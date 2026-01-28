Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án tồn đọng nhiều năm

Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa là dự án Nhà nước thu hồi đất, được UBND huyện Thanh Trì (cũ) phê duyệt và triển khai từ năm 2020. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là 34.348,9m², liên quan đến 198 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức.

UBND xã Đại Thanh tổ chức giải tỏa và bàn giao mặt bằng Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa.

Do nhiều nguyên nhân, sau 5 năm triển khai, Dự án vẫn chưa hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và hiệu quả đầu tư. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, UBND xã Đại Thanh là cơ quan tiếp tục trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với Dự án xây dựng đường giao thông làng nghề Hữu Hòa.

Sau khi được tuyên truyền, 43 hộ dân đã hiểu và đồng thuận ủng hộ dự án.

Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Đại Thanh cho biết, về cơ bản sau khi được tuyên truyền, 43 hộ dân đã hiểu và đồng thuận ủng hộ dự án. Các hộ dân đã chủ động di chuyển đồ đạc, tài sản, bàn giao mặt bằng nên không phải thực hiện cưỡng chế.

Trong thời gian tới, UBND xã Đại Thanh tiếp tục chỉ đạo sát sao các đơn vị liên quan, phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phát triển làng nghề.