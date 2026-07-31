Doanh nghiệp số

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:44 | 31/07/2026
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SeABank báo lãi sau thuế 6 tháng đầu năm 2026 còn 2.101 tỷ đồng, giảm 54,6%. Chi phí lãi tăng 47,4%, nợ xấu lên 2,25% và CASA rơi từ 13,61% về 10,74%.
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Trụ sở SeABank tại Toà nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Trụ sở SeABank tại Toà nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HoSE: SSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ quý II/2026, kèm công văn số 894/2026/CV-SeABank ngày 30/7/2026 giải trình biến động lợi nhuận sau thuế. Bộ số liệu phác ra nửa đầu năm nhiều sức ép với nhà băng có tổng tài sản 427.107 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2026 đạt 990,9 tỷ đồng, giảm 12,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế còn 2.101,5 tỷ đồng, giảm 54,6% so với mức 4.625,8 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025. Lãi cơ bản trên cổ phiếu rơi từ 1.282 đồng xuống 595 đồng, tương ứng giảm 53,6%.

Một phần mức giảm lũy kế xuất phát từ nền so sánh cao. Nửa đầu năm 2025, SeABank ghi nhận 2.607,3 tỷ đồng thu nhập từ chuyển nhượng công ty con, khoản thu một lần không tái diễn trong năm nay. Nếu loại khoản đó khỏi nền so sánh, lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2026 vẫn giảm khoảng 17,3%, từ 3.176 tỷ đồng xuống 2.625,4 tỷ đồng. Nói cách khác, phần suy giảm đến từ hoạt động cốt lõi là có thật.

Chi phí vốn tăng vọt kéo lợi nhuận nửa đầu năm đi xuống

Lợi nhuận SeABank bốc hơi 54,6%, nợ xấu tăng, CASA rơi về 10,7%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế sáu tháng của SeABank còn 2.101,5 tỷ đồng, giảm 54,6% so với cùng kỳ, lãi cơ bản trên cổ phiếu rơi từ 1.282 đồng về 595 đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 6 tháng đạt 14.487,7 tỷ đồng, tăng 25,1% so với cùng kỳ. Nhưng chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng tới 47,4%, từ 6.666,5 tỷ đồng lên 9.824,3 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi tiền gửi tăng 61,7%, từ 4.869,3 tỷ đồng lên 7.871,6 tỷ đồng. Kết quả, thu nhập lãi thuần giảm 5,1%, còn 4.663,4 tỷ đồng.

Chi phí lãi hiện ngốn 67,8% thu nhập lãi, so với 57,6% cùng kỳ. Trong khi đó tổng tài sản tăng 7,7% sau sáu tháng. Tài sản mở rộng nhưng thu nhập lãi thuần thu hẹp cho thấy biên lãi ròng co lại rõ rệt.

Công văn giải trình do Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tần ký nêu nguyên nhân "mặt bằng lãi suất huy động tăng cao dẫn đến chi phí vốn tăng", bên cạnh việc giảm lãi suất cho vay với khách hàng hiện hữu và triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất. Tuy vậy văn bản chỉ giải trình cho mức giảm của riêng quý II, không đề cập mức sụt lũy kế nửa năm.

Cơ cấu nguồn vốn dịch chuyển theo hướng đắt hơn. Tiền gửi khách hàng chỉ tăng 4,2% lên 199.777 tỷ đồng, thấp hơn nhiều tốc độ tăng 7,1% của dư nợ cho vay. Bù lại, tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 15,3% lên 123.747 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá tăng 33,4% lên 40.002 tỷ đồng. Ngân hàng dựa nhiều hơn vào vốn liên ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi, hai nguồn nhạy cảm hơn với lãi suất.

