồm các sáng kiến phù hợp với Nghị định thư Đảm bảo bền vững đậu nành Hoa Kỳ (SSAP); Khuyến khích sử dụng nguyên liệu đậu nành Hoa Kỳ trong thức ăn thủy sản khi có thể, nhằm nâng cao chất lượng thức ăn, trách nhiệm với môi trường và khả năng cạnh tranh của ngành.

Ngoài ra, VINAFIS và USSEC sẽ mở rộng hợp tác nghiên cứu, tiếp cận cộng đồng và thị trường, đồng thời cùng tổ chức các sự kiện, hội nghị và hội thảo chuyên ngành, hướng đến phát triển toàn diện và bền vững cho ngành thủy sản Việt Nam.

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Khoa học Công nghệ Thủy sản Việt Nam lần thứ I – VINAFIS Expo 2026, hai bên sẽ hợp tác tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng thủy sản.

USSEC sẽ huy động sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về dinh dưỡng trong hệ thống của USSEC để hội thảo thực sự là hội thảo “mang tầm” và “có giá trị” với cộng đồng người nuôi, doanh nghiệp cũng như các đơn vị nghiên cứu của Việt Nam và các nước trong khu vực.

Giải pháp vượt “sóng” trong bối cảnh mới

Trước bối cảnh Hoa Kỳ áp thuế đối ứng từ 10–41% đối với hàng nhập khẩu, trong đó có thủy sản Việt Nam, việc hợp tác với USSEC được xem là giải pháp chiến lược giúp giảm áp lực chi phí và tăng sức cạnh tranh.

hoi-thuy-san

Đặc biệt, đậu nành Hoa Kỳ – sản phẩm có chuỗi cung ứng minh bạch và dấu chân carbon thấp đang trở thành nguyên liệu ưu tiên giúp ngành thủy sản Việt giảm phụ thuộc vào bột cá, giảm phát thải CO₂.

Theo TS Dominique PBureau, chuyên gia Dinh dưỡng Thủy sản USSEC, dấu chân carbon (carbon footprint) của khô đậu nành Hoa Kỳ chỉ ở mức khoảng 653 kg CO2 tương đương trên mỗi tấn thức ăn, thấp hơn đáng kể so với SBM từ Brazil (trên 2.000 kg/tấn) hoặc Argentina.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu tác động môi trường mà còn phù hợp với các tiêu chuẩn bền vững quốc tế đang ngày càng phổ biến như ASC, BAP, GlobalGAP...

Với vai trò là Hội đầu ngành trong lĩnh vực thuỷ sản những năm vừa qua VINAFIS đã thúc đẩy nhiều chương trình, dự án, hợp tác trong thuỷ sản. Trước bối cảnh mới của đất nước và quốc tế, VINAFIS đang thúc đẩy nhiều hợp tác trên phương diện toàn cầu để thuỷ sản Việt vươn mình, VINAFIS Expo thành một sự kiện mang thương hiệu Quốc tế “xứng tầm” thuỷ sản Việt Nam.

Hội Thủy sản Việt Nam

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

