Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

09:22 | 15/09/2025
Theo đó, thương hiệu hàng đầu thế giới về robot dịch vụ, COVACS, sẽ chính thức có Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam, đại diện cho ngành hàng robot hút bụi thông minh.
Sự hợp tác giữa ECOVACS ROBOTICS và Sơn Tùng M-TP đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, mở ra hành trình mới nơi công nghệ tiên phong gặp gỡ tinh thần sáng tạo không ngừng, cùng nhau biến mỗi khoảnh khắc trở nên khác biệt và dẫn đầu như đúng tinh thần mới nhất của ECOVACS, “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play".

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam
Sơn Tùng M-TP chính thức trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Việt Nam, Sơn Tùng M-TP không chỉ ghi dấu ấn trong âm nhạc, anh còn là biểu tượng của sự đổi mới, khởi tạo xu hướng đại chúng, và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ với bản lĩnh vượt qua mọi giới hạn. Đây cũng chính là tinh thần mà ECOVACS luôn theo đuổi trong suốt hành trình hơn 27 năm đổi mới nhằm nâng tầm trải nghiệm sống của hàng triệu gia đình trên toàn cầu.

Sự hợp tác giữa ECOVACS và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là sự kết nối của hai biểu tượng cùng chung tầm nhìn: tiên phong đổi mới, dẫn đầu xu hướng và kiến tạo chuẩn mực mới. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của ECOVACS trong việc đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam, mang đến những trải nghiệm thông minh và đầy cảm hứng trong cuộc sống hiện đại.

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam
Vào ngày 22/9/2025 tới đây, ECOVACS và Sơn Tùng M-TP sẽ khởi động hoạt động đầu tiên bằng sự kiện “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”

Việc công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP làm Đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam cũng đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi ECOVACS bước vào giai đoạn tăng trưởng chiến lược mới. Quyết định này không chỉ thể hiện cam kết đưa công nghệ toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam mà còn khẳng định mong muốn kết nối sâu sắc với văn hóa và con người bản địa. Nếu âm nhạc và phong cách nghệ thuật của Sơn Tùng M-TP luôn mang đến trải nghiệm cảm xúc đậm chất riêng, thì công nghệ của ECOVACS mang đến trải nghiệm sống thông minh, tiện nghi và dẫn đầu. Và chính sự hợp tác này vừa để khẳng định tinh thần “vượt qua giới hạn” trong nghệ thuật và công nghệ, vừa hướng đến điểm chung hiếm có giữa hai tên tuổi trong việc cùng biến từng khoảnh khắc trong đời sống thường nhật trở nên khác biệt và giàu giá trị.

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam
Sự hợp tác giữa ECOVACS và nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP là sự kết nối của hai biểu tượng cùng chung tầm nhìn

Chia sẻ về chiến lược hợp tác lần này, ông Đào Hải Đăng - Đại diện hãng ECOVACS tại Việt Nam cho biết: "Việc đồng hành cùng nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP - một biểu tượng âm nhạc hàng đầu Việt Nam - là quyết định chiến lược quan trọng của ECOVACS, không đơn thuần chỉ là một hợp tác truyền thông. Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế quan trọng nhất, đóng vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng toàn cầu của chúng tôi, với người tiêu dùng năng động, luôn khao khát đổi mới và sẵn sàng tiên phong đón nhận những công nghệ đột phá. Chúng tôi nhận thấy sự tương đồng đặc biệt giữa triết lý sáng tạo không ngừng của Sơn Tùng M-TP và tinh thần ECOVACS theo đuổi: tiên phong, khác biệt và luôn dẫn đầu. Sự kết hợp giữa thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới và nghệ sĩ tài năng như Sơn Tùng M-TP sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng vượt trội, mở ra chương mới trong hành trình phát triển bền vững của ECOVACS tại Việt Nam."

Ngày 22/9/2025 tới đây, ECOVACS cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP sẽ khởi động hoạt động đầu tiên bằng sự kiện mang tầm vóc quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam mang tên “Xtra in Every Way, Ahead in Every Play”.

Tại sự kiện này, ECOVACS sẽ ra mắt siêu phẩm robot hút bụi mới với công nghệ độc quyền lần đầu tiên xuất hiện, sẵn sàng định nghĩa lại chuẩn mực thiết bị làm sạch tự động.

Không dừng ở đó, sự xuất hiện của “siêu sao” hàng đầu V-biz Sơn Tùng M-TP trong vai trò đặc biệt cùng dàn khách mời hơn 500 KOL/KOC, chuyên gia và nhà sáng tạo hàng đầu từ 7 quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt và khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong ngành hàng robot hút bụi thông minh.
ECOVACS Sơn Tùng M-TP hợp tác Đại sứ thương hiệu ECOVACS ROBOTICS Xtra in Every Way Xtra in Every Way, Ahead in Every Play

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

