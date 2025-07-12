Điện tử tiêu dùng
OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:02 | 12/07/2025
Đáng chú ý là chỉ sau 10 ngày ra mắt chính thức, dòng sản phẩm đã ghi nhận 26.000 người dùng sở hữu sớm, tăng trưởng vượt bậc 30% so với thế hệ tiền nhiệm Reno13 Series.
Kết quả này một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm Reno nói chung và Reno14 Series nói riêng, thể hiện sự quan tâm và tin dùng mạnh mẽ của khách hàng đối với thế hệ smartphone AI tiên phong của OPPO.

Reno14 Series không chỉ đánh dấu bước chuyển mình về chiến lược của OPPO khi mang các công nghệ AI đột phá và toàn diện đến gần hơn với người dùng phổ thông, mà còn mở rộng quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến cho nhiều phân khúc khách hàng tại thị trường Việt Nam.

So với thế hệ tiền nhiệm, Reno14 Series có bước bứt phá mạnh mẽ, theo đó Reno14 F 5G tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực đạt mức tiêu thụ 21.400 máy, tăng trưởng 22% so với Reno13 F. Reno14 5G đạt 2.600 máy, chiếm 10% tỷ trọng và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 37% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Reno14 Pro 5G đã có màn bứt phá mạnh mẽ với gần 2.000 máy bán ra, tăng gấp hơn 3 lần (tương đương 233%) so với Reno13 Pro.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
OPPO Reno14 Series ghi nhận doanh số bùng nổ với 26.000 máy bán ra chỉ sau 10 ngày ra mắt chính thức

Chia sẻ về doanh số ấn tượng chỉ sau 10 ngày ra mắt, ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam cho biết: “Với Reno14 Series, chúng tôi không chỉ ra mắt một thế hệ smartphone mới, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình phổ cập AI tại Việt Nam. Những tính năng AI đột phá lần đầu được tích hợp trên dòng Reno không chỉ giúp người dùng sáng tạo dễ dàng hơn, mà còn đưa trải nghiệm cá nhân hóa lên một tầm cao mới. OPPO cam kết lấy người dùng làm trung tâm trong mọi cải tiến công nghệ – từ phần cứng đến phần mềm, từ thiết kế đến hiệu năng – để biến smartphone thành một thiết bị AI hữu dụng trong đời sống hàng ngày. Sự đón nhận tích cực dành cho Reno14 Series là động lực để chúng tôi tiếp tục đẩy nhanh hành trình hiện thực hóa sứ mệnh - Mang AI đến gần hơn với người dùng”.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
OPPO Reno14 Series còn ghi dấu sự trở lại của Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP.

Bên cạnh đó thì sự thành công của OPPO Reno14 Series còn ghi dấu sự trở lại của Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP. Hai biểu tượng tiên phong dẫn đầu xu hướng của Công nghệ và Nghệ thuật đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ qua hành trình định hình cá tính và bản sắc độc lập.

Tại sự kiện ra mắt OPPO Reno14 Series vừa qua, Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP đã thu hút sự chú ý đông đảo từ người hâm mộ. Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP không chỉ khuấy động không khí sự kiện mà còn góp phần truyền tải tinh thần tiên phong, đổi mới – đúng với hình ảnh mà OPPO và Reno14 Series hướng đến.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
Với định vị “Chuyên gia chân dung AI”, OPPO Reno14 Series một lần nữa ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống camera

Với định vị “Chuyên gia chân dung AI”, OPPO Reno14 Series một lần nữa ghi dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng Reno với hệ thống camera nâng cấp toàn diện trên cả ba model. Lần đầu tiên tính năng Chụp Ảnh Flash AI được tích hợp trên Reno, kết hợp hệ thống ba đèn flash thông minh gồm flash kép cho camera chính 50MP và góc rộng, cùng đèn chuyên biệt cho camera tele 50MP trên Reno14 Pro 5G và Reno14 5G.

Không chỉ được nâng cấp flash kép sáng gấp đôi, tối ưu hiệu quả chiếu sáng cự ly gần, nổi bật với khả năng quay chụp chân dung, Reno14 Series còn là thiết bị AI cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Với các tính năng như Bố Cục AI, Gương Mặt Hoàn Hảo AI và Chuyển Đổi Phong Cách AI giúp dễ dàng tinh chỉnh bố cục, thay đổi biểu cảm hay làm mới phong cách ảnh chỉ với một chạm. Kết hợp với Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI và Khả năng quay chụp 4K dưới nước… Reno14 Series trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho hành trình sáng tạo mọi lúc, mọi nơi.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
Sự kiện mở bán thu hút nhiều khách hàng khám phá và trải nghiệm sức mạnh AI

Ngoài nền tảng OPPO AI mạnh mẽ, Reno14 Series còn được tối ưu để khai thác toàn diện sức mạnh của Google Gemini – nền tảng AI đa phương thức hàng đầu từ Google. Tích hợp sâu trong ColorOS 15, Gemini mang đến trải nghiệm trợ lý cá nhân mượt mà và thông minh, cho phép phản hồi nhanh, chính xác và tự nhiên trong nhiều ngữ cảnh sử dụng. Với AI Chạm Một, Hiểu Mười, người dùng có thể dễ dàng trò chuyện, dịch thuật thời gian thực, viết email, sáng tạo nội dung hay hỗ trợ học tập chỉ bằng một cú chạm. Đặc biệt, tính năng Gemini Live cho phép tương tác linh hoạt qua giọng nói, hình ảnh và văn bản, biến Reno14 Series thành người bạn đồng hành AI toàn năng, kết nối liền mạch với Gmail, YouTube, Maps và các ứng dụng Google khác.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
OPPO cũng kết hợp cùng Nền tảng đa dịch vụ - be triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho người dùng sở hữu Reno14 Series