Hoạt động tự doanh tạo thêm áp lực. Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ thuần 584,4 tỷ đồng sau sáu tháng, đảo chiều từ mức lãi 359,3 tỷ đồng cùng kỳ. Chi phí mua bán chứng khoán đầu tư nhảy từ 42,6 tỷ đồng lên 633,9 tỷ đồng. Riêng quý II, khoản này lỗ 256,1 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động âm 1.125,2 tỷ đồng, đảo chiều từ mức dương 2.460,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Nợ xấu, lãi dự thu và trái phiếu doanh nghiệp cùng phình to

Nợ nhóm 3 tăng 44,6%, nhóm 5 tăng 16%, đưa tổng nợ xấu lên 5.701,7 tỷ đồng, tương đương 2,25% dư nợ, cao hơn mức 2,06% cuối năm 2025. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.
Nợ nhóm 3 tăng 44,6%, nhóm 5 tăng 16%, đưa tổng nợ xấu lên 5.701,7 tỷ đồng, tương đương 2,25% dư nợ, cao hơn mức 2,06% cuối năm 2025. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 253.860 tỷ đồng, tăng 7,1% trong sáu tháng. Chất lượng nợ đi xuống ở toàn bộ ba nhóm xấu. Nợ nhóm 3 tăng 44,6% lên 470,5 tỷ đồng, nhóm 4 tăng 8,4% lên 621,5 tỷ đồng, nhóm 5 tăng 16% lên 4.609,7 tỷ đồng. Tổng nợ xấu 5.701,7 tỷ đồng, tương đương 2,25% dư nợ, cao hơn mức 2,06% cuối năm 2025. Nợ nhóm 2 cần chú ý cũng tăng 17,1% lên 1.888,2 tỷ đồng, hàm ý áp lực chuyển nhóm còn phía trước.

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng ở mức 3.797 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bao phủ nợ xấu 66,6%, mỏng hơn mức 67% cuối năm 2025. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sáu tháng tăng 28,1% lên 838 tỷ đồng, ăn thẳng vào lợi nhuận. Bộ đệm dự phòng đi xuống trong lúc nợ xấu đi lên là tổ hợp bất lợi cho các quý tới.

Ngoài bảng cân đối, nợ khó đòi đã xử lý ở mức 16.015 tỷ đồng. Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được tăng 12% lên 2.649,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn cả là các khoản lãi, phí phải thu nằm trong tài sản có khác. Con số tăng từ 3.091,9 tỷ đồng lên 6.103,7 tỷ đồng, gần gấp đôi chỉ sau sáu tháng, trong khi dư nợ chỉ tăng 7,1%. Lãi dự thu phình nhanh hơn nhiều lần tốc độ tăng dư nợ luôn là dấu hiệu cần soi kỹ về khả năng thu hồi thực tế của phần lãi đã hạch toán vào thu nhập.

Danh mục trái phiếu doanh nghiệp mở rộng song hành. Trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành trong chứng khoán kinh doanh tăng 96,8% lên 3.317,2 tỷ đồng, cộng 9.469,5 tỷ đồng nằm ở chứng khoán sẵn sàng để bán, đưa tổng quy mô lên 12.786,7 tỷ đồng, tăng 26,6% sau sáu tháng.

Tuyên bố tập trung công nghệ số nhưng dòng tiền đầu tư co lại

Biểu đồ chứng khoán SSB ngày 30/7. Ảnh Vietstock
Biểu đồ chứng khoán SSB ngày 30/7. Ảnh Vietstock

Công văn giải trình khẳng định SeABank tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao năng suất lao động và "tập trung vào công nghệ số". Dòng tiền đầu tư lại kể một câu chuyện khác. Tiền chi mua sắm tài sản cố định sáu tháng chỉ 51,4 tỷ đồng, giảm 73,1% so với 190,9 tỷ đồng cùng kỳ.

Riêng phần mềm máy tính, nguyên giá tăng thêm 22,7 tỷ đồng trong kỳ, còn khấu hao trong kỳ lên tới 40,6 tỷ đồng. Khấu hao gấp gần 1,8 lần đầu tư mới, khiến giá trị còn lại của phần mềm giảm từ 441,5 tỷ đồng xuống 423,6 tỷ đồng. Tổng tài sản cố định vô hình lùi từ 976,9 tỷ đồng về 958,8 tỷ đồng. Phần mềm hao mòn nhanh hơn mức bổ sung đồng nghĩa nền tảng số cũ dần đi mà chưa được thay mới tương xứng.

