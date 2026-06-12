Thanh khoản bật tăng nhưng sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch từ 8 đến 12/6 bằng một phiên giằng co kéo dài cả ngày. VN-Index mở cửa với lực cầu bắt đáy xuất hiện sớm, có thời điểm vượt mốc tâm lý 1.800 điểm, song áp lực bán dồn về cuối phiên khiến chỉ số nhanh chóng đảo chiều. Chốt phiên 12/6, VN-Index dừng ở 1.791,65 điểm, giảm 6,96 điểm tương ứng 0,39 phần trăm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 118 mã tăng, 67 mã đứng giá và 177 mã giảm, cho thấy bên bán vẫn nắm thế chủ động trong những phút quyết định.

Điểm sáng lớn nhất của ngày giao dịch nằm ở dòng tiền. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 640,19 triệu đơn vị, giá trị giao dịch vượt 16.343 tỷ đồng, tăng hơn 55 phần trăm về khối lượng và hơn 61 phần trăm về giá trị so với phiên 11/6. Mức giao dịch của phiên liền trước từng rơi xuống vùng đáy 12 tháng, nên sự trở lại của dòng tiền cho thấy nhà đầu tư bắt đầu thăm dò vùng giá thấp sau bốn tuần điều chỉnh liên tiếp. Tính chung toàn thị trường, tổng giá trị khớp lệnh trên ba sàn vượt 17.821 tỷ đồng.

Bảng điện tử thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 12/6 với VN-Index

Rổ VN30 giảm 2,92 điểm về 1.944,36 điểm, với 14 mã tăng, 4 mã tham chiếu và 12 mã giảm, phản ánh sự phân hóa trong nhóm vốn hóa lớn. Trên hai sàn còn lại, HNX-Index ngược dòng tăng 2,4 điểm lên 302,49 điểm, trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang ở 126,35 điểm. Khối ngoại tiếp tục là gánh nặng khi bán ròng hơn 503 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào VIC, VHM, MBB, MWG và VPB, đồng thời mua ròng trở lại ở SHB, FPT, ACB, VNM và MSB.

Ngân hàng và công nghệ nâng đỡ, bất động sản kéo lùi chỉ số

Diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành là đặc điểm rõ nét nhất của phiên cuối tuần. Nhóm tài chính ngân hàng giữ vai trò trụ đỡ khi chỉ số ngành tăng 0,17 phần trăm với sắc xanh chiếm đa số. Hàng loạt mã cùng đi lên gồm CTG, TCB, MBB, HDB, SHB, VIB, MSB, TPB, SSB, EIB và NAB, bù lại phần giảm của BID, LPB, STB và OCB. SHB dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với hơn 58,48 triệu đơn vị khớp lệnh, còn TPB theo sau với hơn 44,5 triệu đơn vị. Khối ngoại cũng gom mạnh SHB, ACB và MSB, cho thấy dòng tiền lớn vẫn ưu tiên cổ phiếu vua trong giai đoạn thị trường thiếu vắng nhóm dẫn dắt mới.

Nhóm công nghệ và phần mềm trở thành điểm nhấn tích cực thứ hai. Chỉ số ngành phần mềm tăng 0,51 phần trăm, mức tăng tốt nhất trong các nhóm ngành lớn, với động lực chính đến từ FPT và ITD. Khối ngoại rót ròng hơn 50,84 tỷ đồng vào FPT, mức mua cao thứ hai toàn thị trường, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào câu chuyện chuyển đổi số và xuất khẩu phần mềm. Diễn biến của FPT mang ý nghĩa quan trọng với thị trường, bởi cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đang dần đảm nhận vai trò dẫn dắt mà nhóm bất động sản để lại trong nhiều phiên gần đây.

