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Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

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Đình Tưởng

09:08 | 29/07/2026
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Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 28/7 hồi phục khi VN-Index tăng 11,61 điểm lên 1.680,62 điểm, dòng tiền chảy mạnh vào nhóm chứng khoán, công nghệ và nguyên vật liệu trong lúc nhà đầu tư chờ quyết định lãi suất của Fed.
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Phiên chứng khoán 28/7 mở cửa dưới áp lực bán nhanh và mạnh, VN-Index có thời điểm lùi xuống dưới 1.650 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm chứng khoán, giúp bảng điện tử chuyển sang sắc xanh và duy trì đà tăng tới cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index tăng 11,61 điểm, tương đương 0,7%, lên 1.680,62 điểm. Toàn sàn HoSE có 195 mã tăng, 53 mã đứng giá và 128 mã giảm. Thanh khoản khớp lệnh cải thiện rõ khi khối lượng đạt hơn 805,99 triệu đơn vị, giá trị hơn 19.197 tỷ đồng, tăng gần 27% về khối lượng và 32% về giá trị so với phiên liền trước.

Nhóm VN30 tăng 17,85 điểm, tương đương 0,99%, lên 1.824,35 điểm với 21 mã tăng và 7 mã giảm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,04% lên 269,45 điểm, còn HNX30 tăng 1,91% lên 449,21 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 0,41% xuống 125,74 điểm, trong khi VNXALL-Index tăng 0,92% lên 2.709 điểm. Thị trường chứng khoán ghi nhận sự trở lại của dòng tiền sau chuỗi phiên giao dịch thận trọng.

Bảng điện tử VN-Index phiên chứng khoán 28/7 tăng điểm
Bảng điện tử VN-Index phiên chứng khoán 28/7 tăng điểm

Nhóm chứng khoán và công nghệ dẫn dắt đà hồi phục

Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng 3,71% và trở thành đầu tàu của phiên chứng khoán 28/7. Cổ phiếu HoSE: SSI tăng 4,55% lên 23.000 đồng, khớp hơn 30,4 triệu đơn vị. Cổ phiếu HoSE: VIX tăng 4,7% lên 12.300 đồng, có lúc chạm giá trần, khớp hơn 55,9 triệu đơn vị và dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường.

Sắc xanh lan rộng sang HoSE: VND với mức tăng 6,84%, cùng HCM, VCI, MBS, SHS, FTS, BSI và CTS. Ở chiều ngược lại, một số mã giảm gồm VUA, PHS, TCI và APG. Dòng tiền đổ vào nhóm chứng khoán phản ánh kỳ vọng cải thiện thanh khoản và tiến trình số hóa hoạt động môi giới, khi các công ty chứng khoán đầu tư mạnh cho nền tảng giao dịch trực tuyến và dữ liệu.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và phần mềm tăng 1,31%, với lực kéo từ HoSE: FPT cùng CMD, ELC, ITD và CMT. Đà tăng của nhóm công nghệ gắn với câu chuyện chuyển đổi số ngành tài chính, sau khi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026 phê duyệt đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045.

Đề án hướng tới hiện đại hóa hạ tầng giao dịch và thúc đẩy lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, hai yếu tố tạo dư địa cho doanh nghiệp công nghệ cung cấp giải pháp dữ liệu, thanh toán và bảo mật. Hệ thống công nghệ giao dịch mới cùng tiến trình nâng hạng đang trở thành động lực trung hạn cho nhóm cổ phiếu công nghệ tài chính trên thị trường chứng khoán.

Nhóm nguyên vật liệu bứt lên 1,77% nhờ HoSE: HPG cùng GVR, HSG, NKG, DCM, DPM, DGC và HT1. Cổ phiếu thép và hóa chất hút dòng tiền nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II cải thiện. Nhóm năng lượng tăng 1,25% với BSR, PVS, PVD và PVT, phản ánh diễn biến giá dầu và câu chuyện đầu tư khai thác ngoài khơi.

Ngân hàng, bất động sản, bán lẻ và logistics phân hóa

Nhóm ngân hàng tăng nhẹ 0,44% và giữ vai trò trụ đỡ cho VN-Index. Sắc xanh ghi nhận ở VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB và ACB, trong khi HDB, LPB, SHB, VBB và BAB điều chỉnh. Cổ phiếu HoSE: MBB tăng gần 3% và nằm trong nhóm kéo chỉ số mạnh nhất, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn.