Hiệu quả của kênh số phản chiếu rõ nhất ở tiền gửi không kỳ hạn. Số dư giảm 17,8%, từ 26.113,6 tỷ đồng xuống 21.456,8 tỷ đồng. Tỷ lệ CASA trên tổng tiền gửi khách hàng vì thế rơi từ 13,61% về 10,74%. Với nhà băng đặt trọng tâm vào ứng dụng số và hệ sinh thái thanh toán, CASA mỏng đi làm hao hụt nguồn vốn giá rẻ, càng khiến chi phí vốn khó hạ trong nửa cuối năm.

Nguồn thu phi tín dụng gắn với chuyển đổi số có tăng nhưng chưa đủ bù đắp. Thu nhập từ dịch vụ thanh toán tăng 19,2% lên 247,1 tỷ đồng, dịch vụ đại lý bảo hiểm lại giảm hơn một nửa, còn 51,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ sáu tháng đạt 399,2 tỷ đồng, chỉ tương đương 8,6% thu nhập lãi thuần.

Cắt giảm chi phí trở thành trụ đỡ chính. Chi phí hoạt động sáu tháng giảm 6,5%, còn 1.939,4 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân viên giảm 12,9% về 1.053,9 tỷ đồng. Nhân sự toàn hệ thống giảm 54 người, từ 5.427 xuống 5.373. Lương bình quân tháng giảm từ 33,61 triệu đồng xuống 31,94 triệu đồng mỗi người.

Vốn điều lệ tăng từ 28.450 tỷ đồng lên 34.288 tỷ đồng nhờ phát hành 583,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Lợi nhuận chưa phân phối giảm mạnh từ 8.218,2 tỷ đồng về 4.204,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 42.195,3 tỷ đồng, tương ứng ROE quy đổi năm khoảng 10,2%, mức khiêm tốn so với nhóm ngân hàng cùng quy mô.

Báo cáo hợp nhất giữa niên độ quý II/2026 do Tổng Giám đốc Lê Quốc Long phê chuẩn ngày 30/7/2026 và chưa qua kiểm toán, nên số liệu còn khả năng thay đổi khi soát xét bán niên hoàn tất.

Nửa cuối năm 2026, khả năng phục hồi của SeABank phụ thuộc vào mặt bằng lãi suất huy động, tiến độ thu hồi phần lãi dự thu đã phình gấp đôi và mức đầu tư thực cho hạ tầng số nhằm giữ lại tiền gửi không kỳ hạn. Cả ba chưa cho tín hiệu thuận lợi tại thời điểm chốt sổ 30/6/2026.

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28°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
25°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 33°C
mưa vừa
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
28°C
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28°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
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Thứ ba, 04/08/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
26°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 01/08/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 01/08/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
36°C
Thứ hai, 03/08/2026 06:00
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Thứ hai, 03/08/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 03/08/2026 12:00
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Thứ hai, 03/08/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 03/08/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 03/08/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 04/08/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 04/08/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
28°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 01/08/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 03:00
25°C
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26°C
Thứ bảy, 01/08/2026 12:00
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23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/08/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/08/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 02/08/2026 06:00
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Chủ nhật, 02/08/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/08/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 02/08/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 02/08/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 03/08/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 03/08/2026 03:00
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Thứ hai, 03/08/2026 12:00
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Thứ ba, 04/08/2026 00:00
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32°C
Thứ ba, 04/08/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 04/08/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 04/08/2026 15:00
24°C
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23°C
Thứ tư, 05/08/2026 00:00
24°C
Phan Thiết

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mây cụm
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31°C
Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ ba, 04/08/2026 21:00
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Thứ tư, 05/08/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17802 18076 18652
CAD 18181 18457 19076
CHF 31688 32068 32716
CNY 0 3849 3942
EUR 29519 29740 30824
GBP 34394 34786 35737
HKD 0 3219 3422
JPY 154 158 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15035 15626
SGD 19859 20141 20722
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USD (1,2) 26014 0 0
USD (5,10,20) 26055 0 0
USD (50,100) 26084 26093 26463
Cập nhật: 31/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,490
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 29,486 29,510 30,905
JPY 156.25 156.53 165.95
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AUD 17,947 18,012 18,697
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