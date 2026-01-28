Xã Đại Thanh (Hà Nội): Khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng cho biết, việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh của xã xuất phát trực tiếp từ yêu cầu thực tế của địa phương. Thực tế đó đặt ra cho xã Đại Thanh 5 điểm nghẽn lớn, tồn tại kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân và hiệu lực quản lý nhà nước, đó là: Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh Nguyễn Văn Hưng phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh.Ảnh Mỹ Linh

“Nếu không có công cụ điều hành hiện đại, không có dữ liệu thời gian thực, không có giám sát liên tục thì không thể chỉ đạo kịp thời, không thể kiểm tra hiệu quả và càng không thể xử lý dứt điểm. Trung tâm được xây dựng chính là để giải quyết trực diện những vấn đề này”, Chủ tịch UBND xã Đại Thanh khẳng định.

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xã Đại Thanh và hệ thống Camera AI có khả năng nhận diện khuôn mặt, biển số xe và phân tích hành vi và cảnh báo tới người điều hành, quản trị những hành vi, hiện tượng không chuẩn mực trong các lĩnh vực: Vệ sinh môi trường, An toàn thực phẩm, An toàn giao thông, An ninh và trật tự,… Trung tâm điều hành thông minh xã Đại Thanh nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của Tập đoàn Văn Phú, Công ty TNHH chuyển giao công nghệ INFO-TECH Việt Nam; VNPT khu vực Thanh Trì; Công ty điện lực khu vực Thanh Trì.

Theo lãnh đạo xã Đại Thanh, sau quá trình vận hành và chạy thử Trung tâm điều hành thông minh xã Đại Thanh chính thức đi vào hoạt động kết với mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống iHaNoi và các ứng dụng dùng chung của Thành phố và xử lý triệt để 5 điểm nghẽn của xã.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm điều hành thông minh xã Đại Thanh. Ảnh Mỹ Linh

Đến thời điểm này, xã Đại Thanh đã hoàn thành lắp đặt được gần 100 Camera AI trên tổng số 198 camera AI, cơ bản phủ kín các điểm công cộng trọng yếu trên địa bàn xã, gồm các trục đường chính, khu dân cư, cổng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, khu di tích, khu vực tập trung đông người và các vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, môi trường, giao thông.

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục lắp đặt đủ 198 camera AI trên toàn bộ các điểm công cộng theo kế hoạch. Hệ thống này không phải để quan sát hình thức, mà là công cụ phục vụ trực tiếp công tác điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền xã. Mỗi cảnh báo từ hệ thống là một mệnh lệnh hành động; phải có người tiếp nhận, có người xử lý, có thời hạn xử lý và có kết quả xử lý cụ thể. Không chấp nhận tình trạng có hình ảnh mà không xử lý, có dữ liệu mà không khai thác, có cảnh báo mà để tồn tại kéo dài.

Cùng với việc mở rộng quy mô hệ thống, Đảng ủy xã đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật cho Trung tâm điều hành thông minh. Việc vận hành Trung tâm phải gắn chặt với nâng cấp hạ tầng bảo mật, phân quyền truy cập rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin theo đúng quy định của Nhà nước. Không để xảy ra lộ lọt thông tin, mất dữ liệu hoặc bị xâm nhập, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và uy tín của chính quyền địa phương.