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Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:37 | 29/07/2026
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Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 29/7 với tâm điểm là quyết định lãi suất của Fed, giới phân tích nghiêng về kịch bản giằng co quanh vùng 1.680 điểm và ưu tiên quản trị rủi ro sau nhịp hồi phục.
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Phiên 28/7, chứng khoán Việt Nam hồi phục khi VN-Index tăng 11,61 điểm lên 1.680,62 điểm nhờ dòng tiền quay lại nhóm chứng khoán, công nghệ và nguyên vật liệu. Thanh khoản HoSE cải thiện lên hơn 19.197 tỷ đồng, cho thấy lực cầu bắt đầu trở lại sau chuỗi phiên dè dặt.

Sang phiên 29/7, thị trường chứng khoán đối diện hai biến số lớn là quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và diễn biến bán ròng kéo dài của khối ngoại. Tâm lý nhà đầu tư dự báo thận trọng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh.

Trước phiên 29/7, chứng khoán thế giới cũng giao dịch giằng co khi giới đầu tư toàn cầu chờ tín hiệu lãi suất từ Mỹ. Diễn biến của chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục là tham chiếu quan trọng cho dòng vốn tại các thị trường mới nổi, tác động trực tiếp tới chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn.

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Vùng kháng cự 1.700 điểm và hỗ trợ 1.650 điểm cần theo dõi

Về kỹ thuật, VN-Index lấy lại mốc 1.680 điểm sau khi bật lên từ vùng thấp trong phiên, tạo cây nến xanh với biên độ rộng. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại 1.686-1.700 điểm, nơi lực bán từng xuất hiện mạnh trong tuần. Nếu vượt qua, chỉ số có thể hướng lên vùng 1.700-1.720 điểm tương ứng đường EMA200.

Chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nằm quanh 1.650 điểm, sâu hơn là 1.630 điểm và vùng đáy tâm lý 1.600 điểm. Chứng khoán SHS cho rằng chất lượng thị trường chứng khoán vẫn yếu, song áp lực bán mạnh và hoạt động giải chấp ngắn hạn có thể dần cạn kiệt, mở ra khả năng cân bằng cung cầu.

Chứng khoán TPS nghiêng về kịch bản VN-Index tích lũy quanh 1.660 điểm để tìm điểm cân bằng, và chỉ lùi về vùng 1.580-1.600 điểm nếu áp lực bán quay lại. Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt lưu ý việc chỉ số nhiều lần thất bại trước ngưỡng 1.700 điểm cho thấy nhịp hồi chưa thực sự bền vững.

Chứng khoán Yuanta xem 1.640 điểm là vùng hỗ trợ quan trọng và cho rằng tín hiệu xác nhận xu hướng tăng chỉ xuất hiện khi VN-Index vượt 1.748 điểm. Nhìn chung, phần lớn công ty chứng khoán duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư chưa mua đuổi tại vùng giá cao trong phiên 29/7.

Độ rộng thị trường trong phiên 28/7 nghiêng về bên mua khi số mã tăng vượt trội số mã giảm trên sàn HoSE, tín hiệu tích cực cho khả năng nối dài nhịp hồi. Dù vậy, thanh khoản cần giữ ở mức cao và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành thì đà tăng của chứng khoán mới thực sự vững, thay vì tập trung ở một vài nhóm dẫn dắt.

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed
Nhà đầu tư theo dõi bảng điện chứng khoán trước phiên 29/7

Cuộc họp Fed và dòng vốn ngoại chi phối tâm lý

Biến số vĩ mô lớn nhất của phiên 29/7 đến từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Quyết định lãi suất và thông điệp đi kèm sẽ tác động tới chỉ số USD, tỷ giá và dòng vốn vào các thị trường mới nổi, trong đó có chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư có xu hướng đứng ngoài quan sát trước thời điểm công bố.

Áp lực bán ròng của khối ngoại kéo dài 5 phiên với tổng giá trị vượt 1.975 tỷ đồng trong phiên gần nhất là yếu tố cần theo dõi. Nếu Fed phát tín hiệu mềm mỏng hơn về lãi suất, dòng vốn ngoại có thể giảm đà rút và tạo lực đỡ cho nhóm vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán.

Ở trong nước, Quyết định 1413/QĐ-TTg về cải cách tổng thể thị trường tài chính đến năm 2045 củng cố kỳ vọng dài hạn. Đề án gắn với chuyển đổi số hạ tầng giao dịch, hiện đại hóa hệ thống thanh toán bù trừ và thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán trong kỳ đánh giá của các tổ chức quốc tế.

Câu chuyện nâng hạng và số hóa tạo nền tảng cho nhóm công nghệ tài chính, dữ liệu và bảo mật, đồng thời hỗ trợ thanh khoản trung hạn cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hiệu ứng chính sách mang tính dài hạn và khó tạo cú hích ngay trong phiên 29/7, nên nhà đầu tư cần tách bạch kỳ vọng ngắn hạn với xu hướng dài hạn.

Nhận định chứng khoán 29/7: VN-Index chờ tín hiệu từ cuộc họp Fed

Nhóm ngành nhà đầu tư nên quan sát trong phiên 29/7

Nhóm chứng khoán vừa dẫn sóng hồi phục với HoSE: SSI cùng VIX và VND, nên có khả năng tiếp tục thu hút dòng tiền nếu chỉ số giữ được sắc xanh. Nhà đầu tư cần lưu ý dư nợ ký quỹ tại các công ty chứng khoán cuối quý II tăng so với quý trước, khiến biến động giá của nhóm dễ mạnh hơn mặt bằng chung.

Nhóm công nghệ với HoSE: FPT tiếp tục hưởng lợi từ câu chuyện chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng dữ liệu. Nhóm ngân hàng đóng vai trò giữ nhịp cho VN-Index, với các trụ VCB, BID, CTG và TCB thường quyết định biên độ dao động của chỉ số trong từng phiên.

Nhóm bất động sản khu công nghiệp như KBC, IDC và SIP tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ dòng vốn FDI và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Nhóm bán lẻ với HoSE: MWG và mảng thương mại điện tử hưởng lợi từ sức mua phục hồi, khi doanh thu thương mại điện tử nửa đầu năm 2026 đạt 291,6 nghìn tỷ đồng.

Nhóm logistics gồm GMD, HAH và VTP gắn với triển vọng thương mại và giá cước container, phù hợp cho nhà đầu tư trung hạn hơn là lướt sóng. Chiến lược mà nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị là giữ danh mục cân bằng, hạ tỷ trọng khi chỉ số tiến sát kháng cự và chờ lực cầu xác nhận tại vùng hỗ trợ.

Sau nhịp điều chỉnh vừa qua, mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã trở nên hợp lý hơn, tạo dư địa cho dòng tiền dài hạn giải ngân dần. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II tiếp tục là yếu tố phân hóa cổ phiếu, khi nhà đầu tư ưu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng ổn định và câu chuyện cơ bản rõ ràng.

Tổng thể, phiên 29/7 mang tính thăm dò khi thị trường chứng khoán vừa chịu tác động kỹ thuật, vừa chờ tín hiệu chính sách từ Mỹ. Việc bảo toàn vốn và quản trị rủi ro vẫn là ưu tiên hợp lý khi các biến số vĩ mô trong và ngoài nước chưa ngã ngũ, đặc biệt trước thời điểm Fed công bố quyết định lãi suất.

nhận định chứng khoán 29/7 nhận định chứng khoán VN-Index Cuộc họp Fed khối ngoại bán ròng kháng cự 1.700 điểm

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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