Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

16:37 | 13/03/2026
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính cho giai đoạn tăng trưởng

ABBank vừa chính thức công bố hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 10.350 tỷ đồng lên 13.972 tỷ đồng.

Đợt tăng vốn được triển khai thông qua hai cấu phần chính. Trong đó, ABBank phát hành hơn 310 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quyền mua, qua đó thu về khoảng 3.104 tỷ đồng. Song song, ngân hàng thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) với gần 52 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 517 tỷ đồng.

Theo đại diện ABBank, việc hoàn tất thành công hai cấu phần phát hành không chỉ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính mà còn thể hiện sự đồng hành của các cổ đông hiện hữu cũng như sự gắn bó của đội ngũ cán bộ nhân viên đối với định hướng phát triển của ngân hàng. Nguồn vốn bổ sung sẽ được ABBank ưu tiên sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động tín dụng, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống công nghệ.

Việc tăng vốn diễn ra trong thời điểm ABBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 3.522 tỷ đồng, gấp khoảng 4,7 lần so với năm 2024 và hoàn thành gần 200% kế hoạch năm. Các chỉ số hiệu quả hoạt động cũng cải thiện rõ rệt, phản ánh những chuyển biến tích cực từ quá trình tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả vận hành trong những năm gần đây.

Đại diện ABBank cho biết việc hoàn tất tăng vốn điều lệ là một cột mốc quan trọng, khẳng định nội lực và tiềm năng phát triển của ngân hàng. Với nền tảng tài chính vững mạnh hơn, ABBank sẽ tiếp tục đổi mới nhằm mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính tốt hơn cho khách hàng, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông và cộng đồng.

Cuộc chuyển mình toàn diện: tái định vị thương hiệu, nâng cấp quản trị

Song song với việc củng cố năng lực tài chính, ABBank đang triển khai một quá trình chuyển mình sâu rộng nhằm định vị lại ngân hàng trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng đang bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc tái định vị thương hiệu được thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2026. Nhận diện thương hiệu mới với định vị “Ngân hàng kiến tạo hạnh phúc” và hình ảnh hiện đại, năng động, thận thiện hơn, phản ánh định hướng chuyển mình của ngân hàng trong kỷ nguyên số. Sự thay đổi này không chỉ dừng ở việc làm mới hình ảnh mà còn thể hiện quyết tâm trở thành một tổ chức tài chính gần gũi hơn với đời sống của người Việt, nơi các giải pháp tài chính không chỉ đáp ứng nhu cầu giao dịch mà còn đồng hành cùng những mục tiêu và ước mơ của khách hàng.

Những điều chỉnh về nhân sự và bộ máy quản trị cũng là một phần quan trọng trong chiến lược chuyển mình toàn diện của ABBank. Những thay đổi về nhân sự cấp cao trong thời gian qua cho thấy ABBank đang từng bước hoàn thiện bộ máy điều hành theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng thích ứng với thị trường.

Trong hành trình chuyển mình đó, vai trò của Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Tiền được giới chuyên môn nhắc đến như một nhân tố quan trọng. Với nhiều năm gắn bó cùng ABBank, ông được xem là người truyền cảm hứng và định hình tầm nhìn cho quá trình tái cấu trúc, hướng ngân hàng tới những mục tiêu phát triển đột phá và bền vững hơn trong tương lai.

Theo định hướng chiến lược được công bố, ABBank đặt mục tiêu không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn. Ngân hàng cũng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa hệ thống vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính được củng cố thông qua tăng vốn và quá trình tái định vị toàn diện về thương hiệu, nhân sự và quản trị đang tạo nên một diện mạo mới cho ABBank. Đây được xem là tiền đề quan trọng để ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tầm nhìn dài hạn và khát vọng tăng trưởng bền vững.

Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” của ABBank không chỉ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn mà còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với thao tác đơn giản trên ứng dụng.
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

