Quy mô tài sản SeABank vượt 427.100 tỷ đồng, củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn

SeABank đã chủ động giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên

Mở rộng quy mô, củng cố nền tảng tài chính

Dù môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, ngành ngân hàng vẫn ghi nhận những tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026 khi các tổ chức tín dụng tiếp tục mở rộng tín dụng, giảm chi phí vốn và đẩy mạnh chuyển đổi số. Bám sát xu hướng chung của ngành, SeABank ưu tiên tăng trưởng theo chiều sâu, củng cố nội lực, nâng cao năng lực quản trị và gia tăng sức cạnh tranh.

Theo đó, SeABank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định ở hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản hợp nhất của Ngân hàng đạt 427.108 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch bán niên. Quy mô tài sản tiếp tục mở rộng nhờ tăng trưởng đồng thời của tín dụng và nguồn vốn huy động, tạo điều kiện để SeABank nâng cao năng lực phục vụ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 264.453 tỷ đồng, tăng gần 8%, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Song song với đó, tổng huy động từ tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 239.779 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm trước.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của Ngân hàng tiếp tục được kiểm soát và Tỷ lệ nợ xấu (NPL) duy trì ở mức 2,25%, nằm trong giới hạn kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước, phản ánh định hướng tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro.

Trong kỳ, Ngân hàng cũng hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng, góp phần củng cố năng lực tài chính, nâng cao hệ số an toàn vốn (CAR) và tạo dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh theo chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện tại, SeABank cũng đang triển khai phương án phát hành ESOP cho CBQL, CBNV để tiếp tục nâng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng.

Tăng trưởng đến từ hoạt động cốt lõi

Song song với việc mở rộng quy mô, các hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần (NII) đạt 4.663 tỷ đồng, tiếp tục là nguồn đóng góp chính vào doanh thu. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 400 tỷ đồng, cho thấy hiệu quả từ chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SeABank đạt 2.625 tỷ đồng. Kết quả này diễn ra trong giai đoạn ngành ngân hàng tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc điều chỉnh mặt bằng lãi suất, đồng thời tăng cường đầu tư cho chuyển đổi số, quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững cũng như đồng hành cùng khách hàng.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, từ tháng 4/2026, SeABank đã chủ động giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Động thái này tạo thêm dư địa để Ngân hàng triển khai các chương trình tín dụng với chi phí hợp lý hơn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn.

Những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh và quản trị cũng là cơ sở để SeABank tiếp tục được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế ghi nhận. Cụ thể, trong báo cáo xếp hạng tín nhiệm 2026 vừa công bố, Moody's Ratings đã nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) của SeABank lên Ba3, nâng Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRR) dài hạn lên Ba2 và Đánh giá Rủi ro Đối tác (CR) dài hạn lên Ba2(cr), đồng thời điều chỉnh triển vọng của ngân hàng từ “Ổn định” lên “Tích cực”. Theo Moody's, việc nâng hạng phản ánh năng lực tín dụng nội tại của SeABank được cải thiện nhờ chất lượng tài sản ổn định, nền tảng vốn được củng cố và hiệu quả quản trị rủi ro ngày càng nâng cao.

Việc được Moody's nâng hạng ở nhiều danh mục quan trọng cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm là tín hiệu cho thấy năng lực tài chính và quản trị của SeABank tiếp tục được cải thiện. Đây là cơ sở để Ngân hàng duy trì hoạt động an toàn, mở rộng kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường trong thời gian tới.