Song song với hoạt động mở bán, OPPO cũng kết hợp cùng Nền tảng đa dịch vụ - be triển khai chương trình ưu đãi đặc quyền dành riêng cho người dùng sở hữu Reno14 Series. Khi kích hoạt sử dụng máy, trong ứng dụng My OPPO, mỗi khách hàng có thể sở hữu gói tiết kiệm gồm 49+ mã giảm giá của be áp dụng cho tất cả dịch vụ như beBike/beCar, beDelivery, beFood, beClean, beFlight. Các mã giảm giá này có hiệu lực sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đổi mã, giúp người dùng Reno14 Series trải nghiệm dịch vụ linh hoạt và tiện lợi hơn trong lối sống đô thị hiện đại. Đây cũng là cách OPPO tiếp tục mở rộng giá trị sử dụng của sản phẩm, kết nối công nghệ với các tiện ích thiết thực trong đời sống.

Với hệ thống dịch vụ hậu mãi toàn diện, OPPO tiếp tục nâng tầm trải nghiệm người dùng Reno14 Series, giúp người dùng tận hưởng dán màn hình miễn phí trọn đời, đặt lịch sửa chữa qua ứng dụng My OPPO, miễn phí vận chuyển hai chiều, và hoàn tất các hạng mục phổ biến chỉ trong 1 giờ. Trong trường hợp cần sửa chữa dài ngày, OPPO hỗ trợ thiết bị dự phòng, đảm bảo không gián đoạn trải nghiệm. Reno14 Series cũng được nâng cấp phần mềm định kỳ, duy trì hiệu suất và bảo mật tối ưu. Ngoài ra, chương trình Service Day diễn ra thường xuyên với nhiều ưu đãi như kiểm tra máy miễn phí, tặng quà và giảm giá linh kiện chính hãng – khẳng định cam kết chăm sóc khách hàng tận tâm và khác biệt của OPPO.

OPPO Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt
Từ ngày 12.07.2025, Reno14 Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản, cung cấp đa dạng sự lựa chọn cho người dùng, từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ.

Đặc biệt từ nay đến hết 31/07/2025, khi sở hữu Reno14 Series, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt bao gồm:

Loa Bluetooth InnoSound S1 cao cấp

Gói bảo hành mở rộng OPPO Care

Thu cũ đổi mới – trợ giá đến 2,000,000₫

Trả góp 0% lãi suất

Miễn phí 5G Viettel 30GB/30 ngày

Tham khảo thông tin chi tiết về các sản phẩm tại:

Reno14 F 5G: https://www.oppo.com/vn/smartphones/series-reno/reno14-f-5g/

Reno14 5G: https://www.oppo.com/vn/smartphones/series-reno/reno14/

Reno14 Pro 5G: https://www.oppo.com/vn/smartphones/series-reno/reno14-pro/

Để mang đến cái nhìn khách quan hơn, chúng ta sẽ cùng xem các chuyên gia công nghệ đánh giá chi tiết mẫu tai nghe mới nhất của nhà soundcore
Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Samsung ra mắt dòng TV dành riêng cho khách sạn

Nghe - Nhìn
Cụ thể dòng TV khách sạn Samsung HU8000F sẽ có đầy đủ các kích thước, 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ và 85inch mang đến cho các chủ khách sạn công cụ quản lý mạnh mẽ nhằm nâng tầm trải nghiệm của khách lưu trú, đồng thời cung cấp cho du khách tùy chọn phát trực tiếp và kết nối dễ dàng thông qua Google Cast.
Samsung mang gì đến CES 2026?

Samsung mang gì đến CES 2026?

Gia dụng
Cụ thể, các thiết bị gia dụng ứng dụng AI mới của hãng sẽ mang đến trải nghiệm sống thông minh hơn thông qua việc tăng cường chăm sóc quần áo, điều hòa không khí và làm sạch. Đó là các sản phẩm bao gồm tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser nâng cấp, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo, điều hòa WindFree và robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.
CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

CES 2026: TV Micro RGB năm 2026 sẽ có nhiều tùy chọn, từ 55 đến 115 inch

Nghe - Nhìn
Như vậy, dòng TV Micro RGB 2026 sẽ có các tùy chọn kích thước 55, 65, 75, 85, 100 và 115inch, đánh dấu bước tiến tiếp theo của công nghệ hiển thị Micro RGB từ Samsung, thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp.
Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Coway Vina mang chuẩn mực ‘đá tinh khiết’ đến với gia đình Việt

Gia dụng
Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, được tích hợp công nghệ lọc nước RO và làm đá tinh khiết đạt chuẩn an toàn quốc tế, máy lọc nước Coway AIS sẽ là giải pháp thiết lập nên chuẩn mực sống khỏe mới với nguồn nước uống trong lành và đá viên sạch khuẩn cho gia đình Việt Nam hiện đại.