Nhóm bất động sản tăng 0,34% với lực đỡ từ VIC, VHM, BCM, KBC, KDH, DXG, DIG và NLG. Chiều giảm gồm KSF, VRE và SNZ. Nhóm bất động sản khu công nghiệp tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ dòng vốn FDI và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam.

Nhóm bán lẻ tăng 1,44% nhờ HoSE: MWG cùng DGW, HHS, CTF và SVC, còn FRT, HAX và PSD lùi giá. Cổ phiếu HoSE: PNJ biến động mạnh khi có lúc chạm giá trần rồi đảo chiều giảm 0,8% xuống 32.650 đồng, khớp hơn 20,4 triệu đơn vị. Sức mua tiêu dùng và mảng thương mại điện tử tạo nền cho triển vọng nhóm bán lẻ.

Nhóm logistics giao dịch trầm lắng khi GMD, HAH và VTP thiếu thông tin đột biến, riêng HoSE: PVT tăng theo nhịp đi lên của nhóm dầu khí. Triển vọng nhóm cảng biển và vận tải gắn với đà phục hồi thương mại và diễn biến giá cước container, trong khi câu chuyện hạ tầng kho vận thông minh hỗ trợ nhóm bưu chính chuyển phát.

Nhóm bảo hiểm giảm 0,9% do BVH, MIG, PTI và PGI suy yếu, chỉ số ít mã như BIC và VNR giữ sắc xanh. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy dòng tiền luân chuyển nhanh thay vì lan tỏa đồng đều, đặc điểm thường thấy ở giai đoạn thị trường chứng khoán tìm điểm cân bằng.

Chứng khoán 28/7: Đảo chiều tăng gần 12 điểm nhờ nhóm chứng khoán và công nghệ

Khối ngoại bán ròng phiên thứ năm liên tiếp

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng phiên thứ năm liên tiếp trên cả ba sàn với giá trị hơn 1.975 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung ở VHM, VPB, NVL, TCB và VCI, trong khi HoSE: HPG cùng PNJ, VNM, MSN và SHB dẫn đầu chiều mua ròng. Dòng vốn nội giữ vai trò nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục rút ròng.

Xét biên độ giá, SMC tăng 7%, ASP tăng 6,91%, HAS tăng 6,84%, VND tăng 6,84% và VSI tăng 6,82%. Ở nhóm giảm sâu, SAB mất 6,96%, cùng COM, GTA, TNC và PNC lùi về gần giá sàn. Nhóm cổ phiếu kéo VN-Index tăng mạnh nhất gồm HPG, MBB, VHM, VNM, BID và MWG, đóng góp hơn 7 điểm cho chỉ số.

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận 267.970 hợp đồng, giá trị hơn 48.727 tỷ đồng, cho thấy nhà đầu tư gia tăng phòng ngừa rủi ro trước biến động. Năm cổ phiếu thanh khoản cao nhất gồm VIX, SSI, HPG, VND và MBB, phần lớn thuộc nhóm chứng khoán và ngân hàng.

Tâm điểm của phiên chứng khoán kế tiếp là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày 29/7, thời điểm nhà đầu tư chờ tín hiệu lãi suất trước khi giải ngân mạnh hơn. Ở góc nhìn kỹ thuật, việc VN-Index lấy lại mốc 1.680 điểm mở ra khả năng kiểm định vùng kháng cự 1.700 điểm, song thanh khoản cần duy trì để xác nhận dòng tiền quay lại nhóm dẫn dắt.

chứng khoán 28/7 chứng khoán VN-Index cổ phiếu chứng khoán Cổ phiếu công nghệ khối ngoại bán ròng

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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Nghệ An

26°C

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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Phan Thiết

29°C

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Chủ nhật, 02/08/2026 12:00
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31°C
Quảng Bình

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mưa nhẹ
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Thừa Thiên Huế

32°C

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mây đen u ám
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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,240 ▼100K 13,940 ▼100K
Trang sức 99.99 13,250 ▼100K 13,950 ▼100K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 10:00
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Cập nhật: 29/07/2026 10:00
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