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Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng

Thế Kiên

Thế Kiên

14:31 | 31/07/2026
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Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chuẩn bị kích hoạt Lực lượng Đặc nhiệm Talon Synapse, đơn vị AI quân sự song phương đầu tiên giữa hai nước. Đơn vị này sẽ phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ tình báo, an ninh mạng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu, phản ánh xu hướng AI ngày càng trở thành năng lực cốt lõi trong hoạt động quốc phòng.
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Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng
Mỹ và UAE khởi xướng Lực lượng Đặc nhiệm AI cho tình báo và an ninh mạng. Ảnh Getly.

Mỹ và UAE lập lực lượng AI quân sự song phương đầu tiên

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) chuẩn bị thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Talon Synapse, đơn vị hợp tác song phương đầu tiên giữa hai nước chuyên phát triển và triển khai các công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động quân sự. Đây là dấu mốc mới trong quá trình ứng dụng AI vào quốc phòng, khi hai bên không chỉ nghiên cứu mà còn đưa các giải pháp vào môi trường tác chiến thực tế.

Theo kế hoạch, lực lượng đặc nhiệm sẽ chính thức đi vào hoạt động trong vài tuần tới, đặt trụ sở tại Abu Dhabi. Đơn vị quy tụ khoảng 20 chuyên gia của Mỹ và UAE trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và an ninh mạng.

Khác với nhiều chương trình hợp tác quốc phòng truyền thống vốn tập trung vào mua sắm khí tài, Talon Synapse xây dựng một đội ngũ kỹ thuật hỗn hợp để cùng nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng AI ngay trong quá trình vận hành quân sự.

AI được đưa vào ba nhiệm vụ trọng tâm

Theo CENTCOM, lực lượng đặc nhiệm sẽ ưu tiên phát triển các hệ thống AI phục vụ ba lĩnh vực chính.

Đầu tiên là hỗ trợ tình báo quân sự. AI sẽ giúp xử lý lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều nguồn khác nhau, hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và rút ngắn thời gian phân tích trước khi đưa ra quyết định.

Lĩnh vực thứ hai là bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các thuật toán AI được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng phát hiện nguy cơ tấn công mạng, hỗ trợ giám sát hệ thống và giảm thời gian phản ứng trước các sự cố an ninh.

Nhiệm vụ còn lại là giám sát môi trường an ninh khu vực. Công nghệ AI sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp lực lượng quân sự theo dõi diễn biến tại Trung Đông với tốc độ nhanh hơn so với phương pháp truyền thống.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, nhận định việc thành lập Talon Synapse là "một cột mốc lịch sử" trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Theo ông, mục tiêu là đưa các năng lực AI mới đến tay binh sĩ nhanh hơn, đồng thời mở rộng quy mô ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt động quân sự.

Kế hoạch được chuẩn bị từ năm 2025

Ý tưởng xây dựng lực lượng AI chung đã được hai bên thảo luận từ năm 2025 giữa Đô đốc Brad Cooper và Cố vấn An ninh Quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

Trong hơn một năm qua, các nhóm công tác của CENTCOM đã nhiều lần làm việc với phía UAE cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI nhằm hoàn thiện mô hình hợp tác trước khi chính thức triển khai.

Việc bố trí chuyên gia kỹ thuật của hai nước làm việc trong cùng một đơn vị được kỳ vọng sẽ rút ngắn chu kỳ phát triển công nghệ, từ giai đoạn thiết kế đến thử nghiệm và đưa vào sử dụng.

Việc tham gia Talon Synapse cũng phù hợp với chiến lược lâu dài của UAE trong việc xây dựng năng lực AI phục vụ quốc phòng.

Những năm gần đây, quốc gia vùng Vịnh liên tục đầu tư vào các công nghệ tự động hóa, phân tích dữ liệu và an ninh số. UAE cũng mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ quốc phòng, trong đó có Anduril, để phát triển các hệ thống máy bay không người lái tự hành phục vụ nhiệm vụ quân sự.

AI cũng trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc trao đổi giữa Washington và Abu Dhabi. Trong chuyến thăm Nhà Trắng của Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan vào tháng 3/2025, hai bên đã thảo luận sâu về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi.

Việc thành lập Talon Synapse được xem là bước tiếp theo trong quá trình mở rộng hợp tác công nghệ giữa hai nước.

Xu hướng AI quốc phòng ngày càng rõ rệt

Sự xuất hiện của Talon Synapse cho thấy AI đang chuyển từ vai trò hỗ trợ nghiên cứu sang trở thành năng lực tác chiến thực tế trong quân đội.

Nếu mô hình phối hợp giữa Mỹ và UAE chứng minh hiệu quả, đây có thể trở thành khuôn mẫu để Washington triển khai các chương trình AI quân sự với những đồng minh khác trong tương lai.

Ở góc độ công nghệ, xu hướng này cũng cho thấy cuộc cạnh tranh AI toàn cầu đang mở rộng sang lĩnh vực quốc phòng và an ninh mạng. Điều đó tạo thêm nhu cầu về các công nghệ xử lý dữ liệu, điện toán hiệu năng cao, an ninh mạng và các nền tảng AI có khả năng vận hành trong môi trường yêu cầu độ tin cậy rất cao.

Talon Synapse có gì đáng chú ý?

Là lực lượng AI quân sự song phương đầu tiên giữa Mỹ và UAE.

Đặt trụ sở tại Abu Dhabi.

Quy tụ khoảng 20 chuyên gia AI, khoa học dữ liệu và an ninh mạng.

Tập trung vào ba nhiệm vụ: tình báo, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và giám sát an ninh khu vực.

Phát triển các ứng dụng AI có thể triển khai trực tiếp trong hoạt động quân sự.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲800K 142,000 ▲400K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,820 ▲50K 14,220 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲50K
Trang sức 99.9 13,410 ▲50K 14,110 ▲50K
Trang sức 99.99 13,420 ▲50K 14,120 ▲50K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,379 ▲2K 14,192 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,379 ▲2K 14,193 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,374 ▲2K 1,414 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,374 ▲2K 1,415 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,344 ▲2K 1,394 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,102 ▼117720K 13,802 ▼124020K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,491 ▲15K 10,471 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,151 ▲136K 94,951 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,393 ▲67866K 85,193 ▲76686K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,628 ▲116K 81,428 ▲116K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,486 ▲84K 58,286 ▲84K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,379 ▲2K 1,419 ▲2K
Cập nhật: 31/07/2026 15:00
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Cập nhật: 31/07/2026 15:00
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Cập nhật: 31/07/2026 15:00

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