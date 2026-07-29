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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Phạm Anh

Phạm Anh

09:36 | 29/07/2026
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Hội thảo do AIP Foundation phối hợp với Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng (ACST) tổ chức đã chia sẻ kết quả của ba nghiên cứu mới về hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe mô tô nhằm nâng cao an toàn giao thông cho người đi xe mô tô.
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026 Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc
Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Hội thảo quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia kỹ thuật, các tổ chức quốc tế, cơ quan báo chí và các bên liên quan nhằm cùng trao đổi về những bằng chứng khoa học mới, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao an toàn giao thông cho người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam.

Được biết hiện tại mô tô, xe gắn máy hiện vẫn là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Việt Nam với khoảng 79 triệu phương tiện đã đăng ký. Việt Nam cũng là quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông từ mô tô, xe gắn máy lớn nhất trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Mặc dù hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận là một công nghệ an toàn hiệu quả, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn thiếu các bằng chứng khoa học được xây dựng trên cơ sở dữ liệu trong nước để phục vụ quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách.

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Ba nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án "Nghiên cứu và truyền thông nâng cao nhận thức hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe mô tô (M-ABS)"

Ba nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án "Nghiên cứu và truyền thông nâng cao nhận thức hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe mô tô (M-ABS)", được tuyên bố lần này nhằm tạo lập cơ sở khoa học phục vụ truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy đối thoại chính sách dựa trên bằng chứng.

Nghiên cứu thứ nhất đã phân tích 6.886 vụ tai nạn giao thông được thu thập tại Việt Nam, trong đó có hơn 5.300 vụ tai nạn liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, nhằm đánh giá những tình huống mà hệ thống ABS có thể phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ người điều khiển. Kết quả nghiên cứu theo các kịch bản cho thấy việc trang bị ABS có khả năng giảm khoảng 22–29% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương liên quan đến tai nạn giao thông xe mô tô.

Nghiên cứu thứ hai khảo sát 1.247 người sử dụng xe mô tô tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá mức độ nhận biết, thái độ và quan điểm của người dân đối với công nghệ ABS. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 85% người tham gia bày tỏ ưu tiên lựa chọn xe được trang bị ABS, đồng thời phần lớn ủng hộ việc mở rộng áp dụng công nghệ này trong tương lai. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra một số rào cản đối với việc mở rộng áp dụng công nghệ này. Nhiều người tham gia khảo sát cho biết còn hạn chế trong việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động của ABS, trong khi khả năng chi trả vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn xe được trang bị ABS. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc xem xét yếu tố khả năng chi trả sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ an toàn đã được kiểm chứng đối với người sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam.

Các kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam có nền tảng thuận lợi để thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ ABS. Tuy nhiên, để mở rộng việc áp dụng công nghệ này một cách hiệu quả, cần có cách tiếp cận toàn diện, kết hợp giữa các chính sách phù hợp dựa trên bằng chứng khoa học, các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, tiếp tục bổ sung cơ sở khoa học và các chiến lược truyền thông phù hợp nhằm thu hẹp khoảng trống về nhận thức và hỗ trợ người dân đưa ra quyết định dựa trên đầy đủ thông tin.

Nghiên cứu thứ ba về phân tích chi phí - lợi ích của việc áp dụng ABS đã được ACST tính toán sơ bộ kết quả dựa trên các kịch bản khác nhau, tỷ số lợi ích – chi phí (BCR) trong khoảng từ 0,4 đến 1,1 và ACST sẽ tiếp tục hoàn thiện kết quả đánh giá tác động kinh tế - xã hội của công nghệ này tại Việt Nam.

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần bổ sung bằng chứng khoa học phục vụ quá trình trao đổi chuyên môn và đối thoại chính sách về an toàn xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam

"Đây là một trong những nghiên cứu khá toàn diện tại Việt Nam đánh giá tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) đối với xe mô tô trên cơ sở dữ liệu trong nước. Việc kết hợp phân tích dữ liệu tai nạn giao thông với khảo sát nhận thức của người dân sẽ góp phần cung cấp thêm bằng chứng khoa học phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách và các giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam," ông Lê Văn Đạt, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, chia sẻ.

"Tại AIP Foundation, chúng tôi tin rằng các chính sách an toàn giao thông hiệu quả cần được xây dựng trên nền tảng của các bằng chứng khoa học vững chắc. Các nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng thực tiễn từ Việt Nam, góp phần thúc đẩy đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cộng đồng về vai trò của các công nghệ an toàn đã được kiểm chứng trong việc giảm thiểu tử vong và thương tích do tai nạn giao thông đường bộ," ông Lê Tiên Phong, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Tổ chức AIP Foundation, cho biết.

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS
Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Các đại biểu cũng được trực tiếp quan sát phần trình diễn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)

Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu cũng được trực tiếp quan sát phần trình diễn hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), qua đó có thêm góc nhìn trực quan về khả năng hỗ trợ người điều khiển duy trì ổn định và khả năng điều hướng của xe trong các tình huống phanh khẩn cấp.

Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung bằng chứng khoa học phục vụ quá trình trao đổi chuyên môn và đối thoại chính sách về an toàn xe mô tô, xe gắn máy tại Việt Nam, đồng thời phù hợp với xu hướng quốc tế trong việc thúc đẩy các giải pháp nâng cao an toàn phương tiện nhằm giảm thiểu tử vong và thương tích do tai nạn giao thông.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS AIP Foundation Học viện Chiến lược Học viện Chiến lược, Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng hội thảo dự án

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Hà Nội - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đà Nẵng - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Miền Tây - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Tây Nguyên - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,400 ▼800K 140,400 ▼800K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,650 ▼100K 14,050 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼50K 14,100 ▼50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,290 ▼50K 13,990 ▼50K
Trang sức 99.99 13,300 ▼50K 14,000 ▼50K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,365 ▼10K 14,052 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,365 ▼10K 14,053 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 136 ▼1K 140 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 136 ▼1K 1,401 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▼990K 136,634 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▼75K 10,366 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▼680K 93,999 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▼610K 84,338 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▼583K 80,612 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▼417K 57,702 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▼10K 1,405 ▼10K
Cập nhật: 29/07/2026 10:45
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Cập nhật: 29/07/2026 10:45

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