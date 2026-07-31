Nhận định chứng khoán 31/7: VN-Index hướng tới vùng kháng cự 1.770 điểm

Xu hướng kỹ thuật cải thiện sau ba phiên hồi phục

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 30/7 với tín hiệu tích cực khi VN-Index tăng gần 40 điểm và lấy lại vùng 1.744 điểm. Chuỗi ba phiên hồi phục liên tiếp giúp chỉ số thoát khỏi vùng đáy ngắn hạn quanh 1.660 điểm và củng cố kỳ vọng nhịp điều chỉnh kéo dài từ đỉnh tháng 5 có thể đã kết thúc.

Xét về kỹ thuật, biên độ histogram âm của chỉ báo MACD thu hẹp dần, trong khi chỉ báo RSI đi lên từ vùng thấp. Diễn biến cho thấy động lực tăng đang được củng cố sau giai đoạn quá bán. Việc chỉ số vượt mốc tâm lý 1.700 điểm và giữ được đà tăng trong phiên chiều là tín hiệu quan trọng về sức mạnh dòng tiền.

Phía trên, vùng 1.770 điểm tương ứng đường trung bình 200 phiên trở thành kháng cự gần nhất sau khi bị xuyên thủng trước đó. Nhiều công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định các vùng kháng cự cao hơn trong những phiên tới, khi mốc 1.730-1.735 điểm đã được vượt qua ngay trong phiên 30/7.

Ở chiều hỗ trợ, mốc tâm lý 1.700 điểm giữ vai trò nền đỡ gần nhất. Nếu lực cầu duy trì, chỉ số có cơ hội tích lũy và hướng lên vùng giá cao hơn. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index được nâng đỡ bởi vùng 270-276 điểm, song chỉ báo MACD vẫn dưới ngưỡng 0 nên triển vọng ngắn hạn của sàn phía Bắc chưa cải thiện rõ.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số đã vượt lên trên các đường trung bình ngắn hạn, cho thấy quán tính tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch cần tiếp tục cải thiện để xác nhận dòng tiền mới thực sự nhập cuộc thay vì chỉ đến từ lực cầu bắt đáy kỹ thuật sau chuỗi phiên giảm sâu.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt và chiến lược quản trị rủi ro

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II được xem là động lực chính chi phối dòng tiền trong giai đoạn tới. Sự phân hóa dự kiến diễn ra mạnh khi nhà đầu tư sàng lọc cổ phiếu theo triển vọng lợi nhuận nửa cuối năm. Nhóm doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng và định giá hợp lý nhiều khả năng thu hút dòng tiền.

Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ cột nhờ tỷ trọng vốn hóa lớn và đà tăng trưởng tín dụng. Nhóm chứng khoán hưởng lợi trực tiếp khi thanh khoản thị trường cải thiện và kỳ vọng nâng hạng đến gần. Nhóm bán lẻ và công nghệ duy trì sức hút nhờ tiêu dùng nội địa phục hồi và xu hướng chuyển đổi số lan rộng.

Nhóm bất động sản có tín hiệu khởi sắc sau kết quả kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp đầu ngành. Nhóm cảng biển và logistics được giới phân tích đánh giá khả quan nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh và dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam. Gemadept cùng Cảng Hải Phòng thuộc nhóm hưởng lợi rõ.

Ở nhóm chứng khoán, các mã vốn hóa lớn như SSI, VND, HCM và VCI thường phản ứng sớm với kỳ vọng thanh khoản, do đó được xem là nhóm dẫn sóng khi dòng tiền quay lại. Nhóm ngân hàng với VCB, BID, CTG và TCB đóng vai trò giữ nhịp chỉ số nhờ tỷ trọng vốn hóa lớn trong rổ VN30.

Nhóm công nghệ và bán lẻ tiếp tục được chú ý nhờ nền tảng tăng trưởng nội tại. FPT, CMG cùng MWG, FRT và DGW là những đại diện gắn với xu hướng chuyển đổi số và tiêu dùng phục hồi. Diễn biến giá của các cổ phiếu đầu ngành thường phản ánh sớm kỳ vọng kết quả kinh doanh nửa cuối năm.

Công ty Chứng khoán SHS cho rằng trong những phiên tới, thị trường có thể luân phiên hồi phục ở nhiều mã khi áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau giai đoạn giải chấp và quá bán. Dù vậy, áp lực cung giá cao vẫn có thể quay lại mỗi khi chỉ số tiến tới vùng kháng cự mạnh, khiến biên độ hồi phục thu hẹp.

Về chiến lược, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng và hạn chế mua đuổi trong các nhịp hưng phấn. Việc chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn từ thanh khoản giúp giảm rủi ro khi thị trường tiến sát vùng kháng cự. Quản trị rủi ro chặt chẽ vẫn là ưu tiên sau chuỗi phiên biến động mạnh.

Trong bối cảnh phân hóa, chiến lược ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có kết quả kinh doanh tích cực và tránh các mã đã tăng nóng được nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị. Việc giải ngân từng phần và giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý giúp nhà đầu tư linh hoạt trước các nhịp rung lắc quanh vùng kháng cự mạnh.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index ngày 30/7

Yếu tố vĩ mô và kỳ vọng nâng hạng thị trường

Yếu tố quốc tế tiếp tục chi phối tâm lý thị trường. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất 3,5-3,75%, song việc ba thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang ủng hộ tăng lãi suất cho thấy lo ngại lạm phát chưa được giải tỏa. Áp lực Fed tăng lãi suất giai đoạn tháng 9 tới tháng 12 cần được theo dõi sát.

Ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư SSI Research cho biết: "Các yếu tố bên ngoài có thể tạo ra biến động ngắn hạn, nhưng khó làm thay đổi xu hướng cơ bản của thị trường". Theo chuyên gia, động lực tăng trưởng năm 2026 đến từ các yếu tố nội tại.

Tháng 9 là thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo tiêu chí của FTSE Russell. Sự kiện được kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại và cải thiện thanh khoản dài hạn. Quá trình vận hành hệ thống công nghệ giao dịch mới cùng tiến trình chuyển đổi số của thị trường chứng khoán là nền tảng hỗ trợ cho mục tiêu nâng hạng.

Dòng vốn quốc tế có thể trở nên nhạy cảm hơn khi thời điểm nâng hạng đến gần, đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi sát biến động tỷ giá và động thái của khối ngoại. Việc khối ngoại mua ròng trở lại trong phiên 30/7 là tín hiệu tích cực, song cần thêm thời gian để xác nhận xu hướng dòng vốn bền vững.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, giá dầu và diễn biến địa chính trị toàn cầu là những biến số tác động tới tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn. Sự ổn định của tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nhìn chung, thị trường bước vào phiên 31/7 với tâm lý lạc quan hơn nhờ chuỗi phiên hồi phục và nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp ổn định. Kịch bản cơ sở nghiêng về việc VN-Index tiếp tục quán tính tăng để thử thách vùng kháng cự 1.770 điểm, với điều kiện thanh khoản duy trì và dòng tiền lan tỏa đều giữa các nhóm ngành.