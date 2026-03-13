Sự kiện do Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Trung tâm Séc tại Hà Nội phối hợp cùng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 11/3 đến 8/4/2026.

Ra mắt lần đầu vào tháng 10/2024 tại Bảo tàng Kampa (Praha), triển lãm đã thu hút hơn 34.000 lượt khách tham quan và trở thành một trong những sự kiện nổi bật của ngành thiết kế đồ họa. Sau Praha, triển lãm tiếp tục được giới thiệu tại các Trung tâm Séc ở Vương quốc Anh, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật Bản trước khi đến với Việt Nam.

Triển lãm “Bản sắc - Câu chuyện Thiết kế Đồ hoạ Séc” mở cửa đón khách tham quan từ ngày 11/3 đến ngày 8/4.

Triển lãm mang đến bức tranh toàn cảnh về lịch sử thiết kế đồ họa Séc từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Thông qua hệ thống tư liệu phong phú gồm áp phích, bìa sách, hệ thống chỉ dẫn, quốc huy và logo, triển lãm tái hiện tiến trình phát triển của typography cũng như các hệ thống nhận diện thị giác. Mỗi giai đoạn lịch sử được phản chiếu qua những ngôn ngữ đồ họa đặc trưng, qua đó cho thấy vai trò quan trọng của thiết kế đồ họa trong việc định hình bản sắc văn hóa thị giác của Cộng hòa Séc.

Trong khuôn khổ triển lãm tại Hà Nội, Filip Blažek - giám tuyển và đồng tác giả dự án sẽ có buổi tọa đàm chuyên đề “120 năm Thiết kế Đồ họa Séc” tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Buổi tọa đàm sẽ đưa người tham dự bước vào hành trình thị giác xuyên suốt các giai đoạn lịch sử, qua đó khám phá những chuyển mình của thiết kế đồ họa Séc trong bối cảnh văn hóa và nghệ thuật.

Giám tuyển Filip Blažek.

Theo bà Dana Brabcová, Trưởng phòng Văn hóa, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội, nhiều tác phẩm trong triển lãm đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống hằng ngày. “Bản sắc Séc cứ thế hình thành một cách tự nhiên. Theo tôi, đó chính là sức mạnh của một thiết kế đồ họa xuất sắc,” bà chia sẻ.

Với những tư liệu và câu chuyện thị giác phong phú, triển lãm được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn đáng chú ý dành cho giới chuyên môn, sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật, đồng thời mang đến cơ hội tiếp cận một trong những di sản thiết kế đặc sắc của Cộng hòa Séc ngay tại Hà Nội.