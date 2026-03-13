'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Hồng Anh

21:51 | 13/03/2026
Theo đó, loạt deal công nghệ giảm sâu, mang đến cơ hội sắm thiết bị chính hãng với mức chi phí tiết kiệm cho người dùng chỉ diễn ra trong duy nhất một ngày Chủ nhật, 15 tháng 3 tới.
“Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới”
Nhiều quà tặng và ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất ngày 15.03 tại cửa hàng 77 Trần Quang Khải

Cụ thể, trong khung giờ 8h00 - 12h00, khách hàng đến mua sắm sớm sẽ được áp dụng voucher giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm. Đây là cơ hội để người dùng tối ưu chi phí để nâng cấp hoặc mua sắm các thiết bị công nghệ yêu thích.

“Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới”“Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới”

Bảng giá ưu đãi một số sản phẩm trong chương trình

Bên cạnh đó, trong hệ sinh thái Apple còn nhiều sản phẩm ghi nhận sẽ về mức giá cực kỳ hấp dẫn. Ví dụ như mẫu iPhone 17e vừa ra mắt có giá chỉ từ 17,59 triệu đồng, hay bộ đôi iPhone 17 và 17 Pro cũng được điều chỉnh sâu, lần lượt chỉ từ 24,09 triệu đồng và 33,79 triệu đồng trong ngày khai trương.

Đối với người dùng ưa chuộng hệ điều hành Android, thế hệ “AI phone” mới nhất từ Samsung cũng ghi nhận mức giá “dễ chịu”, theo đó Galaxy S26 bản tiêu chuẩn chỉ còn từ 21,49 triệu đồng, phiên bản Galaxy S26 Ultra về mức chỉ từ 31,49 triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung, mẫu OPPO Reno15 F có giá chỉ từ 11,29 triệu đồng hay Xiaomi Redmi Note 15 chỉ còn từ 5,29 triệu đồng.

“Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới”
Samsung Galaxy S26 Ultra phiên bản màu tím được người dùng ưa chuộng

Đối với nhóm sản phẩm iPhone LikeNew (máy đã qua sử dụng) cũng ghi nhận sức mua tiềm năng nhờ mức giá tối ưu. Trong đó, iPhone Xs Max cũ về giá chỉ từ 6,39 triệu đồng hay iPhone 15 Pro Max cũ chỉ còn từ 20,89 triệu đồng.

Ở nhóm thiết bị phục vụ học tập và giải trí, Xiaomi Redmi Pad 2 hay Samsung Galaxy Tab S10 Lite cũng được điều chỉnh giá, đáp ứng nhu cầu nâng cấp thiết bị trong giai đoạn đầu năm. Redmi Note 15 cũng giảm về mức giá từ 5,29 triệu đồng; Samsung Galaxy Tab S10 Lite chỉ từ 7,19 triệu đồng… Hay một số dòng khác cũng có giá tốt như Xiaomi Redmi Pad 2 về giá từ 4,69 triệu đồng; Samsung Galaxy Tab S10 chỉ còn từ 7,19 triệu đồng…

Không chỉ dành ưu đãi đặc biệt cho smartphone, hệ sinh thái phụ kiện cũng ghi nhận mức ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 99 nghìn đồng. Nổi bật ở nhóm thiết bị âm thanh là Airpods 4 chỉ còn 2,85 triệu đồng và tai nghe chụp tai Havit chỉ 350 nghìn đồng. Các thiết bị đeo thông minh như vòng đeo tay Huawei hay Apple Watch SE 3 cũng được điều chỉnh về mức dễ tiếp cận, lần lượt là 1,49 triệu đồng và 6,25 triệu đồng.

“Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới”

Không gian bên trong cửa hàng 77-79 Trần Quang Khải

Đồ gia dụng thông minh cũng thu hút sự quan tâm của khách hàng. Theo đó, loạt sản phẩm tiện ích từ thương hiệu Bear đang có mức giá cực kỳ dễ tiếp cận: máy vắt cam chỉ 250 nghìn đồng, máy xay đa năng 490 nghìn đồng và máy làm sữa hạt giảm còn 1,69 triệu đồng.

Ở nhóm thiết bị chăm sóc cá nhân, các sản phẩm cũng ghi nhận mức điều chỉnh giá tốt như bàn chải điện Oral-B chỉ 590 nghìn đồng hay máy cạo râu Enchen cũng chỉ còn 250 nghìn đồng…

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt vẫn đồng thời áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước để khách hàng dễ dàng cân đối tài chính.

Song song đó, khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” sẽ được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, quy trình thu máy cũ chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt so với thị trường.

Về hậu mãi, khách hàng hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm với gói Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày kể cả với máy rơi vỡ, hư hỏng.

Độc giả có nhu cầu tham khảo hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).

Di Động Việt giảm giá khai trương diện mạo mới tại cửa hàng 77-79 Trần Quang Khải khai trương diện mạo mới tại cửa hàng 77-79 Trần Quang Khải, Tp HCM.