Ở chiều ngược lại, bất động sản trở thành lực cản lớn nhất. Chỉ số ngành giảm 1,14 phần trăm, kéo theo loạt mã trụ như VIC, VHM, VRE, BCM, KBC, KDH, PDR, DXG, TCH, NLG và DIG. Riêng VHM và VPL là hai cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index, cộng với VIC tạo thành bộ ba Vingroup ghì chỉ số xuống suốt phiên chiều. Một số mã vốn hóa nhỏ vẫn giữ được sắc xanh như KSF, VPI, IJC, VC3 và CRE, trong đó AGG của Bất động sản An Gia tăng kịch trần lên vùng giá cao nhất một tháng. Sự phân hóa cho thấy dòng tiền không rời hẳn nhóm bất động sản mà chỉ chọn lọc kỹ hơn giữa các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản khác nhau.

Từ góc độ thanh khoản, dòng tiền vẫn duy trì sắc xanh được ở nhiều cổ phiếu giao dịch mạnh, nhưng hầu hết vẫn là trượt giảm co hẹp biên độ về cuối phiên.

Nhóm logistics và cảng biển giữ vị thế trầm lắng trong phiên, không xuất hiện trong danh sách tác động mạnh tới chỉ số ở cả hai chiều. Các cổ phiếu đầu ngành như GMD, HAH và VSC vẫn được giới phân tích xếp vào nhóm hưởng lợi dài hạn từ dịch chuyển chuỗi cung ứng và thương mại điện tử xuyên biên giới, song dòng tiền ngắn hạn chưa tìm đến khi tâm lý chung còn thận trọng. Nhóm năng lượng nhích nhẹ 0,09 phần trăm nhờ BSR, PLX và GAS, còn nguyên vật liệu giảm 0,44 phần trăm dưới sức ép của HPG và GVR. Nhóm bán lẻ và bảo hiểm cùng lùi bước, với BVH và MWG nằm trong số những mã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số.

Nhận định chứng khoán 12/6: VN-Index chờ tín hiệu xác nhận tại vùng 1.800 điểm Bước vào phiên 12/6, VN-Index cần giữ vững vùng hỗ trợ 1.800 điểm khi thanh khoản yếu vẫn là yếu tố quyết định xu hướng ...

Tâm lý thận trọng chi phối triển vọng ngắn hạn

Phiên 12/6 đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp của VN-Index, với mức mất hơn 47 điểm tính chung cả tuần. Chỉ số vẫn vận động dưới các đường trung bình động 50 và 100 phiên, cho thấy xu hướng điều chỉnh hình thành từ vùng đỉnh tháng 5 chưa kết thúc. Dù vậy, việc thanh khoản bật tăng mạnh cùng cây nến có giá đóng cửa cao hơn mức trung bình mở ra khả năng lực cầu bắt đáy đang dần trở lại sau giai đoạn dòng tiền đứng ngoài quan sát.

Theo nhận định từ một số công ty chứng khoán, vùng 1.790 đến 1.800 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, tương ứng với vùng giá cao nhất của năm 2025. Nếu đánh mất ngưỡng hỗ trợ, VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng 1.750 điểm. Ngược lại, xu hướng chỉ thực sự cải thiện khi chỉ số vượt được đường xu hướng giảm với khối lượng tăng và chất lượng nhóm cổ phiếu dẫn dắt tốt hơn. Chứng khoán SHS lưu ý thị trường vẫn trong xu hướng suy giảm kể từ khi tạo đỉnh tháng 5, do đó nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro thay vì mua đuổi.

Trong bối cảnh dòng tiền còn dè dặt, nhiều công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản vững, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và công nghệ vốn đang giữ nhịp cho thị trường. Câu chuyện chuyển đổi số, kinh tế số và xuất khẩu phần mềm tiếp tục là động lực trung hạn đáng theo dõi, trong khi nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn trước khi giải ngân tỷ trọng lớn. Sự ổn định của dòng vốn ngoại tại nhóm tài chính và công nghệ sẽ là chỉ báo quan trọng cho khả năng tạo đáy của thị trường trong những phiên tới.