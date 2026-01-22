Viettel lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2026

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội. Ảnh: Viettel

Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới công bố báo cáo Brand Finance’s Global 500 2026 ngày 20/01/2026, Viettel Group giữ vị trí 332 với giá trị thương hiệu 7,9 tỷ USD, đại diện cho Việt Nam trong danh sách 500 thương hiệu giá trị nhất hành tinh.

Viettel tăng trưởng mạnh sau một năm khó khăn

Báo cáo Brand Finance’s Global 500 2026 cho biết, giá trị thương hiệu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) năm 2026 đạt 7,9 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD so với năm 2025. Tốc độ tăng tương ứng 6,76%, tính trên nền 7,4 tỷ USD của năm trước, thứ hạng thương hiệu cải thiện từ vị trí 376 năm 2025 lên 332 năm 2026.

Năm 2024, Viettel đạt giá trị 8,9 tỷ USD và đứng thứ 241 toàn cầu. Sang năm 2025, giá trị giảm 1,5 tỷ USD, tương đương mức giảm 16,85%, kéo thứ hạng lùi 135 bậc xuống vị trí 376.

Năm 2025, Brand Finance giải thích nguyên nhân giảm giá trị thương hiệu Viettel chủ yếu do dự báo tăng trưởng doanh thu điều chỉnh giảm, ảnh hưởng từ dự báo GDP Việt Nam yếu hơn kỳ vọng.

Bước sang 2026, Viettel vươn lên trở lại với mức tăng trưởng hai con số. Đà tăng phản ánh hiệu quả chiến lược chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng công nghệ của tập đoàn.

Tại Hội nghị quân chính tổng kết ngày 9/1/2026, Viettel công bố doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 220,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 13,8% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 56,8 nghìn tỷ đồng. Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước 40,9 nghìn tỷ đồng trong năm qua.

Mức tăng trưởng 13,8% thể hiện vai trò dẫn dắt của Viettel trong nền kinh tế số Việt Nam. Với doanh thu hơn 220 nghìn tỷ đồng, việc tăng trưởng hai con số cho thấy sự chuyển dịch căn bản với nhiều động lực tăng trưởng mới.

Thị trường nước ngoài ghi nhận kết quả vượt trội khi doanh thu tăng 23,9%, mức cao nhất trong 9 năm qua. Viettel hiện là nhà mạng lớn nhất tại 7 trong 10 nước đầu tư, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Mạng 5G đưa Viettel vươn tầm quốc tế

Viettel hoàn thành chiến dịch xây dựng hạ tầng 5G với tốc độ kỷ lục. Tổng số trạm 5G trên toàn mạng đạt 30.000 trạm cuối năm 2025, vượt cam kết với Chính phủ về 20.000 trạm mới trong năm. Viettel là mạng 5G lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng kinh tế số và thúc đẩy xã hội số toàn diện.

Bên cạnh mạng 5G, Viettel khởi công 3 trung tâm dữ liệu quy mô lớn và siêu lớn. Tập đoàn xây dựng tổ hợp cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Các dự án này đóng góp vào chiến lược phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ tiên tiến, song hành cùng công nghệ thế giới.

Viettel giữ vững vai trò doanh nghiệp lớn nhất ngành Viễn thông Việt Nam

Nhiều tổ chức viễn thông toàn cầu công nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi đáng tin cậy. Uy tín quốc tế giúp thương hiệu Việt duy trì vị trí trong bảng xếp hạng danh giá Global 500.

Viettel đã trở thành hạt nhân nghiên cứu, sản xuất công nghiệp lưỡng dụng, làm chủ công nghệ lõi. Năm 2025, tập đoàn tiến hành sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị cho Bộ Quốc phòng nhiều loại vũ khí trọng điểm. Lần đầu tiên thử nghiệm thành công loại vũ khí chiến lược công nghệ cao có tầm xa mới với thời gian nghiên cứu vượt tiến độ đề ra.

Viettel chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam vào hai ngày 16/01/2026 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước và tham gia vào cả sáu công đoạn của chuỗi giá trị bán dẫn. Nhà máy thực hiện công đoạn chế tạo wafer, công đoạn phức tạp nhất chưa từng được thực hiện trong nước.

ASEAN có 11 thương hiệu lọt top 500

Khu vực Đông Nam Á ghi nhận 11 thương hiệu trong Báo cáo Brand Finance’s Global 500 2026, tăng so với 10 thương hiệu năm 2025. Singapore dẫn đầu với 4 thương hiệu, tiếp theo là Malaysia (3), Indonesia (2), Thailand (1) và Việt Nam (1).

Ngành ngân hàng chiếm 6 trong 11 vị trí của ASEAN. DBS từ Singapore đứng đầu khu vực với giá trị thương hiệu 18,6 tỷ USD, tăng 8% so với năm trước. Ngân hàng này xếp hạng 47 về độ mạnh thương hiệu toàn cầu với điểm BSI đạt 88,5/100.

Các thương hiệu ngân hàng khác gồm BRI của Indonesia (6,9 tỷ USD), OCBC Bank (6,8 tỷ USD) và UOB (6,8 tỷ USD) từ Singapore, Maybank của Malaysia (5,4 tỷ USD) và Bank Mandiri của Indonesia (5,2 tỷ USD).