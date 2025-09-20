Chuyển động số
Chiều 19/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, với sự hỗ trợ kinh phí từ Bộ Nội vụ (Vương quốc Anh), chính thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Chương trình có sự tham dự của 100 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cơ quan báo chí.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng các dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân và công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Ngày 29/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống mua bán người. Nghị định có quy định Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người sử dụng số điện thoại ngắn (111) của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em để tiếp nhận tố giác, tin báo về hành vi mua bán người.

Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111. Ảnh HM

Tổng đài 111 hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí, với các nhiệm vụ trọng tâm như:

Tiếp nhận và xử lý thông tin, tố giác: Tổng đài 111 tiếp nhận phản ánh từ người dân, nạn nhân hoặc người thân về các vụ việc nghi ngờ liên quan đến mua bán người. Ngay sau khi tiếp nhận, thông tin sẽ được chuyển đến cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.

Tư vấn và hỗ trợ toàn diện: Tổng đài đóng vai trò là kênh tư vấn, cung cấp kiến thức pháp luật, giải đáp thắc mắc về quyền lợi của nạn nhân, đồng thời kết nối với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết như y tế, tâm lý, xã hội. Trong các tình huống khẩn cấp, Tổng đài là cầu nối để cơ quan chức năng can thiệp, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.

Nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua việc cung cấp thông tin về thủ đoạn của tội phạm, các rủi ro và biện pháp phòng tránh, Tổng đài góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động bảo vệ mình, cảnh giác trước nguy cơ bị mua bán.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế, nhấn mạnh: “Bộ Y tế, với trách nhiệm được giao, cam kết phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức quốc tế để vận hành Tổng đài một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo đảm mọi thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời, an toàn, bảo mật. Sự kiện hôm nay không chỉ là lễ khai trương một dịch vụ công quan trọng, mà còn là minh chứng cho sự chung tay, đồng lòng của các cơ quan, tổ chức trong nỗ lực phòng, chống mua bán người. Đây cũng là sự khẳng định quyết tâm của chúng ta trong việc bảo vệ con người, coi con người là trung tâm của phát triển, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, đồng hành cùng bạn bè quốc tế”.

Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111 ra đời trên cơ sở kế thừa nền tảng từ Đường dây nóng về phòng, chống mua bán người trước đây. Với số điện thoại ngắn gọn, dễ nhớ, hoạt động liên tục 24/7 và hoàn toàn miễn phí, Tổng đài 111 sẽ trở thành công cụ quan trọng, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân, vì một xã hội không còn nạn mua bán người.

Sau 12 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận và xử lý 30.170 cuộc gọi, kết nối và chuyển tuyến 700 ca, đồng thời giải cứu, hỗ trợ 785 nạn nhân và người bị nghi là nạn nhân bị mua bán.

Bà Kendra Rinas, Trưởng phái đoàn, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Cơ quan Di cư của Liên hợp quốc cho biết: “IOM Việt Nam tự hào đã hợp tác với Tổng đài 111 từ năm 2020, với sự hỗ trợ từ Chính phủ Vương quốc Anh nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu và năng lực của các tư vấn viên. Trong đó, bao gồm việc cập nhật danh bạ tổng đài, phát triển danh bạ điện tử các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực và truyền thông nâng cao nhận thức” .

“Dựa trên Biên bản ghi nhớ đã ký giữa Bộ Y tế và IOM, với vai trò là Điều phối Mạng lưới phòng, chống mua bán người, IOM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các đối tác để tìm kiếm các hình thức hỗ trợ tái hòa nhập hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và đáp ứng nhu cầu đa dạng, phức tạp của những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương”, bà Kendra Rinas khẳng định.

Bà Jane Parrot, Trưởng Bộ phận nhập cư và di cư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng đài 111 và nhấn mạnh: “Mua bán người là một thách thức to lớn trong thời đại chúng ta. Mua bán người gây ra tổn thương thể chất, chấn thương tâm lý, mất tự do, bị bóc lột, nhiều gia đình tan vỡ và dẫn đến những tổn thương về cảm xúc và xã hội lâu dài. Những tác động đến trẻ em đặc biệt nghiêm trọng và rất đáng quan ngại. Tôi muốn ghi nhận công sức của tất cả nhân lực liên quan; các lãnh đạo, các cán bộ tư vấn và nhân viên Tổng đài 111 vì những nỗ lực tận tâm của họ. Công việc của các bạn là rất quan trọng và có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Vương quốc Anh cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để chống lại nạn mua bán người và hệ quả của mua bán người.”

Việc ra mắt Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người không chỉ mở rộng dịch vụ công, cung cấp các hỗ trợ thiết thực, kịp thời và dễ tiếp cận cho người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong công tác bảo vệ quyền con người, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

