OPPO Reno14 Series ghi nhận 65.000 máy bán ra sau 1 tháng

Kết quả ấn tượng này tiếp tục thể hiện sự quan tâm và tin dùng mạnh mẽ của khách hàng đối với thế hệ “Chuyên Gia Chân Dung AI” mới nhất từ OPPO, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, tiên phong trong “sân chơi” AI, đưa trải nghiệm AI đến gần hơn với người dùng phổ thông của OPPO.

OPPO Reno14 Series cán mốc 65.000 máy bán ra, bứt phá mạnh mẽ và ấn tượng chỉ sau 1 tháng ra mắt

OPPO Reno14 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 01/07/2025, với màn kết hợp cùng Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP. Kết quả ấn tượng 65.000 máy bán ra chỉ sau một tháng mở bán cho thấy người dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để sở hữu sản phẩm với các tính năng tiệm cận flagship. Đây được xem là một cột mốc quan trọng, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của OPPO trong phân khúc smartphone từ 10-20 triệu đồng tại Việt Nam.

Trong đó, Reno14 F 5G với ba phiên bản dung lượng RAM/ROM linh hoạt (8GB/256GB, 12GB/256GB và 12GB/512GB) chiếm ưu thế vượt trội với 54.000 máy bán ra - đóng góp 83% tổng doanh số toàn dòng. Reno14 5G cũng ghi nhận bước tiến rõ rệt với 7.500 máy bán ra, tăng trưởng 68% so với thế hệ trước. Và phiên bản cao cấp nhất, Reno14 Pro 5G ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục lên đến 160% về doanh số và tăng 190% doanh thu so với thế hệ trước với 3.500 máy bán ra, trở thành điểm sáng trong phân khúc smartphone cận cao cấp.

Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP gây ấn tượng với bộ ảnh chụp đêm với tính năng Flash AI trên Reno14 Series

Gây ấn tượng bởi thiết kế đuôi cá đa sắc hiện đại và nổi bật, Reno14 Series trở thành lựa chọn tiêu biểu cho thế hệ yêu thích sự tự do, cá tính và đậm chất riêng. Dòng sản phẩm “Chuyên Gia Chân Dung AI” thế hệ mới của OPPO được tích hợp loạt công nghệ chụp ảnh AI tiên tiến, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung không ngừng của Gen Z, từ chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp, hệ thống đèn Flash AI thông minh, cho đến các tính năng xử lý và sáng tạo hình ảnh bằng AI… Đặc biệt, với sự đồng hành của Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP đã góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, lan tỏa tinh thần tự tin, dám thể hiện bản thân theo đúng tinh thần “Gần hơn, Thật hơn”. Sự kết hợp này không chỉ khẳng định vị thế sản phẩm trong phân khúc smartphone AI, mà còn mở ra không gian sáng tạo không giới hạn cho người dùng trẻ.

Hình ảnh Shoton Reno14 Series được thực hiện bởi Chan La Cà và Sontungst

OPPO Reno14 Series không chỉ khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc smartphone tầm trung – cận cao cấp, mà còn mở ra chuẩn mực mới cho trải nghiệm chụp ảnh chân dung với hệ thống camera AI tối ưu.